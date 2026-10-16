Bogdanović pokazao zašto ga je Hjuston doveo

Košarkaši Hjuston Roketsa ostvarili su ubedljivu pobedu nad ekipom Oklahoma Siti Tandera s rezultatom 116:89, a apsolutni junak trijumfa bio je kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović.

Bogdanović je bio najefikasniji pojedinac u pobedničkom taboru sa 15 postignutih poena, demonstrirajući prepoznatljivo šutersko raspoloženje van linije 7,24 — pogodio je pet trojki iz devet pokušaja (5/9).