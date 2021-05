Reprezentativac Srbije i košarkaš Atlante Bogdan Bogdanović, potpisao je ugovor sa Adidasom i tom prilikom porazgovarao sa srpskim medijima. Govorio je o brojnim temama, predstojećem i petom po redu kampu koji će se održati na Kalemegdanu, ali i o tekućoj NBA sezoni, plej-of ambicijama, srpskim igračima i njihovoj budućnosti u najjačoj ligi sveta. Istakao je i da je u kontaktu sa selektorom Srbije Igorom Kokoškovim, kao i da smatra da bi Željko Obradović bez problema mogao da se snađe u NBA.

"Hvala svima što ste ovde, zahvalio bih se Adidasu što je organizovao konferenciju i drago mi je da vas vidim. Spremamo se za plej-of polako, ima dosta vremena da se odmorimo, nismo toliko umorni, ima vremena da se zaleče sitne povrede", kratko je otvorio razgovor sa novinarima srpski košarkaš.

Ističe da ga je Adidas dobio zbog podrške koju je ukazao njegovom košarkaškom kampu.

"Izuzetno sam srećan sto cu biti član porodice. Dugo godina smo u kontaktu, dosta prijatelja je deo Adidas porodice, konacno smo uspeli da napravimo saradnju. Očekujem tu neku porodičnu atmosferu, dugoročnu saradnju i oni su stvarno napravili neverovatnu ponudu za kamp. U tim trenucima odluke, Adidas sam izdvojio jer su oni podržali kamp. Ja više nisam neko ko samo misli na sebe, moram da mislim i na nekog iza mene, na nekog za koga smo dugo godina radili, to su deca i Adidas je napravio neverovatnu stvar za njih i videćete to na kampu. Sviđa mi se ta podrška i priča oko košarke, da se ona podržava kao sport. To mi je značilo, oni su to podržali i hvala im".

Jedan od ciljeva njegovog kampa je da se deca upoznaju sa životom profesionalnih košarkaša.

"Bitno je da upijaju i osete kako je biti profesionalac na makar vikend. Videćemo, kamp bi trebalo da se širi godinama, tako da, srećan sam sto će Adidas da obezbedi opremu i neka novčana sredstva i sve to što je nama potrebno za održavanje kampa. Nisu samo locirani na jednoj bazi, već na region i šire i to je jako važno".

Pred Bogdanovićem je prvi plej-of u NBA karijeri. Sezona je za srpskog košarkaša posle potpisivanja ugovora sa Atlantom počela turbulentno. Doživeo je povredu kolena, proveo oko mesec dana van parketa, ali je po povratku pronašao pravi ritam i izrastao u jednog od najboljih košarkaša Jastrebova. Uzbuđen je pred seriju prve runde sa Niksima, koji će imati prednost domaćeg terena.

"Baš sam uzbuđen što je prva plej-of utakmica baš u Njujorku. Znamo da je to jedno od najboljih mesta za igranje u NBA i tu se čuda dešavaju. Badi Hild mi rekao: Ovde možeš da poludiš, ovde igrači daju po pedeset. To je ta hala, sa tom energijom. Igrači to stalno prepričavaju. Kada dolaziš u Garden, čuda se dešavaju. Nadam se čudu, idemo utakmicu po utakmicu, biće sigurno uzbudljivo i oni su stvarno dobra ekipa, imaju dobru sezonu. Ne znam da li su nešto iskusniji, tu smo negde. Imaju nove igrače u plej-ofu i mlade igrače. Biće uzbudljivo. Voleo bih najluđi scenario, sedam utakmica, najviše navijača".

Šta bi poručio igračima koji iz Evrope prelaze u NBA?

