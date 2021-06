Ako se po jutru dan poznaje, finale turskog prvenstva moglo bi da bude protokolarnog karaktera. Odlična je to vest za srpsku košarkašku reprezentaciju jer će selektor Igor Kokoškov, te vedete Vasilije Micić i Marko Gudurić da budu u Beogradu na vreme za start priprema uoči olimpijskih kvalifikacija, ali ono što smo gledali na otvaranju finalne serije plej-ofa nikako ne može da laska Feneru.

Znali smo da je Efes opasno dobar, zato i jeste šampion Evrope, ali ovaj tim postao je prava mašina za mlevenje mesa! Efes je savladao Fenerbahče zapanjujućim rezultatom 111:71 (21:21, 22:19, 37:11, 31:20), što je poslalo jasnu poruku pred nastavak serije gde su braniocu titule potrebne još tri pobede. Setiće se mnogi da je u Evroligi Efes kao gost nadigrao Fener sa 32 poena (106:74), ali ovako nešto se ne pamti u novijoj istoriji...

Da je Efesove vodeće zvezde Vasilija Micića i Šejna Larkina brzo prošao šampionski mamurluk, ako ga je uopšte i bilo, videlo se po svemu što su radili na parketu ovog popodneva. A, najblaže rečeno, bili su surovo dominantni u odnosu na konkurenciju. Zajedno su spakovali 42 od ukupno 111 timskih poena, uz još sedam asistencija i šest skokova. Micić je pored 19 poena (7/11 iz igre, 3/7 za tri) dopisao šest završnih dodavanja i tri skoka za 25 minuta na parketu, dok je njegov partner u zločinu bio prvi strelac utakmice sa 23 poena uz gotovo perfektan šut iz igre (7/8, 4/4 za tri). U igri je proveo malo jače od 21 minut. Koliko je zastrašujuće izgledalo ono što rade govori i to da su najveći deo poslednje četvrtine proveli na klupi, mada su njihovi saigrači zadržali ritam koji je doveo do brutalne konačne razlike.

Fenerbahče je nešto bolje otvorio prvu četvrtinu, poveo sa 10:3 i vodio do pred sam kraj iste, posle čega je Efes preuzeo glavnu reč. Do kraja poluvremena Fenerbahče se držao, pa je rezultat na odmoru glasio 43:40, a onda... Bolje da statistika i rezultat govore dalje. Efes je treću četvrtinu dobio sa 37:11! Dakle, Efes je ubacio više nego tri puta od onoga što je imao Fenerbahče u tom delu. Od 43:42 na startu, ubrzo se došlo do 65:45 uz seriju 22:3, da bi do kraja četvrtine na semaforu stajalo 80:51...

Posle toga su Micić i Larkin otišli na zasluženi odmor, a “peglanje“ rivala se nastavilo. Razlika je išla nekoliko puta do 36 poena, poslednji put kod rezultata 95:59, pa je bilo jasno da ne samo da evropska verzija Braće Spleš ne mora da se vraća na teren, već i da ostali nosioci igre mogu komotno da odmore, što je Ergin Ataman i napravio. I kada se nakratko učinilo da bi Fenerbahče mogao bar da se spusti na ispod 30 poena zaostatka posle vezanih trojki Meliha Mahmutoglua, usledio je leden tuš uz poene Adrijena Moermana i Jitdžana Sajbira sa sedam poena za manje od minuta i konačnih +40! Poređenja radi, za celo drugo poluvreme Fenerbahče je ubacio 31 poen, šest manje od Efesovog učinka samo u trećem periodu! Efes je za isti period ubeležio čak 68 poena, gotovo koliko Fenerbahče za ceo meč... Klupa Efesa donela je 56, a Fenera tek 16 poena što između ostalog govori o razlici u kvalitetu.

Osim Micića i Larkina dvocifreni su bili još Burahan Tundžer sa 12, te Kris Singlton i Doguš Balbaj sa po 11 poena, koliko je imao i Jan Veseli na drugoj strani uz šest skokova i pet asistencija. Rodrig Bobua i Adrijen Moerman ispratili su pobedu sa po 10 poena, s tim što je francuski krilni centar imao još devet skokova. Najefikasniji kod gostiju bio je kapiten Melih Mahmutoglu sa 19 poena, od čega šest u samoj završnici susreta. Dva manje, uz šest završnih dodavanja, skupio je Nando de Kolo. Marko Gudurić je za bezmalo 23 minuta imao devet poena i jedan skok.

Drugi meč finala igra se u subotu od 18.30, a domaćin je opet Efes. Serija se igra na maksimum sedam utakmica.