Bogdan podiže formu, a Hjuston i dalje pobeđuje; oslabljeni Dalas nemoćan u derbiju Teksasa

Iako je Atlanta bolje otvorila utakmicu, Hjuston je već tokom druge četvrtine potpuno preuzeo kontrolu i uspeo da stekne dvocifrenu prednost. Roketsi su na veliki odmor otišli sa 11 poena viška (59:48), a ni pauza nije poremetila njihov ritam. U nastavku su dodatno pojačali tempo i sredinom treće deonice stigli do čak 20 poena prednosti.

Upravo u tom periodu raspucao se i Bogdan Bogdanović, koji je za nešto više od dva minuta postigao osam poena, pogodivši dve trojke i jedno polaganje. Atlanta je uspela da smanji zaostatak na 11 poena pred poslednju četvrtinu, ali ozbiljnije od toga nisu uspeli da zaprete. Roketsi su uspeli ponovo u poslednjoj deonici da se vrate na 20 razlike, a do kraja je domaćin samo uspeo da ublaži poraz na jednocifren zaostatak.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Najefikasniji u redovima Hjustona bio je Kevin Durant sa 22 poena, ali odličnu partiju pružio je i Rid Šepard. Nakon što je protiv Dalasa, postigao tri poena, ovog puta bio je odmah iza prve zvezde tima sa 19. Kod poražene ekipe istakao se Džejlen Džonson, kojem je samo jedna asistencija nedostajala do tripl-dabla, pošto je meč završio sa 26 poena, 16 skokova i devet asistencija.

A druga dva tima iz Teksasa sastala su se u Dalasu, gde je San Antonio slavio sa 122:106 i stigao do prve pobede u novoj sezoni. Sparsi su nakon dva uzastopna poraza pronašli put do pobede , a najzaslužniji za to bio je Viktor Vembanjama, koji je meč završio sa 23 poena, sedam skokova i četiri blokade.

Ipak, nije sve išlo tako glatko za goste. Dalas je uspevao da održi korak tokom prve tri četvrtine, pa je pred poslednjih 12 minuta zaostajao svega tri poena (92:89). Međutim, tada je usledio potpuni raspad domaćina, koji su za prvih devet minuta poslednje deonice postigli samo sedam poena. San Antonio je to iskoristio da se odlepi i bez neizvesne završnice privede utakmicu kraju. Pored Vembanjame, odličan je bio i Dilan Harper sa 22 poena, dok je Stefon Kesl dodao 19 uz osam asistencija

Iako su Maveriksi igrali bez Kajrija Irvinga i Kupera Flega, imali su razloga da budu zadovoljni partijom jednog od najmlađih igrača. Serhio de Larea, koji je prošle sezone nastupao za Valensiju, konačno je dobio pravu priliku i iskoristio je na najbolji mogući način. Nakon što je u prva dva kola na parketu proveo ukupno osam minuta, Španac je bio najefikasniji u poraženoj ekipi sa 21 poenom, pogodivši devet od 15 šuteva iz igre.

NBA (subota na nedelju)

Šarlot - Majami 115:110

/Miler 34 - Mičel 22/

Klivlend - Bruklin 125:121

/Mičel 22 - Porter 28/

Filadelfija - Milvoki 127:116

/Embid 28 - Hakez 21/

Čikago - Vašington 120:124

/Vilson 30 - Jang 25/

Dalas - San Antonio 106:122

/Vembanjama 23 - De Larea 21/

Atlanta - Hjuston 114:121

/Džonson 26 - Durant 22/

Denver - Nju Orleans u toku

Finiks - Golden Stejt u toku