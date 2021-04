Igra Bogdan Bogdanović kao u transu u poslednje vreme, tokom aprila u proseku beleži 21,9 poena, ali večeras nije mogao da pomogne saigračima. Zbog problema sa zadnjom ložom, koji je osetio tokom utakmice sa Detroitom, nije ga bilo u timu za duel sa Filadelfijom, koja je zgromila Atlantu i slavila sa 127:83.

Kako navode mediji u Sjedinjenim Američkim Državama, problem sa zadnjom ložom je mučio Bogdanovića još dok je nastupao u dresu Sakramento Kingsa. Sada je osetio bol, ali je do poslednjeg trenutka bilo neizvesno da li će nastupiti, što je svakako dobar znak i pokazatelj da bi srpski košarkaš uskoro mogao da se vrati na parket. Jasno se vidi koliki je njegov uticaj na ekipu, Jastrebovi su bili potpuno nemoćni u Vels Fargu Centru, pa su pretrpeli i 29. poraz u sezoni (34 trijumfa).

Filadelfija je bila dominantna tokom čitavog susreta, vodila od početka do kraja, a svoju prednost je uvećavala iz minuta u minut. Izabranici Doka Riversa su bez ikakvih problema stigli do 41. trijumfa (21 poraz) protiv desetkovane čete Nejta Mekmilana, koji pored Bogdanovića nije mogao da računa ni na Trea Janga, Kema Rediša, Deandre Hantera, Tonija Snela i Kevina Ertera.

Već posle uvodnih 12 minuta domaćin je imao 20 poena prednosti, do poluvremena i 28. Pustili su Seventisiksersi gas u trećem kvartalu, ali su ga ipak dobili i otišli na plus od 30 poena pred poslednju četvrtinu. Sve je naravno bilo jasno, pa su i rezervisti dobili priliku da se dokažu u četvrtoj deonici, dobro su se pokazali pa je preodnost Filadelfije otišla i na 46 poena u jednom trenutku.

Set Kari je predvodio pobednički sastav sa 21 poenom, po 17 su dodali Džoel Embid i Tobajas Heris, 12 je ubacio Šejk Milton, koliko je dodao i turski reprezentativac Furkan Korkmaz. Na 11 se zaustavio Tajris Meksi. Sa druge strane 21 poen Džona Kolinsa, 14 je dodao Solomon Hil, dvocifreni još samo Skajlar Mejs sa 11 i Lu Vilijams sa 10 poena.

Vašington Vizardsi su dokazali da se nalaze u sjajnoj formi, pa su večeras u svojoj dvorani nadigrali i aktuelne šampione - 116:107.

Posle osam vezanih pobeda izgubili su pre par večeri od San Antonija, ali su se na najbolji mogući način vratili na pravi put. Izgubili su prvu deonicu od Lejkersa, ali u finišu druge nadoknadili minus od četiri poena, pa stigli i do šest poena prednosti pred veliki odmor. U trećoj deonici stižu i do dvocifrenog viška, na poslednji odmor odlaze 13 koraka ispred rivala. U odlučujućem periodu stižu i do suficita od 19 poena u jednom trenutku, sve je postalo jasno u glavnom gradu, na kraju su Jezeraši uspeli samo da upristoje trijumf.

Do 28. pobede u sezoni Vizardse je predvodio Bredli Bil sa 27 poena, ali je šou ukrao Rasel Vestbruk. Upisao je 30. tripl-dabl u sezoni, 13. u aprilu, 176. u karijeri, šest mu nedostaje da nadmaši rekord Oskara Robertsona, a do kraja regularnog dela mu je ostalo još 10 utakmica. Upisao je večeras i 26. vezani dabl-dabl, što je treći najduži niz u istoriji NBA, kada su u pitanju bekovi. Po peti put u karijeri je u toku jedne sezone uspeo da upiše po 600 skokova i asistencija, pa se tako izjednačio sa legendarnim Robertsonom.

Od ostalih su vredan doprinos dali Aleks Len (18p, 9sk), kao i Rui Hašimura i Iš Smit sa po 12 poena. Kod Lejkeras, koji još čekaju na povratak Lebrona Džejmsa na parket, 26 poena sve boljeg Entonija Dejvisa, dabl-dabl je upisao Andre Dramond (17p, 11sk), 16 je dodao Ben Meklmor, dok su dvocifreni bili i Denis Šruder sa 13, Montrezl Herel sa 12 i Kajl Kuzma sa 11 poena (8as, 7sk).

Njujork Niksi su takođe nastavili da oduševljavaju, upisali su 10. pobedu u poslednjih 11 utakmica i tako sa 35 trijumfa došli do pozicije broj četiri na tabeli istočne konferencije (preskočili Atlantu). Večeras su bili ubedljivi protiv Čikago Bulsa - 113:94, uz 34 poena sjajnog Džulijusa Rendla. Ispratili su ga Er Džej Beret sa 22, kao i Redži Bulok i Imanuel Kvikli sa po 13 poena, dok je Bulse još jednom predvodio Nikola Vučević sa 26 poena i 18 skoova. Lauri Markanen je dodao 14, do 12 su brojali Kobi Vajt i Geret Templ, Tadeus Jang se zaustavio na 10 poena.

Boston je uz 38 poena Džejlena Brauna savladao Šarlot (120:111), dok je Orlando slavio u Ohaju protiv Klivlenda (109:104). Majami je bio bolji kod kuće od San Antonija (116:111), Nemanja Bjelica ni večeras nije dobio priliku u pobedničkom sastavu.

NBA

Četvrtak

Klivlend - Orlando 104:109

/Garland 25 - Heris 19/

Filadelfija - Atlanta 127:83

/Kari 20 - Kolins 21/

Boston - Šarlot 120:111

/Braun 38 - Grejem 25/

Njujork - Čikago 113:94

/Rendl 34 - Vučević 26/

Vašington - LA Lejkers 116:107

/Bil 27 - Dejvis 26/

Majami - San Antonio 116:111

/Batler 29 - Mari 22/

Denver - Nju Orleans (u toku)

Memfis - Portland (u toku)

Finiks - LA Klipers (u toku)

Sakramento - Juta (u toku)