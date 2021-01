Lorenzo Braun je ukrao Crvenoj zvezdi Božić i bar odlazak u produžetak!

Nekadašnji plejmejker Zvezde izbacio je loptu na desetinku pre poslednjeg zvuka sirene i doneo Fenerbahčeu osmu pobedu u Evroligi - 73:71 (18:22, 20:17, 15:14, 20:18)!

Kao i mnogo puta ove sezone u dvorani Aleksandar Nikolić, sve se ponovo rešavalo u samoj završnici! Ma koliku razliku Zvezda napravila, Fenerbahče je sve stizao i na kraju okrenuo! Na tri minuta pre poslednjeg zvuka sirene Gudurić je imao svoju tipičnu minijaturu za ovakve situacije i sa četiri uzastopna poena odveo Fener do minimalnog vođstva (69:68). Imala je Zvezda sreće što se posle promašaja Džoni O’Brajanta dva napada iz ofanzivnog skoka gostiju nisu završila poenima, pa je na minut i po do isteka vremena Dejan Davidovac pogodio trojku za 71:69. Umesto da se to iskoristi, crveno-beli su serijom grešaka praktično poklonili trijumf Feneru... Pjer je pogodio dva slobodna bacanja i poravnao rezultat, Davidovac je izgubio loptu u sledećem posedu, a kada je De Kolo promašio šut s poludistance uz 31 sekund na semaforu, Zvezda je odigrala konfuzan napad koji se završio lošim pokušajem Kina Koloma da reši pitanje pobednika. I onda se dogodio Lorenzo Braun...

CRVENA ZVEZDA – FENERBAHČE 71:73

/22:18, 17:20, 14:15, 18:20/

Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.

Sudije: Hristos Hristodulu, Fernando Roča, Robert Viklicki.

CRVENA ZVEZDA: O'Brajant 17 (10sk, 4as), Volden 6, Uskoković -, Davidovac 11 (4sk), Lazić -, Rit 2, Radanov 8, Dobrić 12, Jagodić Kuridža 5, Kuzmić -, Noko -, Kolom 10.

FENERBAHČE: Hemilton -, Braun 13, Gudurić 11 (8sk), Mahmutolu 4, Biberović –, De Kolo 2, Pjer 13, Bartel 10, Veseli 1, Edi 2, Duveriolu 1, Ulanovas 7.

Nije bila lepa utakmica za oko, ali Zvezda je bila tako blizu da je reši u svoju korist i dođe do vitalne pobede za nastavak sezone. Opet se igralo bez Džordana Lojda koji se nije oporavio od virusa korona, te Marka Simonovića koji je i dalje bolestan i Lengstona Hola pošto se nije dovoljno oporavio od povrede i to treba imati na umu... Mada je Zvezda propustila nekoliko dobrih prilika da ovo završi u svoju korist. O'Brajant je odigrao najbolju partiju otkako je stigao u Zvezdu i začinio je dabl-dablom sa 17 poena (5/11 iz igre) i 10 skokova, te četiri asistencije i pet iznuđenih faulova. Ognjen Dobrić je imao 12 poena (3/12 iz igre, 2/7 za tri), a Dejan Davidovac poen manje (4/7 iz igre, 3/6 za dva). Aleksa Radanov je iskoristio svoje minute i skupio osam poena i po jedan skok i asistenciju, uz dve ukradene lopte. Kino Kolom je imao deset poena i pet završnih dodavanja, ali i četiri izgubljene lopte. U pobedničkom sastavu po 13 poena imali su Braun i Pjer, a po 10 Bartel i Veseli. Marko Gudurić je protiv bivšeg kluba prikupio 11 poena i osam skokova, dok je najbolji igrač gostiju Nando de Kolo ostao na samo dva poena (1/6 iz igre), te četiri skoka, tri asistencije, dve ukradene i pet izgubljenih lopti.

Ognjen Dobrić (©KK Crvena zvezda)

Dosta se brzo igralo u prvom delu utakmice i očigledno su gosti imali instrukcije od trenera Kokoškova da na taj način razbiju defanzivnu koncepciju rivala. I uspevalo im je na momente, pošto je Fenerbahče dobar deo poena ubacio iz kontri ili pošto je odbrana Zvezde bila “razvučena“, posle čega bi usledila dubinska asistencija za lake poene. Tako su igrači Fenera, uostalom, morali da nadomeste lošu šutersku formu (2/12 za tri u prvom poluvremenu).

