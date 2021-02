Poraz od Denvera je prošlost, Juta se vratila pobedama s namerom da ponovo napravi dar-mar kao do onog ludog meča u Bol Areni u nedelju uveče. Juta je rutinski odradila posao na svom terenu protiv Detroita i pobedila rezultatom 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28).

Čista rutina do pred sam kraj, kada je Juta ipak morala da stisne redove i malo zapne. Vođstvo od prvog minuta, do poslednjeg zvuka sirene. I sve to, reklo bi se, sa pola gasa u najvećem delu susreta. Nije ni bilo potrebe da se protiv Pistonsa nešto posebno umaraju igrači Kvina Snajdera. Brzo je postalo jasno da Detroit nema taj arsenal na raspolaganju kako bi ravnopravno parirao Juti, mada se u finišu stvorila nepotrebna tenzija, koju je umirio Bojan Bogdanović sa dve ključne trojke!

Već u uvodnih dvanaest minuta videlo se da utakmica ide u smeru nove ubedljive pobede Džezera. Posle tačno dva minuta rezultat je glasio 10:2, a nakon osam – 24:9. Juta je tada napravila seriju 12:2 kojom je stigao do velikih 15 poena razlike, što je samo bio uvod u ono što se videlo u narednom kvartalu. Juta je dobrom odbranom i lakim poenima iz tranzicije lomila protivnika, pa je tako distanca preko 20 poena otišla posle pet minuta druge četvrtine. Rezultat je glasio 54:33. Do poluvremena jaz je postao još veći pošto je Juta serijom 10:2 otišla na ogromnih 28 poena (69:41), što je bio jasan znak da Detroit nema šta da traži u ovom susretu.

Doduše, u drugom poluvremenu došlo je do opuštanja posle izlaska Mičela i Gobera. Pistonsi su uspeli da se razbude i kroz nekoliko manjih serija spustili minus na “samo“ 12 poena zahvaljujući dobrim rolama Grifina, Džeksona i Grenta, pa je utakmica ponovo dobila takmičarsku notu.

Neočekivane drame bilo na ulasku u poslednja tri minuta susreta posle uzastopnih poena nekadašnjeg tandema Denvera Plamli – Grent, posle čega se u završna dva minuta ušlo sa rezultatom 109:105 za domaćina. Za miran san Džezera pobrinuo se Bogdanović sa dve uzastopne trojke i Juta je na 49 sekundi do kraja ponovo imala velikih deset poena razlike – 115:105.

Donovan Mičel je završio meč sa 32 poena (10/17 iz igre, 4/7 za tri), Bojan Bogdanović ga je ispratio sa 1 poena (5/12 iz igre, 4/8 za tri), dok je Rojs O’Nil dopisao 12 poena i 13 skokova, a Majk Konli 20 poena (7/15 iz igre) i pet asistencija. Nastavila je Juta da ubacuje trojke u dobrim procentima i velikom broju, a večeras je to bilo na 16/42 uz 38,1 odsto uspešnosti. Džerami Grent je imao 27, Džoš Džekson 22, a Mejson Plamli 17 poena, uz još 14 skokova.

Mnogo više neizvesnosti bilo je u sudaru Golden Stejta i Bostona. Kelti su u uzbudljivom meču u Čejs Centru slavili sa 111:107 (24:35, 28:17, 34:33, 25:22) i domogli se prvog trijumfa posle vezanih poraza od San Antonija i Lejkersa.

Da je utakmica komotno mogla da ode na obe strane možda najbolje objašnjava podatak da je do pred samu završnicu tek dva puta viđeno dvocifreno vođstvo. Na kraju prve četvrtine koju je Golden Stejt završio u svoju korist sa 35:24, te startu drugog perioda kod rezultata 37:26. Od polovine tog drugog dela vođstva su se smenjivala čak osam puta, što je donelo prevagu na stranu gostiju u trećem kvartalu. Ali ni tada razlika nije išla na više od devet poena, što se desilo samo jednom.

Cela utakmica stala je u poslednju deonicu. Džejson Tejtum je počeo trojkom, koju je odmah anulirao Bredli Vonamejker, da bi ubrzo Endrju Vigins nakratko doneo preokret posle snažnog zakucavaja na asistenciju Kelija Ubrea. Svaka neizvesnost nestala je u rasponu od tri i po minuta u kojim je Boston serijom 13:2 otišao sa minusa od tri poena (91:94) na prvu i jedinu dvocifrenu prednost od deset poena (106:96). Džejlen Braun je ubacio pet važnih poena, a po trojku Tejtum i Kemba Voker, a Stef Kari i društvo ostali su bez pravog odgovora.

Kari je bio najefikasniji igrač utakmice sa 38 poena (12/21 iz igre, 7/15 za tri), te 11 skova i osam asistencija. Tejtum je bio najbolji kod Bostona sa 27 poena (9/19 iz igre), te devet uhvaćenih lopti. Voker je ubacio 19, a Braun 18 poena i dopisao 10 skokova.

NBA LIGA

Sreda

Orlando - Toronto 108:123

/Vučević 21 - Vanvlit 54/

Bruklin - LA Klipers 124:120

/Irving 39 - Lenard 33/

Indijana - Memfis 134:116

/Sabonis 32 – Bruks 25/

Vašington - Portland 121:132

/Bil 37 – Lilard 32/

Golden Stejt - Boston 107:111

/Kari 38 - Tejtum 27/

Juta - Detroit 117:105

/Mičel 32 - Grent 27/