Prvo su na sve strane bile vesti da Bogdan Bogdanović ide u Milvoki Bakse. Da je dogovoren trejd. Ali, problem je bio što za to niko Bogdana nije pitao. Potom je sve propalo. Pojavila se Atlanta i srpski reprezentativac je završio u redovima Hoksa.

Sada je u razgovoru za Atletik po prvi put objasnio šta se zapravo dogodilo. I zbog čega je propao prelazak u Milvoki.

"Kada sam pročitao vesti pomislio sam: 'Šta se dođavola dogodilo?' Nisam znao za njihov dogovor, ništa mi nije bilo jasno", rekao je Bogdan Bogdanović za Atletik.

U razgovoru za ovaj renomirani medij, Bogdanović je rekao da mu nije jasno otkud Baksima ideja da je on njima nešto obećao.

Pominjalo se i da ga je Janis Adetokunbo lično zvao da dođe u redove Baksa. Posle toga je Bogdan otišao u Atlantu i nije želeo da komentariše ove navode.

"Ništa nije bilo u mojim rukama. Kada sam video tvitove o mom prelasku u Milvoki nisam bio siguran šta se dogodilo, uhvaćen sam bez garda. Prethodno su mi pričali da sam važan deo tima, da žele da ostanem i onda urade ovo što su uradili i totalno su me šokirali. Kada neko razbije poverenje na takav način, ništa mu više ne veruješ. Ta vest je došla u dva ujutru po vremenu u Srbiji i baš sam bio zbunjen. Pitao sam svog agenta kako je moguće da sam trejdovan kao restriktivni slobodan agent? On je probao da mi objasni šta to sve znači i pričali smo čitavog leta o mojoj situaciji i kako čekamo ponude i da vidimo hoće li ih Sakramento izjednačiti", rekao je Bogdanović.

Čelnici NBA lige kasnije su istakli da će Milvokiju biti oduzet pik druge runde na draftu 2022. godine. Kaže Bogdanović da su mu ljudi pre toga čestitali na odlasku u Milvoki, a da on nije znao ništa o tome, te da nije dao pristanak.

"Svi su mi čestitali, a ja nisam znao šta se događa, zaista. Posle toga čitam NBA istraga, ponovo, vidim i to na Tviteru, šta se događa", rekao je Bogdanović.

Srpski majstor je na kraju završio u Atlanti krajem novembra, gde je potpisao ugovor na četiri godine vredan 72.000.000 dolara. U Sakramentu je prosečno davao 15 poena i imao 3,4 asistencije kao i skoka za 29 minuta u proseku na parketu.