"Greške su sastavni deo tog odrastanja. Moraju da prođu kroz neke greške, posavetovao bih ih kao što su mene. Sve što je u Evropi, ostaje u Evropi. Ovde je nova priča totalno, ovde gradiš novo ime. Niko te ne poznaje, niko ne zna ni tvoje kvalitete. Misle da si Evropljanin, šuter. To mora da se zaboravi, novi si igrač ovde, ponovo moraš da se dokazuješ. Sve iz početka. To je najbolji savet koji sam ja dobio".

Krajem marta, u finišu prelaznog roka, bilo je priče i da bi mogao da promeni sredinu. Interesovanje su pokazali Milvoki Baksi, šuškalo se i o Golden Stejtu, ali je na kraju ostao u Džordžiji.

"To sam naučio prve godine u NBA, imao sam neku tremu pred taj datum. Nekako nisi siguran, svašta može da se desi. Još sam se malo ložio, biće nešto, bilo je svašta i na kraju ništa. Pred taj datum imaš nervozu da li ostaješ tu. Nezgodno je promeniti mesto, nije to jednostavno ni što se tiče grade, ekipe. Bilo je lakše kada je prošao taj datum i posle toga znaš da si do kraja godine tu. Izašao sam i iz povrede, drugi igrači su se povredili, dobio sam malo više prostora i sve se poklopilo".

Milvoki je svoje interesovanje za Bogdanovićeve usluge pokazao još i pre početka takmičarske godine. Na kraju je Atlanta uspela da angažuje srpskog šutera. Kako mu iz sadašnje perspektive deluje priča o Milvokiju i saradnji sa Janisom Adetokunbom?

"Bilo bi drugačije. Pričao sam i sa njima. Nismo bliski prijatelji, ali pričamo non stop kad smo na tim prvenstvima. Pre svega sa Tanazisom, isto smo godište, igrali smo dosta puta jedan protiv drugog, sretali se u Atini, Beogradu... Tako smo se povezali i onda se desila ova priča. On mi je to prvi i rekao. Sada kad pričamo, s ozbirom na moju u trenutnu formu, na način na kojim igram, on je bio u fazonu, 'jaooo pa mi bismo bili mnogo bolji'. Ali to se nikad ne zna. Kad nekog staviš u drugu ulogu, uslove... Bilo bi drugačije, bilo bi i manje prostora, njihova je ekipa složenija, sistemski je više organizovana".

Zbog sjajnih partija dobija i sve veću pažnju medija iz NBA.

"I dalje sam nov u tom medijskom smislu. Ovde dok ne napraviš plej-of, dok ne odigraš bitne utakmice u plej-ofu i dalje si igrač iz regularne sezone. Ali sad je prilika i nadam se da ću u budućnost igrati plej-of svake sezone do kraja karijere. Sad se vidi koliko je to teško dositići. Prija pažnja, nije mi to sad neki fokus. Prvi put da mi se dešava maltene."

Nada se što luđoj seriji sa Njujorkom u plej-ofu, ali da i njegova ekipa izađe kao pobednik.

"Voleo bih da bude što luđe protiv Niksa, da bude nezaboravno, da izađemo kao pobednici. To bilo lepo iskustvo i neka dobra škola za nas i našu ekipu. Verovatno će se i u ovom plej-ofu ekipe i timovi iskristalisati. Shvatiće šta im treba, šta su nedostaci, šta je dobro. Igraš minimum četiri puta protiv jedne ekipe, tu se tačno vidi ko i sta može".

Bivši košarkaš Partizana i Fenerbahčea je u Evropi odigrao mnoštvo velikih utakmica. Da li postoji razlika između plej-of serija u NBA i Evropi i da li nešto može da ga iznenadi?

"Uvek ima nešto novo, nešto drugačije. Mislim da je plej-of serija u NBA malo teža i na neki način sportski pravednija. Igraš dva puta na gostovanju i dva puta kod kuće, nije kao u Evropi da moraš da overiš još jednu kod kuće. Mislim da je teže, više utakmica, igraš protiv iste ekipe. To je nešto što mislim da može da bude iznenađujuće. Na 3:0 nije gotovo".

