Ako je poraz od Huventuda realna stvar, nije nešto zbog čega se pale alarmi, onda je poraz od Borca nešto zbog čega će crno-beli morati svakako da stave prst na čelo. Vlado Šćepanović je s pravom bio ljut na svoje igrače koji su odigrali loše na otvaranju ABA lige, a sa druge strane Marko Marinović može da bude ponosan - 87:78.

Pristup Partizan je bio vrlo upitan, pa jedino može da se zaključi da su crno-beli potcenili protivnika. Ako to nije u pitanju, onda bi to značilo da su crno-beli tim slabijeg kvaliteta od Borca što baš i nije realno gledajući papir i imena igrača.

Šta je u pitanju, to najbolje znaju igrači i trener pre svih, a Partizan ako želi da ponovi rezultate iz prošle sezone mora da odigra u sledećim utakmicama potpuno drugačije nego što je to činio večeras, jer večeras crno-beli jedva da su “došli na teren”. Borac sa druge strane ima pravi primer kako treba da nastavi i odlično je za srpsku košarku što će imati takav tim u ABA ligi ako nastave ovako da igraju.

Nepovezano je igrao Partizan, bez žara i oštrine u igri, kao da su se crno-beli iznenadili koliko je dobro Borac izašao i šta je sve pogodio. Mada ne bi smeli da budu iznenađeni jer su igrali protiv ovog protivnika na pripremama pre tri sedmice.

Partizan na kraju može samo da čestita Borcu na tome što je napravio veliko iznenađenje, a da se uz to zapita kako dalje kroz sezonu sa ovakvom igrom.

Najefikasniji kod Borca bili su Đoković sa 12 i Tornton sa 11 poena, dok je na drugoj strani Jaramaz dao 21 poen. Kako je odigrao Partizan može se videti i kroz četiri poena Miler Mekintajera, ali i kroz to što je Dangubić za 28 minuta imao nula poena i šut 0/2 za dva i 0/2 za tri uz dva skoka i jednu asistenciju.

Borac je bolje otvorio utakmicu pa je posle četiri minuta igre vodio s 11:7, što je pokazivalo da Čačani nisu došli u Beograd samo da odigraju utakmicu reda radi.

U odnosu na meč protiv Huventuda, Novica Veličković zauzeo je mesto Stefana Jankovića, dok se Brajan Angola našao u 12, a nije bilo Radeta Zagorca. On je bio u sastavu u Badaloni, ali nije igrao zbog problema sa leđima.

Partizan je uspevao da se vrati u igru posle dobrog pik en rola koji je igrao Erik Mika, ali generalno su crno-beli bili smušeni pa je Borac čvršćom i organizovanijom igrom uspeo da ubaci 24 poena Partizanu za 10 minuta igre. To je bila partija koja je, utisak je, iznenadila Partizan na startu ABA lige. Posebno su crno-beli delovali loše u odbrani. Sve je to dovelo do prednosti ekipe Marka Marinovića od velikih trinaest razlike posle 12 minuta igre.

U tim momentima je odličnu partiju pružao Partizanov “sin” Dušan Miletić koji sada nastupa za tim iz Čačka. Mnogo je problema imao Partizan u skoku, sa obe strane terena.

Zaista je Partizan delovao loše u prvom poluvremenu, nedostajalo mu je energije, dok je sa druge strane Borac igrao meč u svom stilu, sa dosta agresivnosti i pogođenih šuteva. Još Partizan može da bude i zadovoljan što je za prvih 20 minuta primio 49 poena. I što je otišao na odmor s 13 poena zaostatka. Da Jaramaz nije bio koliko-toliko raspoložen za igru, razlika bi u tom momentu bila i veća.

Crno-beli su pokušavali da se vrate u trećoj deonici, to im je uspevalo, ali nekako su stalno išli iz greške u grešku, a Tornton i Smit su sa druge strane to znali da kazne.

Sav taj javašluk u igri Partizana doveo ga je u situaciju da juri 11 poena minusa na ulasku u poslednju deonicu protiv vrlo dobrog Borca...

I nje uspeo da stigne posle trojki sjajnog Radovana Đokovića. Borac je uspeo do iznenađenja.

A situacija u kojoj Miletić udara rampu Miki dosta toga govori...

ABA LIGA: Partizan - Borac 78:87 (17:24, 19:25, 21:19, 21:19)

Sudije: Marko Juras, Uroš Nikolić, Ivan Stefanović

PARTIZAN: Mika 10, Miler Mekintajer 4, Pejdž 6, Dangubić 0, Gordić 13, Jaramaz 21, Angola 6, Veličković 2, Janković 2, Tomas 6, Trifunović 0, Mozli 8

BORAC: Tornton 11, Smit 9, Đoković 12, Miletić 10, Gavrilović, Kočović 7, Nerandžić 9, Novaković 3, Džons 10, Todorović 5, Čarapić 11

