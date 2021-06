Početak meča nije obećavao za Atlantu. Filadelfija je u prvom poluvremenu konstantno bila u prednosti, plus je uglavnom imao dve cifre, pred odlazak na odmor dostigao i maksimalnih 18 poena razlike. Siksersi su samouvereno koračali ka trećoj uzastopnoj pobedi i bili na stepenik od plasmana u finale Istočne konferencije.

Ali to je draž koju donosi košarka, da je i kada sve deluje izgubljeno, zapravo sve moguće. Po ko zna koji put pokazano na delu u Stejt Farm Areni. Hoksi su u nastavku odličnom defanzivnom igrom sveli rivala na svega 38 poena u druge dve četvrtine, početkom poslednje deonice uspeli da dođu do preokreta i na kraju slave u uzbudljivoj završnici za izjednačenje u seriji - 103:100.

Zajedničkim snagama su košarkaši Atlante režirali preokret u četvrtom meču. Bogdan Bogdanović je cepao mrežice (22 poena), Tre Jang razigravao saigrače (18 asistencija i 25 poena), Džon Kolins zakucavao, Klint Kapela odradio veliki posao u defanzivi, u drugom poluvremenu se javio i Lu Vilijams…

Na drugoj strani potpuno je podbacio nesuđeni MVP Džoel Embid. Završio je centar File meč sa 21 skokom i 17 poena, ali uz uspešnost u šutu iz igre 4/20. Benu Simonsu je asistencija falila za tripl-dal učinak (17 poena, 12 skokova, devet asistencija), dok je Set Kari imao nešto zapaženiju ulogu i svojim poenima (ukupno 17) u nekoliko navrata odbijao nalete Hoksa u trećoj četvrtini, kada je na vrata preokreta sa tri mostruozna zakucavanja pokucao Kolins.

Međutim, nije Kari uspeo da zaustavi nalet Hoksa. Bogdanović, koji je tokom većeg dela meča bio konstantan, trojkom iz ugla je u prvom napadu poslednje deonice Atlanti doneo prvo vođstvo na meču još od prve polovine prve četvrtine. Tada je usledila rezultatska klackalica, koja je trajala sve do samog finiša utakmice. Na 16 sekundi do kraja meča Kolins je pri vođstvu Atlante vrlo lako mogao da upropasti sve dobro što je do tada uradio, izgubio je loptu i dozvolio Filadelfiji napad za pobedu. Odlučio je Embid da preuzme odgovornost, međutim, ispostavilo se da ovo nije bilo njegovo veče. Promašio je šut za vođstvo od 3:1 i drugo poluvreme završio bez poena iz igre. Više i od toga Sikserse bi moglo da zabrine to što je zbog povrede kolena jedan deo druge četvrtine proveo u svlačionici.

NBA, PLEJ-OF

Utorak

Atlanta - Filadelfija 103:100

/Jang 25 - Heris 20/