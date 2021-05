Ako se po jutru dan poznaje, pred nama je pakleno nadmetanje za šampionski prsten u NBA. Posle drame u Milvokiju i pobede Baksa nad Majamijem posle dva produžetka, Dalas je u Los Anđelesu savladao Kliperse i napravio brejk na statu serije u okviru prve runde plej-ofa zapadne konferencije (113:103). Luka Dončić je odigrao još jedan sjajan meč, iako je u poslednjem kvartalu postigao samo poen, dirigovao je igrom Mavsa, razigravao saigrače i na kraju ostvario tripl-dabl (31p, 10sk, 11as). Sa druge strane su u ključnim trenucima zakazali Kavaj Lenard i Pol Džordž pa se mogu smatrati tragičarima, iako su na kraju bili najefikasniji igrači svoje ekipe.

04.30: (1,85) Denver (12,5) Portland (2,15)

Od starta se videlo da bi Dalas mogao da napravi brejk. Vrlo brzo su gosti stigli do 12 poena prednosti, odlično su šutirali za tri poena, ali su slabo zagrađivali pod svojim košem, pa su Klipersi zahvaljujući ofanzivnim skokovima uspevali da ostanu u egalu. Na kraju je čini se šut sa distance bio i presudan, sastav iz Los Anđelesa je šutirao trojke sa svega 27 odsto uspešnosti (11/40), dok su Maveriksi pogodili 17 šuteva van linije za tri poena (47 odsto).

Luka Dončić je odigrao još jedan fantastičan meč, a interesantno je da je u poslednjih 12 minuta postigao svega jedan poen. Ipak, nije uzimao šuteve na silu, igrao je pametnu, tražio prava rešenja, a sjajno su ga ispratili Dorijan Fini Smit i Tim Hardavej Džunior. U samom finišu probudio i Kristaps Porzingis, koji je imao jako loše veče, ali je u odlučujućim trenucima bio siguran sa linije penala, a onda je i sjajnim zakucavanjem praktično stavio tačku na ovaj susreta.

Sastav Tajrona Lua se u prelomnim trenucima mučio, slično kao i prošle sezone, individualni pokušaji Lenarda i Džordža nisu urodili plodom, dva jako bitna bacanja je u poslednjih par minuta promašio Markus Moris, a čak ni raspoloženi Radžon Rondo nije uspeo da pokrene ekipu, te su košarkaši Dalasa na kraju stigli do zasluženog trijumfa.

KAWHI LEONARD POSTERIZING KLEBER pic.twitter.com/g4b6hNlaRf — Abdul Memon (@abdulamemon) May 22, 2021

Gosti su proveli čak 38 minuta u vođstvu, u ranoj fazi su stigli do dvocifrenog suficita, ali su Klipersi zahvaljujući ofanzivnim skokovima dolazili do novih prilika za napad, iako ih šut nije služio, pa su uspeli da se približe i dođu na samo tri poena minusa posle prvog kvartala. U drugom stižu i do preokreta, razigrao se Lenard, gosti su se mučili bez Dončića, ali kada se vratio u igru, maestralni Slovenac je sa dve trojke režirao novi preokret, te je Dalas otišao na veliki odmor sa pet poena viška.

Briljirao je Dončić u uvodnim minutima treće deonice, ispratili su ga potom Fini Smit i Hardavej Džunior, razigrao se i Džejlen Branson, pa su puleni Rika Karlajla sačuvali prednost do poslednje odmora. Rondo je dao novu energiju domaćinu, koji je stigao i do preokreta, ali je Fini Smit pogodio dve jako važne trojke i sredinom kvartala vratio prednost ekipi iz Teksasa. Stigli su gosti i do sedam poena viška posle serije 7:0, mučio se sastav iz Grada anđela u napadu, dobro su Mavsi odigrali odbranu na Lenardu i Džordžu, što se na kraju pokazalo i ključnim. Branson je preciznim hicima sa linije penala u poslednjem minutu otklonio sve dileme, veliki brejk Dalasa na startu plej-of serije sa Klipersima.

Dončić je sa novim tripl-dablom predvodio pobednički sastav, ispratio ga je Tim Hardavej Džunior sa 21 poenom (5/9 za tri), a možda je i "iks faktor" na kraju bio Dorijan Fini Smit, koji je ubacio 18 poena, uz samo jedan promašaj van linije za tri poena (4/5). Branson je brojao do 15, pola koša manje ubacio je Porzingis. Boban Marjanović bez minuta večeras.

Lenard je sa 26 poena i 10 skokova predvodio ekipu iz Stejpls centra, Džordž je dodao tri manje (8/18 iz igre), dvocifreni su još bili Nikola Batum (11p, 7sk), Rondo (11p) i Patrik Beverli (10p). Ivica Zubac je ubacio osam poena, uz tri uhvaćene lopte.

NBA PLEJ-OF:

ZAPAD - ČETVRTFINALE, prvi mečevi:

Subota:

LA Klipers - Dalas 103:113

/Lenard 26 - Dončić 31/

Nedelja:

04.30: (1,85) Denver (12,5) Portland (2,15)

21.30: (1,75) Finiks (12,5) LA Lejkers (2,30)

Ponedeljak:

03.30: (1,30) Juta (15,0) Memfis (4,00)

ISTOK - ČETVRTFINALE, prvi mečevi:

Milvoki - Majami 109:107

/Midlton 27 - Dragić 25/

Nedelja:

02.00: (1,35 Bruklin (14,0) Boston (3,70)

19.00: (1,35) Filadelfija (14,0) Vašington (3,70)

Ponedeljak:

01.00 (1,80) Njujork (12,5) Atlanta (2,25)