Bogdanovićevi Roketsi ugasili Irvinga, Dončić gazio Stefan Karija

Bogdanović? On je na terenu proveo skromnih 13 minuta, za to vreme uzeo tri šuta, dva pogodio, ubacio pet poena, uz skok i dve asistencije. Pošteno, mada ne baš ono na šta nas je navikao u vremenu kada je bio koštegeterski dvocifren igrajući za Sakramento ili Atlantu.

Što se tiče Mavsa, glavna vest u Teksasu biće da se posle godinu i po dana vratio Kajri Irving, mada mu čvrsta odbrana Hjustona nije dozvolila da se razmaše. Uz njegovo ime 15 poena, u životu nije imao sezonu sa manjim prosekom od toga. Istina, nikada nije ni pauzirao godinu i po dana zbog pokidanog ligament kolena. U prvom poluvremenu, koje je Hjuston dobio sa 32 poena razlike, jer je insistirao na surovoj odbrani, samo četiri poena Irvinga. Videlo se da je Hjustonovadefanziva fokusirana na njega. Bez obzira na to što mu je ovo bio prvi meč posle 600 dana. Svakako užasan debi novog trenera Maveriksa Dastija Meja, prošle sezone osvajača NCAA lige sa Mičigenom.

U timu Dalasa 32 poena je ubacio Kuper Fleg, ali će Maveriksi još dugo živeti u depresiji zbog toga što su dozvolili Luki Dončiću da ode u Los Anđeles Lejkerse. Sinoć 28 njegovih poena u pobedi nad Golden Stejtom, uz osam skokova, sedam asistencija. Stef Kari je za poraženi tim postigao 23 poena za 21 minut na parketu. Mada uz šut za tri dva od sedam.

Kad već pomenusmo “povratnike”, Demijen Lilard je sa 25 poena predvodio Portland do pobede nad Feniksom od 124:83. Podsetimo, i Lilard je preskočio kompletnu prošlu sezonu pošto se oporavljao od povrede ligamenta kolena. Već na poluvremenu, Portland je vodio sa 72:39 i poručio ljubiteljima NBA lige da obrate pažnju na njega. Deni Avdija je postigao 18 poena i imao 10 skokova za Blejzerse.

Janis Adetokunbo je sa 35 poena debitovao u dresu Majamija, ali to nije bilo dovoljno za Minesotu – 106:131. Nije, jer Adetokunbo nije imao nikakvu podršku saigrača, dok su Vulvsi imali Entonija Edvarda i njegovih 45 poena.

NBA LIGA

Orlando – Atlanta 125:132

/Bankero 35 – Aleksander-Voker 31/

Vašington – Milvoki 128:116

/Dejvis 34 – Hirou 24/

Bruklin – Šarlot 103:110

/Rendl 33 – Alen 21/

Majami – Minesota 106:131

/Adetokumbo 35 – Edvards 45/

Toronto – Čikago 135:92

/Lenard 23 – Buzelis 17/

Memfis – Juta 123:103

/Džerom 45 – Džordž 22/

Nju Orleans – Indijana 120:123

/Sijakam 30, Zubac 16, 15sk – Halibarton 23/

Hjuston – Dalas 128:110

/Durant 30, Smit 30 – Fleg 32/

LA Lejkers – Golden Stejt 127:105

/Dončič 28, Kesler 26 – Kari 23/

Portland – Finiks 124:83

/Lilard 25 – Buker 23/

LA Klipers – Sakramento 121:96

/Garland 30 – Levin 28/