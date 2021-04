Bogdan Bogdanović igra košarku života! Posle rezultatskog preokreta i spektakularnog trijumfa nad Milvokijem u kojem je ubacio 32 poena za 37 minuta uz šest trojki (6/11 - 54,5%) Bogdanović je dobio stojeće ovacije košarkaške javnosti i potvrdu da radi strašan posao za Hokse u izostanku franšizne zvezde Treja Janga.

Daleko više od čiste igre brojeva Bogdanović je sve ostavio bez daha onom sekvencom u poslednjoj četvrtini kada je zajedno sa Luom Vilijamsom zapalio mrežu Baksa i doveo Atlantu na deobu četvrte pozicije zajedno sa preporođenim Njujork Niksima. Trojka, trojka, trojka, trojka! Bogdanović je koristio svaku situaciju i loptu od Vilijamsa da razbije defanzivnu koncepciju protivnika za 41 poen u četvrtini, čime je minus od deset poena pretvoren u plus vredan četvrte pobede u poslednjih pet utakmica, sedme u devet, odnosno jedanaeste u prethodnih četrnaest mečeva! Da budemo precizniji - Atlanta Hoks ima skor 11-3 tokom aprila, mada su do kraja meseca ostale još dve utakmice - u gostima Detroitu i Filadelfiji.

Bogdan Bogdanović je za to vreme doživeo pun procvat. Zalet je počeo da hvata neke dve sedmice ranije, ali je tokom aprila iskristalisao ne samo svoju ulogu u timu, već i Atlantu doveo u poziciju da sanja ambiciozne snove. I to sve zahvaljujući oštrini trenerskog uma Nejta Mekmilana. Čovek koji i dalje nosi etiketu vršioca dužnosti dok se ne pronađe trajno rešenje za Lojda Pirsa - mada posle ostvarenih rezultata u prethodna dva meseca nemoguće je zamisliti da ne ostane - pogodio je Bogdanoviću žicu. Zvanično najbolji igrač Srbije u 2019. godini igra mesec iz snova!

Bogdan Bogdanović i Trej Jang (©AFP)

U četrnaest utakmica je na 22,3 poena uz 50 odsto šuta iz igre i 50 odsto za tri poena! Na to beleži još 4,4 skoka, 4,3 asistencije i 1,4 ukradene lopte. Statistika da se smrzneš, najbolja u njegovoj dosadašnjoj NBA karijeri tokom jednog kalendarskog meseca... Koliko je ozbiljna Bogdanovićeva transformacija pokazuje i sledeći podatak – tokom četvrtog meseca u godini ubacio je 63 trojke! To je prosek od neverovatnih 4,5 pogodaka po utakmici! Bolji učinak od njega ima samo – Stef Kari. S tim što Kari ima zvanično najbolji šuterski mesec u istoriji NBA košarke sa 83 uspešna hica! Bogdanov učinak je, dakle, drugi najbolji u mesecu kada Stef Kari pomera granice šuterskih pojmova i dodatno uobličava igru pod obručima. Da ti pamet stane...

Preokret ne samo Bogdanovićeve, već i Atlantine sezone dogodio se s dolaskom Lojda Pirsa 1. marta. Poraz u Majamiju doveo je Atlantu do skora 14-20, što je bilo dovoljno za tek 11. poziciju na tabeli Istočne konferencije. Od tog momenta Hoksi beleže vrtoglavi uspon koji ih je doveo do skora 20-6 i skoka za sedam pozicija na tabeli! Od tima koji su mnogi u tom momentu počeli da otpisuju, Hoksi su postali udarna sila na Istoku. Počelo je s trijumfom nad Majamijem u Amerikan Erlajnz Centru iliti na mestu s kojeg je završen Pirsov bezmalo trogodišnji boravak na klupi Atlante, a u međuvremenu pobeđeni su rivali poput Šarlota i Toronta, do Majamija i Milvokija u poslednje tri noći. Ne treba zaboraviti da je Atlanta kod Lojda Pirsa kuburila sa povredama, ali isto tako je zbog daljeg teksta važno istaći da ni Nejt Mekmilan nije bio baš blagosloven u tom smislu.

Otkako je preuzeo ulogu prvog trenera van stroja su u nekom trenutku bili Danilo Galinari i Džon Kolins, plus Kris Dan, Deandre Hanter, Kem Rediš, Toni Snel i prvi igrač tima Trej Jang kojisu još u fazi oporavka.

