U prvom od dva zakazana prijateljska duela sastali su se stari znanci, čačanski Borac i beogradski Partizan. Na kraju susreta, pobedom je mogao da se podiči crveno-beli sastav sa Morave, koji je na svom parketu slavio rezultatom 84:79 (23:18; 26:21; 13:14; 22:26).

Bila je ovo treća pobeda izabranika Marka Marinovića u tekućoj takmičarskoj godini nad crno-belom ekipom, nakon dva trijumfa ostvarena u ABA ligi. Takođe, valja napomenuti da su u ovoj utakmicu prve minute na parketu dvorane kraj Morave zabeležili novi igrači Borca, Arijan Lakić i Lautario Lopez.

Utakmica je započela u prilično ujednačenom ritmu. Taman što bi Borac poveo, već u sledećem napadu Partizan bi poravnao rezultat. Iako je reč o prijateljskoj utakmici, energija je na terenu bila na zavidnom nivou, naročito kod domaćina. Egal stanje potrajalo je do polovine deonice, kada je Borac poenima Čarapića pobegao na plus osam (17:9). Odmah je klupa Partizana pozvala tajm aut, kako bi nalet Borca bio zaustavljen. Sa četiri vezana koša uspeli su gosti da prepolove deficit. Međutim, do isteka prvih deset minuta igre Borac je na mišiće sačuvao solidnu prednost.

Pošto je započet drugi deo, Borac je trojkom mladog Ćurčića otišao na plus devet (27:18), što je bilo najveće vođstvo do tog momenta. Ogovor je došao od Trifunovića, ali je to bio samo individualni potez, jer timska igra Partizana nije bila na očekivanom nivou. Sa još dve trojke, prvo Ćurčića, a zatim i Novakovića, Borac je dodatno povisio svoj suficit, koji je iznosio 15 poena (35:20). Naravno, trener Matović ponovo je bio prinuđen da pozove igrače na minut savetovanja. Ali Borac je nastavio da igra impresivno, pa je posle koša Lakića otišao na +19 (39:20). Tek je kapiten Veličković prekinuo crni niz svog tima. Usledila je reakcija još nekolicine gostujućih igrača, pa je deficit malo smanjen. Ipak, da se Partizan još više ne približi postarao se Lopez, koji je pogodio novu trojku za domaćina. Do odlaska na veliki odmor Borac je uspeo da sačuva dvocifrenu prednost, što je bilo veoma ohrabrujuće pred nastavak okršaja.

Nekoliko grešaka načinio je Borac na startu treće četvrtine. Na sreću, Partizan ih nije kaznio do kraja, osim što su Perkins i Veličković pogodili za dva, pa je razlika spala na šest koševa (49:43). Odmah je Marinović povukao svoje pulene na klupu. Reakcija je došla prvo od Nerandžića, koji je spustio loptu na dno mrežice. Ali nije došlo do poboljšanja u igri domaćina, pa je koš Mozlija doveo Partizan na minus četiri (51:47). Ipak, Borac je skupio svoje redove, pa je došao do nekoliko realizovanih napada, a tako i do solidne zalihe od devet poena (62:53). Naročito se u završnici deonice istakao talentovani Ćurčić, koji je vrlo hrabro igrao protiv slavnog Partizana.

Početak poslednjeg dela igre bolje je započeo Partizan, koji je vezao dva dobra napada. Ali odgovor je usledio brzo, i to od Nerandžića, koji je pogodio sa distance. Isti igrač je poentirao i u narednom napadu, a potom i Todorović, pa je Borac ponovo imao +10 (69:59). Razume se, Partizan je na sve načine pokušavao da istopi kapital Borca i tako utakmicu uvede u neizvesnu završnicu. Na velkko iznenađenje, u tome je i uspeo. Posle novih poena Perkinsa došao je na minus jedan (73:72). Ali Miletić je preuzeo odgovornost na sebe, pa je ubacio sedam poena. Priključili su mu se Todorović, Novaković, kao i Lopez, koji je odlično razigravao saigrače, pa je Borac, uz veliku želju i trud, došao do treće pobede ove sezone nad Partizanom.

Neće proteći previše vremena, a timovi će ponovo imati priliku da odmere snagu i košarkaško umeće. Već za tri dana Borac i Partizan će se sastati, samo što će naredni duel biti odigran u Beogradu (subota, 18 časova). Biće to još jedna dobra provera za obe ekipe pred Superligu, koja se neumitno bliži.

Borac: Novaković 8, Lakić 2, Bačarević, Lopez 7, Miletić 21, Gavrilović, Knežević 2, Ćurčić 13, Kočović 1, Nerandžić 14, Karapandžić 2, Todorović 8, Čarapić 6.

Partizan NIS: Mika 2, Zagorac 7, Dangubić 9, Veličković 8, Perkins 17, Jovanović 2, Janković 3, Radovanović 2, Trifunović 12, Mozli 13, Stepanović 4.