Reprezentaciju Srbije od 29. juna očekuje i kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, koji će se održati u Beogradu. Orlovi su u grupi sa selekcijama Filipina i Dominikanske republike, dok je sa druge strane u Grupi B i selekcija Italije (kao i Portoriko i Senegal). Da li je razgovarao na tu temu sa saigračem iz Atlante i reprezentativcem Italije Danilom Galinarijem?

"Iskreno nismo pričali smo o tome. Rekao je da će doći u Beograd, ne znam da li da bi igrao. Ja sam ga zvao prijateljski. Nismo još pričali o tome konkretno, ipak smo fokusriani ovde i to nam ne dozvoljava da pravimo planove u ovoj situaciji. Ne znam ni datume za plej-of, prva utakmica je u nedelju u jedan, ne znam kada se završava serija. Ako prođemo dalje, drugačiji je raspored. Ranije si znao, tad i tad je maksimum, igraš do tog i tog datuma i možeš da stigneš na pripreme i kvalifikacije. Bio sam u toj situaciji kad sam igrao sezonu do kraja u Feneru i stigao na kvalifikacije".

Koje su razlike između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i šta mu najviše nedostaje iz domovine?

"Dosta toga mi nedostaje. Izdvojio bih prijatelje, ljude, naš mentalitet... Malo taj živiotni stil, kafići, priče sa prijateljima. To mi najviše nedostaje. Ovde je dobro što mi se čini da je većina, makar iz mog okruženja, ambicioznija, da ljudi veruju u neke neverovatne stvari, da se trude oko toga i da su posvećeni tome što zamisle. To su neke stvari koje bih izdvojio. Naravno, klopa mi nedostaje. Sad je tu mama, pa mogu da kažem da mi je nedostajala klopa".

Da li prati Partizan i da li je u kontaktu sa bivšim trenerom Duletom Vujoševićem?

"Pa ispratio sam koliko sam uspeo, izuzetno teška sezona za Partizan, ali dobro, teško je bilo za sve. Teški su bili uslovi. Znamo da je Partizan bez navijača nešto drugo. Posebno Partizan u toj našoj kulturi. Verovatno je bilo teško svima da bez navijača nešto i naprave. Ne čujem se sa Duletom Vujoševićem, nismo trenutno u kontaktu".

Hoće li neko iz Atlante doći na kamp?

"Radimo na tome i to uvek čuvamo kao iznenađenje. Uvek je neko dolazio, uvek smo imali dobrog gosta i više gostiju. Tako da mogu da očekuju to i ove godine. Ako naravno korona dozvoli da se putuje i da ugostimo nekog kako treba, uradićemo to i ove godine".

Nikola Jokić je prvi kandidat za MVP nagradu ove sezone, a Bogdanović tvrdi da će morati da časti ukoliko se domogne laskavog odličja.

"Mora da časti, da se otvori. Preveliki je bonus za to, ne samo večera", rekao je Bogdan u šaljivom maniru.

U poslednje vreme se povela priča o odlasku Željka Obradovića u NBA. Trofejni srpski stručnjak je posle sedam godina u Fenerbahčeu uzeo odmor od trenerskog posla, a njegov kolega iz Anadolu Efesa Ergin Ataman je istakao da bi Srbin mogao da otvori put evropskim trenerima u najjačoj ligi. Bogdanović je sarađivao sa popularnim Žocom u Istanbulu i veruje da bi se iskusni stručnjak lako adaptirao.

"Ja mislim da je najveći Željkov kvalitet moć adaptacije, ume da se adaptira timu. On bi našao svoj sistem koji funkcioniše ovde. Drugačije je. Nema se vremena za pripreme utakmica, nema domaćeg prvenstva, nema slabijih utakmica, nema odmaranja, dosta je bek tu bek mečeva. Ove sezone je baš bilo naporno. Izađeš na utakmicu, ne možeš da se zagreješ. Protiv Detroita smo imali tri igrača koja su pred utakmicu došla u situaciju da ne mogu da igraju. Kada smo se zagrevali svi su onako bili u oblacima. Nikome glava nije bila na mestu, vidi se taj umor. Mislim da bi on pronašao svoj novi način ovde, ima moć adaptacije i mislim da bi se adaptirao vremenom i da bi naravno pravio uspehe. Navikao nas je na to i ne bi ostao dužan".

