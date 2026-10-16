Bogdanović pokazao zašto ga je Hjuston doveo
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 08:58
Srpski reprezentativac ubacio 15 poena u dresu Roketsa
Košarkaši Hjuston Roketsa ostvarili su ubedljivu pobedu nad ekipom Oklahoma Siti Tandera s rezultatom 116:89, a apsolutni junak trijumfa bio je kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović.
Bogdanović je bio najefikasniji pojedinac u pobedničkom taboru sa 15 postignutih poena, demonstrirajući prepoznatljivo šutersko raspoloženje van linije 7,24 — pogodio je pet trojki iz devet pokušaja (5/9).
Izabrane vesti
Trenutak koji je prelomio susret i zapalio dvoranu dogodio se na samom otvaranju drugog poluvremena. Srpski bek je prikazao pravu dalekometnu rafalnu paljbu kada je pogodio tri vezane trojke za svega 70 sekundi, čime je potpuno razbio defanzivnu koncepciju gostiju i podigao na noge kompletnu klupu Hjustona.
Roketsi su silovito otvorili utakmicu i već u ranoj fazi stigli do dvocifrene prednosti, ali je Oklahoma uspela da uzvrati udarac u drugoj četvrtini i do pauze vrati neizvesnost. Tokom trećeg perioda viđena je velika i ravnopravna borba u kojoj je Hjuston za nijansu bio bolji, da bi u poslednjih 12 minuta igre u potpunosti demolirao otpor Tandera i stigao do ubedljive pobede.
Pored Bogdanovića, u pobedničkom timu istakao se Alperen Šengun sa 14 poena, Tari Izon i Amen Tompson su dodali po 12, dok su Kevin Durant i Rid Šepard meč završili sa po 11 ubačenih poena.
U poraženom sastavu Oklahome bolji od ostalih bili su Džalil Vilijams sa 18 poena i Šej Gildžus-Aleksander, koji je zaustavljen na 17 poena.
NBA sezona počinje za svega nekoliko dana.