Shvatio je bio i Mekmilan, inače punih 12 godina plejmejker Sijetl Supersoniksa, da mora da uradi ono za šta nije bio spreman njegov prethodnik Pirs - da Bogdanoviću dozvoli više vremena sa loptom u rukama kako bi mogao sam da kreira svoje pozicije za šut. Kako je u prvom delu sezone srpski reprezentativac najviše delovao kao, žargonski rečeno, ćoškara ili neko ko čeka u uglovima da primi loptu i šutne, jasno vam je koliko se Bogdanovićeva uloga promenila. Dobio je veća ovlašćenja i postao sekundarni kreator kraj Treja Janga, što je Bogdanu dobro poznat teren jer nije prvi put da ima takvu funkciju u timu. Dobijao je takve role kod Duška Vujoševića i Željka Obradovića svojevremeno, kod kojih je gradio sebe kao igrača i čoveka. Mekmilan je samo doterao recept starih trenerskih asova i doveo Bogdanovića u optimalno stanje. Ovim potezom skinuo je pritisak s Jangovih leđa, a protivnike naterao da utakmice pripremaju tako da čuvajući se Bogdanovićevih bravura s loptom u rukama.

Bogdan Bogdanović (©AFP)

I sam Bogdanović je priznao u nedavnom razgovoru za Atletik da mu više prija Mekmilanova trenerska strategija od one koju je forsirao Pirs.

“Razlika je primetna. Koriste me na drugačiji način i to može da se vidi na utakmicama, imamo više akcija. Nejt se trudi da uključi sve u igru. Sa Lojdom je igra bila slobodnija, davao nam je veću slobodu. Kod Nejta je malo više ta stara škola, iskusniji je i zna šta nam je potrebno da odemo na viši nivo. Na prvom sastanku, kada nam je saopšteno da će Mekmilan biti trener do kraja sezone, rekao nam je da ne želi sebičnost. Da zahteva bolje kretanje lopte i da smo svi mi profesionalci koji moraju da poštuju ovu igru. Objasnio nam je da moramo da budemo spremni da se takmičimo svako veče. Iskusniji je, toliko dugo je u ovoj ligi i zna šta radi. Verujem mu”, rekao je Bogdanović i prisetio se kako je sve to izgledalo kada je tek došao u klub:

"Bilo je teško. Morate da se pazite. Porodica i prijatelji nose maske sve vreme i kreću se dosta. I ja sam se trudio da budem pažljiv, ali sam morao da treniram. Radio sam svoje dnevne stvari i kretao sam se pored velikog broja ljudi. Možete da zaradite koronu bilo gde. Ako primetite nešto ne bi trebalo da izlazite nigde, nemojte ništa da radite. To je ono što sam naučio kako iz svog, tako i iz iskustva drugih ljudi. Imao sam sve simptome osim gubitka ukusa. Imao sam temperaturu, umor, bol u leđima, gubitak čula mirisa. Svako ima drugačije iskustvo”.

Bogdan Bogdanović je protiv Milvokija prošle noći izjednačio ovosezonski rekord po broju ubačenih poena. Rekord koji je postavio pre dve sedmice u onom trijumfu nad Šarlotom kada je ubacio čak osam dalekometnih hitaca! Ako vratimo film unazad setićemo se da je Bogdanović dotakao crnu tačku upravo na parketu Šarlot Hornetsa. Doživeo je povredu desnog kolena koja je na prvi pogled nije izgledala nimalo naivno, toliko da se pre ozvaničenja stepena iste nezvanično šuškalo o mogućem kraju sezone... Nepuna dva meseca kasnije uspeo je da se vrati na parket, usred one prve Atlantine serije pobeda, što mu je donekle omogućilo da brže uhvati ritam. Posle 23 poena u pobedi nad Oklahomom, te 20 i 22 poena u porazima na gostovanjima Sakramentu i Finiksu, Bogdanović je dobio svoju injekciju samopouzdanja u formi Mekmilanovog poverenja u njegove igračke, kreatorske i šuterske kvalitete, čime je uspešno zaboravio sve ono što se dešavalo na prelazu između dve kalendarske godine. Od napuštanja Sakramenta, preko neuspešnog transfera u Milvoki Bakse, do prelaska u Atlantu gde je dugo tražio sebe.

Sada je to Bogdan na vrhuncu forme, Bogdan koji je potvrdio klasu. A takvog Bogdana želimo da gledamo svake večeri.

