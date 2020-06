Bondža Si ulepšao pobedu Valensije potezom za špice (VIDEO)

Čekala je Valensija da zaigra u svojoj La Fonteti na startu završnice ACB lige i uspela je da upiše pobedu, mada nije to bilo previše ubedljivo izdanje sastava Haimea Ponsarnaua. Slepi miševi su trijumfovali s rezultatom 90:74 i tako upisali prvu recku na ovom, nazovimo ga, turniru.

Valensija je tokom tri deonice držala kakvu-takvu kontrolu, ali se potom Andora primakla i ozbiljno zapretila iako u timu nije mogla da računa na povređenog Dejana Muslija. U toku poslednje deonice u jednom momentu rezultat je bio 70:69, ali je od tog momenta Valensija uspela da ode do kraja i do plus 18, i da slavi na kraju sa 16 razlike.

Solidnu partiju pružio je reprezentativac Srbije Dejan Todorović sa sedam poena, dok je bivši košarkaš Partizana Bondža Si napravio najlepši potez na utakmici.

U stilu Dušana Kecmana je napravio ukršteni korak i tako stigao do koša, a onda na kraju lepo završio akciju koje se ne bi stidela ni najveća imena. I to sve uz faul, dovoljno da ACB liga izdvoji taj potez iz cele utakmice i prikaže ga posebno ljubiteljima košarke pod nazivom "Čista klasa".

Najefikasniji kod Valensije bili su Alberto Abalde sa 17 poena, Tobi je dodao 15, Sastre 11, a Sem van Rosom 10 i to je bilo dovoljno da Valensije prelomi otpor Andore.





ACB LIGA

Četvrtak

GRUPA B

Andora - Valensija 74:90

/Jelinek 11 - Abalde 17/

18.30: (1,10) Real Madrid (23,00) Gran Kanarija (7,50)

21.30: (1.60) Saragosa (14,50) San Pablo Burgos (2,55)