Radonjić je brzo pročitao protivnikove namere i petorke korigovao čestim izmenama i dobrim odbrambenim rotacijama. Prva figura Zvezde u prvom delu utakmice definitivno je bio O'Brajant. Gotovo neprimetno je stigao do sedam peona, pet skokova, tri asistencije i jedne ukradene lopte za indeks 16. Najvažnije je bilo to da je O'Brajant igrao pametno, donosio dobre odluke iz brzih reakcija i bio prava spona između unutrašnje i spoljne linije, gde je dobrim pregledom igre znao da razigra saigrače, ali i da se snađe u nekim teškim pozicijama.

Zvezda je odlično u prvom poluvremenu kontrolisala skok, pošto je čak šest puta dolazila do sekundarnih napada i neretko do koševa iz tih situacija. Poeni su bili dobro raspoređeni, pa su čak petorica Zvezdnih igrača imali bar po šest poena – Dobrić, Davidovac i Volden po šest, Kolom sedam –, s tim da je Radonjić imao veliko strpljenje za domaće igrače, pogotovo Dobrićeve promašaje na šutu s distance (2/6), a posebno zbog velikog broja izgubljenih lopti – čak devet. U situaciji kada Volden mora da bude prvi plej, a još nedovoljno spreman Kolom da ga menja, to i nije takvo čudo. S tim što je Španac odigrao prvo poluvreme na iskustvo i na isto izvukao trojku na kraju prve, pa šut s poludistance na zatvaranju poluvremena, dok su oba šuta praktično bila uz zvuk sirene.

Jasno je bilo crveno-belima da im za pobedu treba mnogo bolja kontrola lopte, uz više pogodaka ispod samog koša s obzirom da je čak 21 od 39 poena u prvom delu došlo s distance (7/15 za tri)...

Dejan Davidovac (©KK Crvena zvezda)

Umesto da zaigra bolje, Zvezda je upala u šutersku krizu iz koje gotovo pet minuta nije uspela da izvuče ni poen. Srećom po crveno-bele Fenerbahče nije otišao predaleko. Za to vreme je preko Ulanovasa i trojkom Brauna otišao samo na 44:39, ali je se dogodila i reakcija na drugoj strani. Kada je Kolom probio led za koš uz faul indisponiranog Duveriolua uz dodatno slobodno bacanje, sve je krenulo nabolje. Posle dobre odbrane O'Brajant je doveo izjednačenje (44:44), na šta je Kokoškov reagovao minutom odmora, a kada ni to nije dalo rezultat, promenio je celu petorku!

Bila je to samo najava izuzetno tesne četvrtine do samog kraja. Rezultatska klackalica dovela je do toga da se u poslednju deonicu uđe na ravne časti (53:53), ali mnogo je za Zvezdu bilo važno to što nije gubila nit uprkos nekim velikim pogocima rivala i za svaki pogodak imala pravi odgovor. Na veliku trojku Brauna za 49:47 odgovorio je O'Brajant košem uz faul Hemiltona, da bi Radanov hicem s distance uz zvuk sirene odveo Zvezdu na dva poena viška (53:51), pre nego što je Pjer s poludistance doveo rezultat u ravan.

Mnogo bitnu sekvencu odigrali su srpski košarkaši Dobrić, Davidovac i Radanov u seriji 7:0 posle koša Gudurića. Sve su perfektno napravili, od odbrane gde je Radanov ulazio u svaki duel bez trunke straha, do realizacija Dobrića i Davidovca u napadu s mnogo osećaja. I O'Brajant je dao veliki doprinos na oba kraja parketa i to je mnogo značilo Zvezdi koja je na sedam i po minuta do kraja imala velikih pet poena viška.

Nije to značilo i da je utakmica gotova, jer u ovako tesnom susretu svaki koš vredeo je mnogo. Fenerbahče je izvršio veliki pritisak, ali je O'Brajant ponovo ostao dovoljno pribran da odigra vrhusku rolu i održi Zvezdinu prednost u realnim okvirima. S tim da je vremena bilo više nego dovoljno da se stvari okrenu. Koliko je to bilo tačno potvrdila su dešavanja iz narednih nekoliko akcija. Dobrić i Volden su napravili mnogo da Zvezda ode na 66:59 posle nekih loših poteza gostiju na pet i po minuta do poslednjeg zvuka sirene, ali se odbrana domaćina uspavala što je odmah bilo kažnjeno. Bartelova trojka, pa Braunovi poeni iz kontre uz dodatno slobodno bacanje vratili su Fener na samo poen minusa (66:65), Neizvesnost je trajala do poslednjeg trenutka, kao što je to obično slučaj kada Zvezda igra na svom parketu...

Sledeća Zvezdina obaveza je u Madridu naredne srede protiv Reala, pošto je meč 14. kola ABA lige protiv Cibone odložen.