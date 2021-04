Oprostio se Borac porazom od Jadranske lige, a deveti ligaški trijumf Čačanima je izmakao u poslednjim sekundama susreta u hali kraj Morave. Slavila je Cibona sa 82:77, a sudijska trojka je Nenadu Nerandžiću dosudila faul prilikom polaganja i tako udaljila Borac od trijumfa. Ipak, poraz nije skupo koštao Čačane, kao ni Krku od koje je bolji bio FMP (91:85). Provukli su se Borac i Krka kroz iglene uši i mogu da kažu jedno veliko hvala košarkašima Partizana.

Cela sezona stala je u jedno kolo, odavno ligaški deo regionalnog takmičenja nije poprimio ovako dramatičnu notu. Dočekali su na iglama poslednje kolo ABA lige Borac, Krka i Split pošto opstanak nije obezbeđen na vreme, pekli su se na tihoj vatri, a bitku za opstanak u prvom rangu takmičenja nastaviće da vode Žuti sa Gripa.

Preživeli su Borac i Krka, a veliki posao za Čačane odradio je Partizan. Odigrali su crno-beli bez spuštene ručne protiv Splita iako utakmica za njih nije imala takmičarski značaj. Neophodna je pobeda bila Splićanima kako bi izbegli 13. poziciju koja iz vodi u baraž, od nje su bili predaleko, a i pored toga su Žutima bili potrebni porazi Borca i Krke iz razloga što su u direktnim okršajima protiv timova koji su se borili za opstanak upisali dva poraza.

Veliki razliku je napravio Partizan na samom startu, održavao ju je, pa su Borac i Krka mogli lakše da dišu. Naročito se to videlo u igri Čačana, koji su dizali nivo igre kako je vreme odmicalo. Stegnut je bio Borac, nije Marko Marinović mogao da bude zadovoljan načinom na koji su njegovi izabranici ušli u odlučujući meč.

Cibona je fantastično šutirala trojke u prvom poluvremenu, ali se nije preterano oslanjala na dalekometne hice. Košarkaši Borca nisu se libili da odapnu van linije za tri poena, pokušavali su praktično svi iz svih pozicija. Zračio je Borac energijom, u pojedinim momentima su u hali kraj Morave domaći igrači leteli po parketu, a jako zrelu partiju odigrao je Brajs Džons. Američki bek dirigovao je napadima Borca i još jednom se potvrdilo da igra Čačana umnogome zavisi od raspoloženja Brajsa Džonsa.

Kortistio je Borac širinu u rosteru i to što je Cibona u Čačak doputovala sa samo devetoricom igrača. Blistao je domaćin u trećoj četvrtini, ali nije iskoristio momentum. Propustio je šansu da se odlepi i stekne dvocifrenu prednost, Cibona se vratila u život i u triler završnici stigla do pobede. Nenadu Nerandžiću je nekoliko sekundi rpe kraja dosuđen faul u napadu, koš nije važio, a sve to izrevoltiralo je košarkaše Borca. Napravio je Čarapić nesportski faul, a tačku na meč stavio je Ivan Novačić, koji je sa 21 poenom bio najučinkovitiji u Ciboninim redovima. Darko Planinić je ubacio 19 poena, a u poraženom timu je listu strelaca predvodio Aleksa Novaković sa 15 poena.

Nije bio darežljiv FMP u Železniku, trijumfom nad Krkom je zatvorio sezonu na Jadranu. Slavili su Panteri protiv Krke posle preokreta (91:85), a ovaj poraz će timu iz Novog Mesta biti jedan od najslađih. Nije neuspeh skupo koštao slovenačkog predstavnika, a onog trenutka kada je utakmica između Partizana i Splita završena, došlo je do opuštanja Krke.

Nije sastavu iz Novog Mesta više visio mač nad glavom, a FMP je kaznio nešto ležerniji pristup gostiju. Pantere su do pobede predvodili Marko Radonjić sa 20 poena, Marko Radovanović sa 18 i Stefan Lazarević sa 16 poena. Sa druge strane je Nejc Barič bio najefikasniji sa 20 poena, Rok Stipčević je dodao 17, a Adin Vrabac i Jure Škifić po 15 poena.

ABA LIGA

Ponedeljak

Borac - Cibona 77:82

/Novaković 15 - Novačić 21/

FMP - Krka 91:85

/Radonjić 20 - Barič 20/

Partizan - Split 80:58

/Jaramaz 13 - Babić 13/

Utorak

18.00: Igokea - Mornar

18.00: Cedevita Olimpija - Mega