Od promene trenera, sve je krenulo nabolje u Atlanti. Nejt Mekmilan je sa mesta asistenta preuzeo konce ekipe i doveo je do petog mesta na Istoku pred plej-of. Čini se da je imao i veliki uticaj na igru srpskog košarkaša, koji je zaigrao neuporedivo bolje pod njegovim vođstvom.

"On je stara škola, non stop nam ponavlja iste stvari, sviđa mi se što je napravio sistem i što se drži toga. Hoće da upari staru i novu školu. Stalno ponavlja: Neću da vam uzmem igru, ali morate i malo da me slušate. To mi se sviđa. Hoće da igramo brzo, moderno, ali moramo malo i po njegovom. Da i on ima uticaj na našu igru. Mislim da je taj spoj stare i nove škole dobar za našu ekipu. Što se tiče mene, on je samo došao i rekao mi: Igraj jednostavno, šutiraj, treba još da šutiraš, sve više i samo sačekaj da igra dođe tebi. Ne pričamo svaki dan, to su stvari koje mi je rekao u početku, kada je preuzimao ekipu. Rekao mi je bukvalno to, bilo je dosta jednostavno i tako im se i svidelo".

Sezona nije počela sjajno za Hokse, pa im se ubrzo nisu davale velike šanse za plej-of, makar u američkim medijima. Ipak, uspeli su da preokrenu situaciju i domognu se doigravanja.

"U početku su nam predviđali da ćemo biti osmi na Istoku. Bilo je jedno vreme i dosta hajpa kada smo dolazili, Galinari, pa čak i Kapela. On je bio tu, ali nije igrao za Atlantu, bio je novi igrač maltene. Zatim ja, Solomon Hil, dosta igrača sa iskustvom, sa nekim željama i ambicijama da pošalju tim u plej-of. Počeli smo kako smo počeli, niko nije bio zadovoljan, smena trenera, ali našli smo ritam. Taj period je bio najlepši od kad sam u NBA, kada smo pobedili osam ili devet utakmica zaredom. Ideš i pobeđuješ, ne znaš za poraz, ideš sa samopouzdanjem, u Los Anđelesu ideš da pobediš Lejkerse. Prvi put sam osetio taj pobednički ritam".

Utisak je da ima odličnu saradnju i odnos sa prvom zvezdom ekipe Trejem Jangom.

"Super on je, mlad, podseća me na mene u Evropi. Tvrdoglav i voli teške utakmice, momente. I mislim da je pobednik. Hoće da sarađuje. Teško je napraviti komunikaciju, poverenje, sve se menja, razumem ga totalno i nekako posle toga trejd dedlajna smo krenuli bolje da komuniciramo. Neke saradnje na terenu su izgledale dobro, pomagali smo jedan drugom".

Aleksej Pokuševski je odigrao odličnu ruki sezonu u NBA ligi, u kojoj je bio i najmlađi igrač. Bogdan ističe da ga je sreo, ali da se ne poznaju od ranije. Posavetovao ga je da bude bezobrazniji.

"Pa videli smo se onako na utakmici, mi se ne poznajemo. Nema tu vremena za pametovanje i savete. Videli se, pozdravili, igra lepo, mislim da treba da bude još bezobrazniji. Mi kada dolazimo ovde, podredimo se timu, ali sve je individualnije, pogotovu kod tih ekipa koje su u rebildingu. Pokazao je talenat, sad će jednostavno da rade na njemu i on samo treba da iskoristi sve što mu nude i da bude posvećen tome. To deluje jednostavno, ali je teško i mislim da ima potencijal da se izbori sa tim".

