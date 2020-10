Da li to Bogdan Bogdanović ide u Milvkoki kod Janisa Adetokunba?

Kako javlja pouzdani sajt The Athletic, a prenosi Eurohoops, Milvoki je ozbiljan kandidat da ove jeseni dovede Bogdanovića u svoje redove. Inače, Bogdan je ograničeni slobodni agent.

Bogdanović ima 28 godina, a to što je ograničeni slobodni agent dopušta Kingsima da ga zadrže u slučaju da izjednače ponudu drugih klubova.

Baksi sa druge strane žele da dovedu srpskog košarkaša kako bi ojačali roster oko Janisa Adetokunba i Krisa Midltona. Naravno, ako Janis pre toga ne napusti Milvoki, a pominjalo se da se za njega interesuje Majami.

Bogdanović je ove sezone prosečno postizao 15 poena i imao 3,4 skokva, isto toliko asistencija u proseku, a svemu je dodavao i jednu ukradenu loptu.

Odigrao je Bogdan 61 utakmicu u sezoni 2019/2020, a bio je starter 28 puta.

Bogdanović je karijeru počeo u Partizanu 2010. godine i nosio je crno-beli dres od 2010. do 2014. godine. Potom je prešao na evroligaški nivo gde se dokazao u dresu Fenerbahčea za koji je nastupao do 2017. godine, a od tada do danas je u Sakramentu. Gledajući to koliko se zadržavao u klubovima do sada, deluje da je vreme da promeni tim. I tu su se našli Milvoki Baksi kao mogućnost.

Milvoki je mnogo očekivao od ove sezone, prognozirano mu je da može do kraja da ode jer ima Adetokunba u svojim redovima, ali to se nije dogodilo. Bilo je očigledno da Grk ne može sam, te da kada mu se zatvori reket Milvoki postaje jalova ekipa u napadu.

Zato bi upravo Bogdanović mogao da bude pravo rešenje, pa kada se protivnici povuku u reket da čuvaju Janisa, da Bogdan može da rešeta spolja kako on zna.

Uzbudljiva je i sama pomisao na to, a videćemo da li će Bogi stvarno napustiti Sakramento i otići u Milvoki. Priča je očigledno u toku.