Posle srebrne medelje na Olimpijskim igrama u Tokiju, Timoti Luvavu Kabaro je pronašao novi klub u NBA ligi. Bivši košarkaš Mege karijeru nastavlja u Atlanta Hoksima, prenosi Kris Hiršner sa Atletika.

Stigao je u NBA pre pet godina, kada su ga Filadelfija Seventisiksersi posle sezone provedene na Jadranu odabrali sa 24. mesta na draftu. Blistao je u dresu Mege, na kraju je bio uvršten i u najbolji tim ABA lige, što mu je kupilo mesto u timu iz Pensilvanije. Polako je tražio svoju ulogu u klubu, bio i deo filijale iz Delavera u Razvojnoj ligi, da bi posle dve godine napustio tim iz Grada bratske ljubavi i potpisao za Oklahomu. Posle kratke epizode u redovima Tandera okušao se i u Čikago Bulsima, da bi pre dve godine pojačao Bruklin. Dve sezone i 105 nastupa kasnije (prosečno beležio 7,1 poena) potpisao je negarantovani jednogodišnji ugovor sa Hoksima, koji su minule sezone stiglo do finala istočne konferencije.

S obzirom na vrstu potpisane saradnje, Atlanta ima pravo da ga otpusti u bilo kom trenutku do isteka (i da mu ne isplati preostala primanja), te će Francuz od prvog dana u novoj sredini morati da se dokazuje. Ipak, sa 276 nastupa u najjačoj ligi sveta i prosekom od 6,2 poena po meču, ima dovoljna iskustva da se izbori za garantovani ugovor. Kada na to dodamo odlične nastupe iz Tokija, gde je sa Francuskom uz prosek od devet poena i 3,5 skoka stigao do finala i prve olimpijske medalje u muškoj košarci posle 21 godine, jasno je da će makar odraditi ugovor da kraja.

Luvavu Kabaro će tako biti četvrti evropski igrač u rosteru Atlante, posle Danila Galinarija, Klinta Kapele i reprezentativca Srbije Bogdana Bogdanovića. Sa našim košarkašem će se, između ostalih, direktno boriti za minute na parketu.

Atlanta nije značajno menjala tim koji je minule sezone napravio iznenađenje i domogao se finala Istoka (poražen od Milvokija). Konkurenciju na centarskim pozicijama pojačao je Gorđi Đeng. Džon Kolins je dobio novi ugovor (petogodišnji, težak 125.000.000 dolara), kao i Tre Jang (pet godina, 207.000.000 dolara), dok je spoljnu liniju pojačao Delon Rajt (stigao u trejdu iz Sakramenta). Za mesto u timu će se boriti i bivši centar Darušafake, Fenerbahčea i Mornara Džoni Hemilton.