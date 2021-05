Boban Marjanović nije samo jedan od NBA igrača, već je omiljeni lik u svlačinici ma kog tima čiji je dres nosio. Kako je "The Athletic" naveo, upisao je 260 utakmica u ligaškom delu sezone, uz 'stidljivih' 2.500 minuta

"Svakako je bio kalfa, ali to nisu brojevi košarkaškog štrebera. Video je mnogo, igrao sa NBA legendama, ali njegovo okruženje uvek je bilo impresionirano Marjanovićem". Zato je renomirani sajt odlučio da prođe s Bobijem kroz svojevrstan kviz ne bi li saznao koliko pamti pojedine momente iz karijere, od utakmice sa najviše poena, prve trojke koju je pogodio u dresu Filadelfiji...

"To mora da je bila prva ili druga četvrtina. Prvi šut u meču. Odmah pošto sam ušao u igru. Da, bila je prva četvrtina. Batler mi je dodao loptu", setio se Bobi, "Ako sam bih bio slobodan, šutirao bih. Ako ne, pokušavao bih da ostvarim bolju poziciju. 'Hej, čoveče, uspeo si', to je ono što treneri kažu. Svaki koš je dobar šut."

Setio se i prve utakmice u kojoj je postigao 20 poena.

"Mislim da je to bilo sa San Antonijom protiv Dalasa. Poslednji meč u sezoni. Ubacio sam 22 poena, zar ne?", znao je srpski centar da na tom meču nije imao mnogo skokova, ali je zato bio iznad proseka u ukradenim loptama," Obično nemam više od jedne ukradene lopte. Možda sam tada imao dve! Ali smo pobedili."

Jedan od njegovih najviralnijih trenutaka na terenu bio je posle sudijskog zvižduka za "mrtvu loptu" koji je držao van domašaja protivnika.

"Svi pričaju o tome. Bio sam u Los Anđelesu, dok sam igrao za Kliperse, protiv Entonija Dejvisa. Svi kažu da je bilo kul. Sećam se kada su taj snimak postavilali na društvene mreže i govorili je bilo super. Dejvis je lajkovao na Instagramu fotografiju."









Marjanovićev rekord karijere bio je one čudne noći protiv Denvera kada je sezona prekinuta.

"Ubacio sam 31 poen i 17 skokova. Bila je to super utakmica. Imali smo nekoliko igrača van tima i sećam se da mi je trener otprilike 40-45 minuta pre utakmice rekao: Hej, počinješ večeras. Rekao sam OK", odmah se setio.

Dodao je da nije razgovarao sa Nikolom Jokićem o tom rekordnom izdanju.

"Obično ne razgovaramo o takvim stvarima, već se samo šalimo. Nismo pričali o tom meču, jer za mene je to bio rekord karijere, a on svake večeri ubacuje oko 40 poena."

Denver je tim protiv koga Marjanović ima drugi najveći prosek u karijeri. A ko je prvi?

"Uf, ko je? Čekaj. Bruklin? Jedna od ekipa na Floridi? Orlando? Nije? Majami? Kako to znate?", pitao je srpski centar koji se setio da je dobro igrao protiv Hita u dresu Filadelfije, "Da, da, ima smisla. Ali, poslednjih nekoliko puta kada smo igrali s njima, nisam ulazio u igru, pa zaboravljam na to. Prvo sam mislio da Denver, ali sada sam naučio nešto novo."

Nije Bobiju trebalo dugo da nabroji sve Srbe u NBA.

"(Nemanja) Bjelica, (Bogdan) Bogdanović, (Aleksej) Pokuševski i (Alen) Smailagić", rekao je Marjanović dodajući da je stalno u kontaktu sa sunarodnicima.

"Dopisujemo se u grupi, ali i mnogo razgovaramo. Ne mnogo mnogo, ali znate, neka komunikacija, poput 'Kako si?',praćenja kako nam ide, statistika... uobičajena."

Da li se Frank Kaminski koji ima srpske krvi računa kao počasni Srbin?

"Mislim da je njegova baka Srpkinja. Kada smo bili na kampu 'Košarka bez granica' (u Beogradu) on i porodica su prvi put bili u Srbiji. Ne zna ni reč srpskog, ali je kul i fin momak. Kad ga vidim kažem mu: Hej, šta ima, Sbine?"

Poslednje sezone u Srbiji Bobi je bio najbiolji strelac rima. Ko su bili momci odmah iza njega?

"Markus Vilijams i Čarls Dženkins", ispalio je Bobi i pogrešio jer je Vilijams bio najbolji asistent, ali u top tri po poenima, uz Marjanovića i Dženkinsa je bio Luka Mitrović, "Oh, ne bih se toga setio."

IZBOR UREDNIKA

Sada je opet saigrač jednog Luke - Dončića.

"Luka je uobičajeno ime, ali su oni sjajni igrači", pohvalio je Marjanović bivšeg i sadašnjeg saigrača odgovarajući šta je najteže za Dončićeve protivnike, "Najgore im je što Luka uvek želi da pobedi. Svaki put. Veliki je takmičar. To je najgora stvar za njih, ali velika za njega. Bilo da se radi o košarci, video igrama, šutiranju posle treninga, uvek pokušava da pobedi."

Marjanović je uvek važio za odličnog izvođača slobodnih bacanja, ali ne zna napamet porocente šuta iza linije penala.

"Nemam pojma. Poslednji put kada sam saznao procenat, bio je preko 80 odsto. Ali nemam predstavu o brojkama u karijeri".

A brojke su 82 odsto ove sezone i 77,4 odsto u karijeri.

"Očekivao sam to, jer sam odličan strelac. Imam sjajan osećaj. Bez uvrede! Ponekad to zavisi od toga koliko ste zagrejani kada uđete u igru. Reč je o koncentraciji. Idete u salu i svaki put uvežbavate taj šut. Ubacim 100 zaredom. Naravno, nije lako, ali tu se zaustavim. To mi je najviše, 100 (zaredom). Nisam promašio! Ali sam sjajan strelac sa slobodnih bacanja, što samo zavisi od toga koliko ste fokusirani i koliko poštujete tehniku šuta. I bićete dobri. Tu ste samo vi i koš. Ne zovu ih dažbe slobodnim bacanjima", pojasnio je Marjanović koji nije pogodio kada je najviše izveo penala, protiv Memfisa - 11/12, "To je mnogo!"

A onda je autor želeo da proveri istinitost priče u kojoj je Marjanović posle jednog kucanja iskrivio obruč. Trener Van Gandi je tada rekao: Ovo nam remeti trening, moramo da popravimo (obruč). Boban je uzvratio: "Ne, ne, treneru, ja ću".

Prišao je košu, čak nije ni skočio, a već je vratio obruč u prvobitan položaj. Svi su ćutali pet sekundi, da bi usledio horski smeh...

"Da, istina je. Ali ne mogu da se setim da li sam ja zakucao ili neko drugi, već sam ja samo ispravio obruč ka gore."

Iz mnogih priča Bobijevih saigrača izranja i da srpski centar nije ljubitelj letenja, kao i da u avionu voli da popije pivo od đumbira.

"Kada smo jednom leteli pitao sam Kajla Andersona šta pije. Objasnio mi je. Probao sam. Svidelo mi se, ali retko pijem, s vremena na vreme, dok je on veliki fan piva od đumbira", završio je Marjanović.