Bobi pogodio trojku, Dončić njih sedam: Dalasu malo Lukinih 25 poena, Vučević brojao do 30 (VIDEO)

Popucala je igra Dalasa po svim šavovima, Maveriksi su poslužili Klivlendu kao džak za udaranje. Apsolutno ništa većini košarkaša Dalasa nije polazilo za rukom, bili su u kontraritmu i mogli su samo da se nadaju da će Klivlend biti milostiv. Nije se obazirao, pumpao je razliku i trijumfovao poprilično ubedljivo - 114:96.

Ako su išta i iko vredni pomena u Dalasu, onda je to Luka Dončić koji je stigao do novog tripl-dabl učinka, ali je kvalitetna partija slovenačkog košarkaša bila nedovoljna da bi se slomio Klivlend. Tokom većeg dela utakmice solirao je Luka Dončić, pokušavao iz igre jedan na jedan da dođe do poena i trgne saigrače. Nekada je prolazilo, nekada ne, ali ga je dalekometna paljba fantastično služila.

7 triples for 77 pic.twitter.com/BIM7NyYmTI — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 30, 2021

Nije se prolsavio Luka Dončić sa poludistance, promašio je prevelik broj šuteva. Trojke je pucao nestvarno. Ispalio je 11 lopti ka košu Kavalirsa van linije 7,24, pogodio je sedam trojki. Završio je Luka Dončić utakmicu sa 25 poena, a imao je i po 10 skokova i asistencija.

Klivlend je na vreme stekao ogromnu, nenadoknadivu razliku, a trener Dalasa je u trenucima kada je sve bilo gotovo odlučio da u igru uvede i Bobana Marjanovića. Dobio je osam minuta da pokaže šta. Ubacio je 10 poena, pokupio četiri lopte pod obručima i pogodio trojku. Bio je to poslednji koš Dalas Maveriksa na meču.

Sa druge strane briljirali su Džaret Alen koji je bio najefikasniji akter susreta sa 28 poena, uz odlične procente šuta - 12/17 iz igre - i 14 skokova. A, istakao se i Lauri Markanen. Finac je doprineo pobedi sa 24 poena i osam skokova. Klivlend je konačno povezao dve pobede, dok je Dalas pretrpeo drugi poraz u tri dana.

Čikago Bulsi su ispali iz ritma, ušli su u mod toplo-hlasno, ali su i dalje u stanju da razmontiraju bilo koga kada im je dan. Nastradao je Šarlot, Bulsi su se učvrstili na drugoj poziciji u Istočnoj konferenciji, a odličnu partiju pružio je Nikola Vučević - 133:119.

Crnogorski centar propustio je dobar deo sezone, odsustvovao je sa sedam utakmica i čini se da tek sad polako hvata ritam. Zaličio je na onog starog Nikolu Vučevića i uz pomoć Demara Derozana i Zeka Lavina rešio je Šarlot. Prva strela Čikada bio je Nikola Vučević sa 30 poena, 14 skokova, pet asistencija i dve blokade. Pratio ga je Demar Derozan sa 28, odnosno Zek Lavin sa 25 poena.

Trener Šarlota koristio je samo osmoricu igrača, svi su se zbog povećane minutaže i dosta vremena provedenog na parketu upisali među strelce, a prva violina tima bio je Teri Rozijer sa 31 poenom.

NBA LIGA - REZULTATI

Utorak

Filadelfija - Orlando 101:96

/Kari 24 - Vagner 27/

Majami - Denver 111:120

/Adebajo 24 - Jokić 24/

Čikago - Šarlot 133:119

/Vučević 30 - Rozijer 31/

Hjuston - Oklahoma 102:89

/Vud 24 - Gildžus Aleksander 22/

Minesota - Indijana 100:98

/Tauns 32 - Brogdon 25/

Dalas - Klivlend 96:114

/Dončić 25 - Alen 28/

San Antonio - Vašington 116:99

/Vajt 24 - Bil 18/

Juta - Portland 129:107

/Mičel 30 - Nurkić 24/

LA Klipers - Nju Orleans (u toku)