Vreme majstorice Jadranske lige između Crvene zvezde i Budućnosti se približilo, a zdravstveni status najboljeg centra podgoričkog sastava Vilija Rida i dalje ostaje prava enigma.

Dejan Milojević je na žrebanju za finalni turnir kupa Crne Gore ukratko poručio da je Rid propustio jutarnji trening i da lekarske ekipe rade sve kako bi ga osposobile za peti meč. Priroda Ridove povrede i dalje je nepoznata. Na televizijskom snimku deluje kao da je stradala prepona, a ono što daje posebnu težinu situaciji je to se skočni centar Budućnosti povredio u igri bez jakog kontakta. Jednostavno je u trenutku zagrađivanja koša osetio da ga je "preseklo" posle čega je ubrzo seo na parket, onda izašao i više se nije vraćao u igru.

20.30: (1,30) Crvena zvezda (16,0) Budućnost (3,90)

Izostanak centra koji je zadavao ozbiljne probleme Zvezdinoj odbrani i bio defanzivni stub Budućnosti u dosadašnje tri i po utakmice predstavljao bi težak udarac za crnogorski sastav u trenutku kulminacije sezone. Budućnost gubi ne samo prvu centarsku opciju, već i na dubini napada i praktično sigurnim poenima svaki put kada bi Džastin Kobs ili Nikola Ivanović bacili loptu ka obruču posle pika.

Stručni štab Crvene zvezde uspeo je da pronađe rešenje za Ridove nebeske skokove posle one brutalne prve utakmice u kojoj je skupio 26 poena uz 10 skokova, ali je on i dalje bio konstantna pretnja po koš crveno-belih praktično kad god bi se lopta našla u njegovim rukama ili on sam bio u blizini koša. Posle uvodne dve utakmice finala u kojima je beležio dabl-dablove pao je u napadu, pa ni to ga nije sprečilo da i dalje bio prvi čovek Budućnosti na skoku gde Crvena zvezda od početka radi dobar posao. Jeste u tom trećem susretu izostao njegov veći napadački uticaj, ali je počeo da se iskupljuje u prvom delu četvrtog susreta kada je pogodio četiri od pet šuteva. Povreda ga je izbacila iz takta, zbog čega sada Budućnost i dalje krije karte u satima pred početak utakmice. Baš kao što je Crvena zvezda, logično, uglavnom radila kada se pričalo o statusu Korija Voldena i Marka Jagodić Kuridže.

Ako Rid neće toliko da nedostaje zbog broja ubačenih poena koliko zbog samog prisustva u reketu gde su Lendri Noko i pogotovo Ognjen Kuzmić morali ozbiljno da se porvu kako bi stekli nekakvu prednost, Budućnosti će faliti njegov defanzivni učinak gde je bio jedna od glavnih spona. Iznad svega verovatno glavni razlog što se Crvena zvezda češće opredeljuje da akcije završava šutem za tri poena ili pokušajima s poludistance, jer je Rid u drugoj i trećoj utakmici skupljao po tri blokade.

Igrao Vili Rid ili ne, Zvezdina unutrašnja linija večeras nema druge nego da krajičkom oka motri na Luku Mitrovića i Zorana Nikolića. Deo navijača Crvene zvezde obrušio se na nekadašnjeg kapitena zato što najbolje paritje u dresu Budućnosti pokazuje baš u ovom finalu, nekima je zasmetalo njegovo radovanje na poene saigračima s kojima deli dobro i zlo, što možda nije neopravdano zbog starih zasluga i kapitenske trake, ali na kraju dana on je sada igrač drugog kluba i nije radio ništa što se protivi kodeksu sportskog ponašanja i izražavanja emocija.

Kako vreme u ovom finalu prolazi tako Mitrović diže lestvicu sve više i možda negde udara u živac onih koji su odbili njegov povratak na Mali Kalemegdan prošlog leta. S poslednjom utakmicom uradio je veliki posao za Budućnost jer je za 14 minuta upisao 13 poena uz 7/8 sa linije slobodnih bacanja, pokupio je pet lopti od čega dve u napadu i na momente je bio neuhvatljiv za igrače Crvene zvezde. Isto tako je važan bio i njegov učinak u trećem susretu, zbog čega je naterao sve u ekipi šampiona iz 2019. da ozbiljno posvete pažnju odbrani na njemu. Kako i ne bi kada je Mitrović svoje minute trošio na pravi način i Budućnost je od njegovih poena i skokova i te kako profitirala.

Nikolić, Mitrović i Noko (©MN Press)

Sa Zoranom Nikolićem je stvar nešto drugačija. Dok je Vili Rid mogao da igra njegova minutaža i učinak bili su gotovo nepostojeći, pa je onda iskočio kao jedan od heroja pobede u četvrtom okršaju zajedno s Džastinom Kobsom i Nikolom Ivanovićem jer je direktno uticao na rezultatski preokret u završnih osam minuta. Pohvatao je neke važne lopte u drugom poluvremenu, ukrao jednu, podelio asistenciju Dela Valeu za trojku koja je pokrenula Budućnost ka pobedi...

Od Ridovog statusa zavisiće mnogo i njegova minutaža, ali je mnogo važnije kako će se Crvena zvezda snaći na sve rotacije koje je Dejan Milojević izveo u tom drugom poluvremenu kako bi našao pravu kombinaciju. Gađao je nekadašnji trener Mege petorke gde je čak i Mitrović bio niska petica, a Melvin Edžam četvorka, igrali su Nikolić i on zajedno, u kombinaciji s prezimenjakom Danilom... Takva širina fali Crvenoj zvezdi koja unutra može da troši Noka i Kuzmića zajedno sa Simonovićem, dok Rit mahom i ne igra.

Zvezdi bi značajno olakšao posao Ridov izostanak, a sati pred nama pokazaće da li je on spreman da istrči večeras na parket i pomogne ili će ipak morati da preskoči završni čin sezone na Jadranu.

