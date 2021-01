Iznenađenje, ako se tako može nazvati. Borac je po drugi put ove sezone savladao Partizan i tako mu ostavio male šanse da će se ove sezone domoći plej-ofa ABA lige. Čačani su bili bolji i slavili su s 75:71 u dvorani kraj Morave. U prvom kolu ABA lige pokazali su manjkavosti ekipe Vlada Šćepanovića, ovoga puta sve minuse u radu Saše Filipovskog, te njegovih pulena.

Nažalost, meč će u velikoj meri ostati u senci povrede, najverovatnije kolena, Ognjena Jaramaza. Videćemo koliko je ta povreda iz poslednje četvrtine ozbiljna, ali nije izgledalo dobro. Saigrači su mu pomogli da izađe sa parketa, nije mogao da se osloni na nogu. Zaista velika šteta. Jaramaz je već ove sezone imao veću pauzu zbog povrede šake (prsta), nema sreće. Sačekaćemo detaljnije informacije posle utakmice.

Kada je sam meč u pitanju, sve se rešavalo u poslednjim minutima. Sevale su trojke sa obe strane. Jedan dobar dalekometni šut pogodio je Kočović na 38 sekundi pre kraja i odveo Borac do četiri poena prednosti. Potom je Zagorac promašio i tu je bio kraj.

Partizanu se „ponovila“ Krka. I sada ima skor 7-7 posle 14 kola. Tačnije, ovo mu je sedmi poraz u 13 odigranih utakmica, jer je onu jednu pobedu nad Primorskom Parni valjak dobio za zelenim stolom (kao i druge ekipe).

Najefikasniji u pobedi Borca bili su Kočović sa 17 i Todorović sa 14 poena. Kod Partizana su bolji od drugih bili Dangubić sa 13 i Pejdž sa 11 poena.

Zaista Partizan nije igrao u prvom poluvremenu na nivou koji se od njega očekuje, bilo je tu dosta loših napada, nedovoljne komunikacije, izgubljenih lopti, promašaja u šutu, praznih minuta.

Dobre momente doneli su Tomas, Zagorac (koji se vratio u tim) i Vil Mozli, ali to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Čačana koji su prve dve deonice završili s prednošću od 38:33. Parni valjak je u prvih 20 minuta šutirao 3/8 za tri, dok je Borac imao 7/16 i to je pravilo razliku.

To je značilo je da se u nastavku očekuje reakcija i bolja igra crno-belih koji su na papiru imali ulogu favorita. I to se donekle i dogodilo, podigli su crno-beli energiju, Erik Mika je odigrao dobro i uspeo je malo da razmrda ekipu i vrati rezultat na jedan poen razlike. Ali, crno-beli su opet nastavili da greše, a to je donelo promene na semaforu.

Sve ono što su crno-beli pokazali bilo je dovoljno Partizanov minus od 10 poena na ulasku u poslednju četvrtinu (60:50). Borac je držao prednost najviše zahvaljujući dobrom šutu za tri poena. Na kraju je uspeo do nove pobede. Druge nad Partizanom ove sezone.

Poraz i povreda Jaramaza... Loše veče za navijače Partizana. Te odlično, zbog pobede, za pristalice Borca.

ABA LIGA: Borac - Partizan 75:71 (19:15, 19:18, 22:17, 15:21)

Dvorana Borac

Sudije: Ilija Belošević, Ivan Stefanović, Vladimir Vesković

BORAC ČAČAK: Tornton, Smit 2, Đoković 12, Miletić 9, Gavrilović 6, Kočović 17, Nerandžić, Karapandžić, Novaković 6, Džouns 5, Todorović 14, Čarapić

PARTIZAN: Mika 7, Miler Mekintajer 9, Zagorac 5, Pejdž 11, Dangubić 13, Jaramaz 6, Veličković, Perkins, Janković 6, Tomas 10, Trifunović, Mozli 4

ABA LIGA - 14. KOLO

Subota

Borac - Partizan 75:71

/Kočović 17 - Dangubić 13/

19.00: (2.70) Split (14.5) Budućnost (1.55)

Nedelja

12.00: (1.60) Mega (14.5) Igokea (2.55)

Otkazano

Mornar - Zadar

Krka - Cedevita Olimpija

Crvena zvezda - Cibona

***kvote su podložne promenama