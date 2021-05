Milvoki je posle produžetka slomio Majami, Dalas u Los Anđelesu napravio brejk protiv Klipersa. Boston je dokazao da može da se nosi sa velikim favoritom, ali je ipak pretrpeo poraz na startu prve runde. Bruklin je slavio u Berklejs centru iako je gubio posle 24 minuta igre. U trećem kvartalu je dodao gas i predvođen Kevinom Durentom stekao prednost, koju do kraja nije ispuštao 104:93.

Strašni trio Netsa je na kraju ipak bio preveliki zalogaj za četu Breda Stivensa, koja je u plej-of ušla posle pobede nad Vašingtonom u prvom meču plej-ina. Da će Seltiksima nedostajati povređeni Džajlen Braun jasno se videlo i večeras, jer čim je šut stao Tejtuma, sastavu iz Masačusetsa nije bilo pomoći. Odigrali su sasvim solidno u odbrani, ali to jednostavno nije dovoljno kada su sa druge strane terena Durent, Džejms Harden i Kajri Irving. Velika trojka Bruklina je zajedno ubacila 81 poen.

Sjajno su gosti predvođeni Tejtumom otvorili meč i u ranoj fazi stigli do prednosti od devet poena. Od uvodnih 13 poena Bostona sedam je ubacio mladi krilni košarkaš. Probudio se Durent na drugoj strani, ali su Stivensovi izabranici zadržali prednost pred prvi odmor (21:16). Posle neobično neefikasne uvodne deonice, usledila je daleko kvalitetnija. Kelti su predvođeni svojim najboljim igračem ubrzo stigli do dvocifrene prednosti, ali je usledio odgovor Hardena. Bivši as Hjustona je vezao šest poena, dva je dodao i mladi Klekston, za seriju 8:0, te se očas posla prednost gostiju istopila. Usijale su se mrežice na obe strane u nastavku, ali je Boston zadržao prednost do poluvremena (53:47). U finišu drugog kvartala Kevin Durent je jako nezgodno pao, ali je uspeo da se podigne i prođe bez povrede (04.40 na snimku u prilogu).









Nije pad zasmetao bivšem košarkašu Oklahome i Golden Stejta, pa je u nastavku preuzeo stvari u svoje ruke. Vezao je četiri poena na samom startu, a potom i sa pet uzastopnih poena preokrenuo rezultat. Ubojiti trio je napravio seriju 11:0 i doneo ekipi Stiva Neša osam poena prednosti sredinom treće četvrtine. Tejtum je sa druge strane pogodio jedino četiri slobodna bacanja, Durent nije puštao nogu sa papučice za gas, pa je u periodu između 24. i 37. minuta ubacio 14 poena. Vrlo brzo je u odlučujućem kvartalu postalo jasno da će domaćin slaviti. Uključio se i Irving, vezao sedam poena i uz malu pomoć Durenta serijom 9:0 odlepio Netse na +12. U finišu je razlika narasla i na 17 poena, pa gostima ni serija od šest veznih poena nije pomogla da se vrate u meč.

Bilo je u finišu i čarki, videli smo jedan duel Tejtuma i Durenta, ali sudije nisu reagovale. Ove ekipe su igrale sa velikom energijom, požrtvovano, a čini se da bi duel ove dvojice košarkaša mogao da obeleži čitavu seriju.





Durent je meč okončao sa 32 poena i 12 skokova, Irving je ubacio tri manje, Harden je flertovao sa tripl-dablom (20p, 8sk, 8as), dok je dvocifren bio i Džo Heris sa 10 poena. Sa druge strane 22 poena Tejtuma, 17 je dodao Markus Smart, 15 Kemba Voker, dok je na skok od dabl-dabla bio Robert Vilijams (11p). Dvocifren i Evan Furnije sa 10 poena.

