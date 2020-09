Ekipa Marka Marinovića poražena je u dvorani kraj Morave. Nakon što je u petak savladao Mornar iz Bara (93:88), sastav iz Čačka je zaustavljen od Mege, tima koji sa klupe predvodi trener Vladimir Jovanović. Rezultat na koncu susreta glasio je 68:72 (15:16; 20:20; 15:26; 18:10).

Bio je ovo susret Borca sa rivalom sa kojim će imati priliku da se sastaje u ABA ligi. Nije zgoreg pomenuti da je protiv Mege prve minute i poene u dresu Borca upisao i novajlija Entoni Smit. Pored svega, vredno pažnje je i to da je duelu Borca i Mege prisustvovao i proslavljeni trener Željko Obradović.

Što se tiče samog meča, bolje ga je otvorio domaći tim, što se negde i očekivalo. Puleni trenera Marinovića odmah su krenuli vrlo energično, naročito u fazi odbrane. Tome u prilog ide podatak da je Mega u prvih tri minuta poene postizala samo sa linije slobodnih bacanja. Ali loša realizacija u napadu koštala je Borac značajnijeg vođstva. Ipak, na mišiće je domaćin uspevao da sačuva prednost na svojoj strani semafora dobrih sedam minuta, kada je Mega poenima Smita povela (7:8), a minimalnu prednost je sačuvala do isteka prvog dela igre (15:16). Suficit gostiju bi bio i veći da nije bilo Miletića i njegovih pet vezanih poena. Takođe, valja dodati da vrlo mali broj poena za 10 minuta igre svedoči da je vođena prava muška borba.

Čvrsta igra nastavljena je početkom drugog kvartala. Dobra odbrana, plus nekoliko grešaka na obe strane imale su kao rezultat vrlo mali broj koševa. Ali sušu je prvi prekinuo Kočović pogotkom za tri. U narednim minutima timovi su se mahom smenjivali u vođstvu. Taman što bi neko poveo, odmah bi rival to anulirao, pa bi sve kretalo iznova. Takva košarka gledana je do isteka prvog poluvremena, pa su ekipe na veliki odmor otišle poprilično izjednačene.

Drugo poluvreme otvorio je Tornton sa dva pogotka, čime je ekspresno vratio prednost svom timu. Nadovezao se njegov zemljak Džons, pa Gavrilović, tako da je Borac posle dužeg vremena imao suficit od šest poena (44:38). To je primoralo trenera Jovanovića da zatraži tajm aut kako bi zaustavio nalet domaćina. Saveti dobijeni od trenera imali su koristi, pa je Mega preko Momirova vratila prednost na svoju stranu semafora (44:45). Od tog trenutka, baš kao u većem delu meča, zavladao je rezultatski egal. Strateg Marinović pokušao je da razdrma svoj tim, što je donekle i uspeo. Međutim, taman što se činilo da se Borac razbudio, usedio je hladan tuš. U tri napada igrači Mege pogodii su tri šuta van linije 6,75, pa su pobegli na plus devet (50:59). Ponovo je klupa Borca poslegla za jedinim mogućim rešenjem, odnosno minutom odmora. Ali trud beše uzaludan, jer je Jovičić pogodio novu trojku za goste, pa je Mega na kraju treće deonice po prvi put na utakmici imala prednost od dve cifre (50:62).

Poslednji deo Borac je zaigrao na sve ili ništa. Razume se, drugačije nije ni mogao. Deficit je bio znatan, ako se sve uzme u obzir, tako da je domaćin morao da uloži golem trud da bi anulirao zaostatak. Pet poena Đokovića malo je trglo Čačane, koji su u nastavku delovali dosta angažovanije. Međutim, i druga strana se pitala, pa se Mega iz petnih žila trudila da zaustavi domaćina. Ali usledile su trojke Džonsa i Torntona, onda dvojka Nerandžića, pa je Borac prišao Megi na minus četiri (64:68). Delovao je tim iz grada na Moravi dosta bolje, što se odražavalo na rezultat. Naravno, struka Mege ponovo je zatražila tajm aut kako bi osujetila nastojanje Borca da preokrene skor. U preostalom vremenu Mega je na jedvite jade uspela da zaustavi nalete domaćeg sastava, pa se iz Čačka vratila sa pobedom izvojevanom uz dosta truda.

Borac: Novaković, Đoković 16, Smit 2, Miletić 7, Gavrilović 7, Tornton 9, Kočović 7, Nerandžić 9, Karapandžić, Džons 11, Todorović 1, Čarapić.

Mega: Jović, Mišković 12, Smit 10, Petrušev 13, Tepić 1, Momirov 14, Simonović 7, Jovičić 3, Cerovina 10, Matković 2, Cazalon, Langović.