Brutalna partija Ledeja, Hapoel nadoknadio -13 i slomio Virtus

Prvo poluvreme je Virtus odigrao za desetku. Što ofanzivno, to i defanzivno, o čemu svedoči i podatak da je Hapoel u drugih 10 minuta ubacio samo 13 poena. Tako se tim iz Bolonje i odlepio i zaista Hapoel nije dobro izgledao.

Međutim, Itudis je očigledno uspeo da dopre do igrača koji su gladniji izašli iz svlačionice i momentalno su krenuli da tope prednost rivala. Zek Ledej je bio pokretačka snaga domaćina koji je pred četvrtu četvrtinu već preokrenuo i poveo sa pola koša prednosti.

Nastavio je dominira i u poslednjih 10 minuta i u jednom trenutku i Hapoel je bio na +13. Virtus je probao da se vrati, prišao na šest razlike, ali je onda Ledej trojkom sa levih 45 stepeni prelomio meč i onda od sreće zagrlio Itudisa.

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Upravo je nekadašnji igrač Partizan Mozzart Beta bio najbolji pojedinac utakmice sa 22 poena i 10 skokova, a na kraju je imao indeks korisnosti 33. Vasilije Micić je dao 16 poena, 13 Tai Odijase, dok je 12 ubacio Ilajdža Brajant.

Na drugoj strani istakao se Derik Alson Džunior sa 12 poena koliko je imao i Aliju Dijara, 11 je dao Vendel Mur, a po 10 Tomaso Baldaso i Markus Kar.

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81

/Ledej 22 - Alston 12/

Četvrtak:

19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)

20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)

20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)

20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)

20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)

Petak:

19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)

20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)

20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)

*** Kvote su podložne promenama