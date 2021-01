Kako samo dobro igra Filip Petrušev ove sezone! Izrastao je u prvog favorita u izboru za MVP-ja lige. Večeras je Mega gostovala Zadru, a Petrušev je dominantnom igrom i sa 13 poena u poslednjoj deonici rešio meč – 83:90.

Ukupno je dao čak 32 poena, imao je devet skokova i četiri asistencije. Koliko je dobro odigrao pokazuje i indeks korisnosti Petruševa od 41.

Petrušev je šutirao 7/14 za dva poena, 2/3 za tri, devet puta je fauliran. Zaista centar Mege igra na izuzetno visokom nivou ove sezone.

IZBOR UREDNIKA

Mega je u Zadar stigla kao favorit, ali hrvatski tim uspevao je da pruži dobar otpor, te da na poluvremenu za poletnom ekipom Vlade Jovanovića kasni samo jedan poen.

To je Zadranima otvaralo šansu da probaju da u nastavku utakmice dođu do iznenađenja, a to bi u isto vreme značilo da moraju da zaustave dva najbolja igrača Mege, Petruševa i Simonovića.

Pre svih je Petrušev pravio problem Zadru, posle tri deonice je imao 19 poena i devet skokova i nastavio je da dominira Jadranskom ligom onako kako to čini tokom cele sezone. Do kraja meča je dao još 13 i potpuno izrastao u heroja.

Pored Petruševa, odličan je bio i Simonović sa 17 poena i njih dvojica su jedini bili dvocifreni. Kod Zadra su se najbolje pokazali Onuaku sa 20, Junaković sa 13 i Džastis i Karter sa po 11 poena.

ABA LIGA - 15. KOLO

Petak

FMP - Split 96:92 (2p)

/Nenadić 23 - Luković 26/

Subota

Budućnost - Partizan 80:72

/Ivanović 25 - Zagorac 14/

Cibona - Mornar 78:92

/Nakić 15 – Lazić 13/

Nedelja

Zadar - Mega 83:90

/Onuaku 20 - Petrušev 32/

Odloženo

Crvena zvezda - Borac

Igokea – Krka

*** kvote su podložne promenama