Koga bi od mlađih srpskih košarkaša voleo da vidi u NBA?

"Voleo bih da vidim Petruševa, gledao sam ga, on mi deluje kao neko ko može da igra na NBA nivou. Militunova, bila je priča, treba da proba".

Konstantno je u kontaktu sa saigračima iz reprezentacije i nada se da će se i ovoga puta okupiti u što kvalitetnijem sastavu.

"Konstantno smo u kontaktu, tu između sebe. Što se tiče očekivanja, kao i svake godine da se okupimo u što kvalitetnijem sastavu i većem broju. Da budemo zdravi pre svega".

Timovi iz NBA sve više gledaju ka igračima iz Evrope. U toku tekuće sezone su put najjače lige sveta otišli Fakundu Kampaco (Denver) i Gabrijel Dek (Oklahoma) iz madridskog Reala, Majk Džejms iz CSKA (Bruklin), Luka Vildoza iz Baskonije (Njujork) i nedavno i Elajdža Brajant, koji je iz Makabija otišao u Milvoki.

"Mislim da je oduvek Evroliga imala takve igrače. U manjem broju nego NBA, ima manje ekipa, manje je tržište. Mislim da je NBA više prihvatio evropske igrače, dosad su dosta bili da nekog žele, ali neće da ga dovedu, ustručavali su se i finansijski".

Smatra da je Vasilije Micić već spreman za izazove u najjačoj ligi sveta. Plejmejker Efesa igra sjajno u Evropi, jedan je od najboljih bekova Evrolige i spekuliše se da će od leta pojačati srpsku koloniju u NBA (pravo na njegove usluge polaže Oklahoma).

"On je fizički već spreman, najveća razlika je u tome što se ovde igra mnogo više utakmica. Nema loših ekipa, dešava se da izgubiš. Nama je recimo bila bitna pobeda u Detroitu, oni su pretposlednji na Istoku i sad nemamo prednost domaćega terena. Mislim da se dosta razlikuje, svi rade mnogo, niko ne želi da izgubi, neke se stvari ne poklope i kreneš tim tokom. On ima igrački kvalitet, pokazao je to više puta, savet mu je da bude spreman i zdrav, da radi na telu, da se bolje oporavlja posle utakmica, to je najvažnije. To je meni bio problem. Da nađe ritam i da se oporavi, da bude svež za sledeću utakmicu".

Njegov bivši klub Sakramento, prolazi kroz turbulentan period. Minule sezone je Kingse napustio generalni menadžer Vlade Divac, a potom su sidro digli i Bogdanović i Nemanja Bjelica (Majami).

"Sigurno da nisam imao neku želju da se vratim tamo, posle tog nekog neporaverenja, čak je bilo priče i o trejdu. Milvoki je je uticao na to dodatno. Kada su otpustili Divca, putovali smo za Srbiju, bilo je iznenada. Gazda je dolazio na sve utakmice, podržavao nas je, nije delovalo kao da će da se desi preko noći, odmah posle sezone i na taj način. Bezveze je ispalo, ali eto to je posao na kraju. Pratio sam i ja Kingse, igrali su dobro na periode. Ne znam šta hoće, ne znam ni da li oni znaju, odlučili su se za Foksa, videćemo šta će biti sa Beglijem. Jednostavno, taj način na koji grade je dosta čudan od početka. Kada sam i ja dolazio nije bilo jasno sve".

Ističe da je u kontaktu sa selektorom Srbije Igorom Kokoškovim.

"Igor i ja smo bili zajedno u Sakraementu, čujemo se, on je u kontaktu sa svim balkanskim igračima u NBA i kada smo odlazili na gostovanja, bilo je u Juti i i Finiksu, uvek je organizovao neko viđanje. U kontaktu smo od tada, a posle sam imao i sreće da radim sa njim".