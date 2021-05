Timska igra – to je Atlanta. Kada se Hoksima sve poklopi kao ove večeri, nema teorije da će ih neko zaustaviti. Ne radi se tu o individualnoj partiji jednog igrača i njegovoj nezaamćenoj dominaciji, već o timskom duhu koji krasi Atlantu.

Leglo je sve na svoje mesto u Atlanti, ima večeri kadfa vam sve ide od ruke, a takvo je bilo ovo Atlantino. Čak sedmorica košarkaša Atlanta Hoksa stigla su do dvocifrenog košgeterskog učinka, pa otuda ne čudi što je Atlanta bila superiorna nad Finiks Sansima – 135:103

A, kakav bi to meč bio ako Bogdan Bogdanović ne bi ostavio svoj rukopis? Sada već upečatljiv i dobro prepoznatljiv širom Sjedinjenih Američkih Država. Atlantina haubica opet je sipala iz svoh pozicija. Proradio je ubilački instinkt kod Bogdana u aprilu, a očigledno se prelio i na mesec maj.

Ne namerava izvanredni bek šuter da stane i još jednom je pokazao da spada među najčistije šutere u najjačoj ligi na svetu. Završio je Bogdan Bogdanović meč sa 16 poena, ubacio je dva manje od Klinta Kapele, najefikasnije igrača Atlanta Hoksa na ovoj utakmici, i sa četiri pogođene trojke iz šest pokušaja raspametio je čuvare.

Trudio se Bogdan Bogdanović da razigra saigrače, uvede u igru i one kojima ne ide, i tako svi daju doprinos u trijumfu Atlante, koja je tokom većeg dela susreta imala prednost i nije nameravala d smanji gas. Narotiv, kako je vreme odmicalo, Atlanta je bivala sve surovija prema Finiksu. Bogdan je na 16 poena napakovao i šest asistencija, nastavio je sa svestranim izdanjima u NBA ligi, a pored Bogdanovića i Kapele, koji je stigao do 18 poena, do dvocifrenog učinka došli su i Tre Jang, Danilo Galinari, Lu Vilijams, Onjeka Okongvu i Kevin Uerter.

Kod Finiksa je spala knjiga na dva slova. Ono najvažnije, prvo u imeniku Sansa bilo je Devin Buker, koji je Atlanti spakovao 30 poena. Bio je Buker ubeljivo najefikasniji akter susreta, ali je sve to bilo nedovoljno da se savladaju Atlanta i Bogdan Bodgdanović. Jedini dvocifren u redovima Finiksa uz Bukera bio je Mikal Bridžis sa 18 poena.





NBA LIGA – REZULTATI

Četvrtak

Orlando – Boston 96:132

/Vagner 20 – Voker 32/

Klivlend – Portland 105:141

/Lav 18 – Lilard 32/

Atlanta – Finiks 135:103

/Kapela 18 – Buker 30/

Hjuston – Filadelfija 115:135

/Olinik 27 – Embid 34/

Indijana – Sakramento 93:104

/Sabonis 17 – Bagli 31/

Milvoki – Vašington 135:134

/Holidej 29 - Bil 42/

Minesota – Memfis 135:139

/Edvards 42 - Morant 37/

Denver – Njujork 113:97

/Jokić 32 - Kvikli 18/

Juta – San Antonio 126:94

/Klarkson 30 - Šamanić 15/