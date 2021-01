Posle zvanične potvrde da je sezona za Radovana Đokovića završena zbog kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta, košarkaše Borca od 14 časova čeka drugi pokušaj da odigraju meč protiv zagrebačke Cibone u Domu Dražena Petrovića.

Ekipa Marka Marinovića je pre dve sedmice doputovala u glavni grad Hrvatske, ali je onda morala odmah i da se vrati pošto su potvrđeni slučajevi virusa korona u redovima nekadašnjeg prvaka Evrope. Biće ovo duel timova koji su u dosadašnjem delu lige bili prilično ujednačeni. Preciznije, Borac je četiri puta bio uspešan, dok je pretrpeo devet poraza. Na drugoj strani, Cibona je bila nešto lošija. Naime, zabeležila je tri trijumfa, uz deset poraza.

Iza obe ekipe su nesrećni porazi u poslednjem kolu. Borac je u neizvesnoj završnici u Čačku pobeđen od Budućnosti (72:76), dok je Cibona u Beogradu poražena od Mege (72:71). Na taj meč u dvorani kraj Morave podsetio je Marko Marinović.

"Još jedan nesrećan poraz. Ponovo smo bili u situaciji da trijumfujemo, ali smo svojim greškama doveli Budućnost do situacije da pobedi, što je ona i učinila. Doduše, moram da istaknem da je nas tokom meča poremetila povreda Radovana Đokovića, jednog od naših najboljih igrača. Ipak, to ne može da nam bude opravdanje", izjavio je Marinović.

U narednom periodu Borac će se nalaziti u malo neuobičajenoj situaciji. Do sada su mečevi često odlagani, pa je Borac bio po dve-tri nedelje bez takmičarske utakmica. Ovog puta, u sedam dana čak tri puta će morati na parket, a drugi duel u nizu biće protiv Cibone.

"Napokon igramo u nešto jačem ritmu. Čitava sezona je jako čudna, ali šta da se radi, kako je nama, tako je i ostalima. Odigraćemo tri utakmica za sedam dana, a pre toga smo imali pauzu od dve nedelje. Nema nam druge, moramo biti spremni na sve. Dobro i dovoljno smo trenirali, nismo napuštali Čačak", dodao je Marinović.

Trener Borca smatra da je naredna utakmica od velike važnosti za oba tabora.

"Biće ovo vrlo važna utakmica za obe ekipe. Cibona je naš direktan konkurent za opstanak u ligi. Iza Cibone je utakmica protiv Mege, gde je odigrala veoma dobro, bila je na korak do pobede, ali je izgubila nesrećno, baš kao i mi. Očekujem jednu dobru utakmicu, iako ne znam pouzdano u kom će sastavu protivnik nastupiti. Verujem da će doći do rekacije mojih igrača i da ćemo u Zagrebu biti pravi. Biće mnogo bitno ako uspemo da pobedimo", završio je Marko Marinović.

Trener domaćina Ivica Velić naglasio je da je termin od 14 časova prilično čudan za njega i njegov tim, ali i dodao da Darko Planinić ne može da igra danas pošto je ovo nadoknada meča iz prvog dela sezone, kada nije još zvanično bio član Cibone. Osim toga Skot Rejnolds i Ivan Novačić su povređeni, pa je rotacija dodatno skraćena...

"Borac je još jedna ekipa, kao i Mega, koja ima po jednu utakmicu sedmično i imaju se vremena da se pripreme za svakog protivnika. To je ono što našoj ekipi nedostaje. Ova sezona je posebna po mnogim stvarima, pa tako i po tom i da prvi put igramo utakmicu u 14 časova, kada je vreme odmora i to je zbilja specifičan termin. Videćemo kako će to izgledati, ali verujem da nam to neće biti problem. Nadam se da ćemo biti dobri i sveži kao što smo bili protiv Mege. Daćemo sve od sebe da pobedimo. Imamo taj problem da Planinić ne može da igra jer je to nadoknada utakmice iz prvog dela, Rejnolds i Novačić su povređeni tako da je sužen roster. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe, a hoće li to biti dovoljno za pobedu - videćemo", rekao je Velić.

Pišu: Đurđe Mečanin / Nikola Minović

ABA LIGA – ZAOSTALI MEČ 13. KOLA

14.00: (1,55) Cibona (14,5) Borac Čačak (2,70)