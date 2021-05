Mnogo je nejasnoća oko toga kako i zašto je Crvena zvezda sebi dozvolila da izgubi praktično dobijen meč u Podgorici, ali treba otvoriti i temu - da li je razlika od 53 slobodna bacanja u korist Budućnosti realnost ovogodišnjeg finala Jadranske lige?

I posle druge utakmice u Podgorici ponovo se isključivo priča o sudijskom kriterijumu. Čak i ako niste putem televizijskog prenosa gledali dešavanja s parketa dvorane Morača sinoć i u subotu uveče dovoljan je pogled na statistiku da se uoči anomalija. Budućnost je tokom dva meča u Podgorici izvela ukupno 69, a Crvena zvezda 31 slobodno bacanje. U subotu su se igrači Dejana Milojevića našli na crti 34 puta, čak 20 više nego protivnik, iako je razlika u broju sviranih faulova bila samo četiri. Sudijska trojka Radović-Boltauzer-Javor dosudila je 26 prekršaja za Crvenu zvezdu, za Budućnost 22, od čega je jedan bila tehnička greška za Melvina Edžama.

Petak, 18.00: (2,70) CSKA Moskva (14,5) Efes (1,55)

Domaćin je promašio šest pokušaja i ponovo bio na tačno duplo više pogodaka sa crte od protivnika. Tolika razlika gotovo da nema smisla ako se pogleda odnos sviranih faulova. Gledajući čisto odnos pokušaja za jedan poen u prvom poluvremenu on je iznosio 14-5 u korist Budućnosti, dok u trećoj četvrtini Crvena zvezda nije ni bila na crti. Istovremeno domaćin je izveo još 10 penala. U završnih deset minuta odnos je bio 10-9 za Plave.

Sinoć je odnos faulova bio praktično duplo veći u korist Budućnosti. Ovog puta trojka Pukl-Nikolić-Petek opomenula je Crvenu zvezdu 35, a Budućnost 17 puta. Samim tim je odnos slobodnih bacanja identičan – Budućnost je pucala 35, Crvena zvezda 17 puta. I opet su Plavi dozvolili sebi čak 12 promašaja, pa i tako su imali devet pogodaka razlike u odnosu na crveno-bele koji su bili na 14/17.

Već u prvoj deonici odnos u pokušajima bio je 9-4 za Budućnost. Crvenoj zvezdi je svirano devet, a Budućnosti četiri faula što znači da je samo ispunila bonus i to na minut pre kraja četvrtine kada je Zoran Nikolić zaustavio pokušaj igre u tranziciji. U drugom periodu Budućnost je pucala osam, Crvena zvezda sedam penala. Gostima je za poluvreme dosuđeno 19 faulova gde su Ognjen Dobrić, Branko Lazić i Ognjen Kuzmić imali po tri opomene, uz po dve za gotovo sve ključne igrače. Budućnost je u istom trenutku imala 10 dosuđenih faulova, što znači da je u drugih deset minuta izašla iz bonusa. Ali kad? Crvena zvezda je to učinila tačno na polovini posle ofanzivnog skoka Luke Mitrovića na promašaj Amedea Dela Valea i faul Ognjena Kuzmića. Budućnost je bonus ispucala na tri i po minuta do odmora kada je Marko Simonović karakterističnim prodorom po čeonoj liniji naterao Danila Nikolića da ga nepropisno zaustavi. Oštriji kontakt vredan sigurna dva slobodna bacanja desio se nešto više od pola minuta kasnije, Nikola Ivanović je stopirao Korija Voldena.

U trenutku kada je Crvena zvezda u trećoj deonici ispunila bonus, a to se desilo na polovini posle faula Lengstona Hola nad Nikolom Ivanovićem, Budućnost je imala samo jedan timski faul.Do kraja četvrtine domaći su izveli osam slobodnih bacanja, tri crveno-beli. Budućnost je do završnih 30 sekundi tog dela imala samo jedan timski faul! U poslednjem kvartalu ekipa Dejana Milojevića izvela je još 10 slobodnih bacanja, sve u završnih šest minuta utakmice. U tih šest minuta Crvena zvezda nijednom nije bila na crti, pre toga tri šuta. Crvena zvezda je na granicu bonusa došla na pet i po minuta pre isteka vremena. Budućnost je na isto mesto došla kada je na semaforu stajalo još dva i po minuta posle Kobsovog kontakta sa Dobrićem. I do kraja utakmice joj nije sviran nijedan faul! Crvenoj zvezdi su do kraja dosuđena dva faula, za četiri slobodna bacanja.

IZBOR UREDNIKA

Kada se pogleda kompletna finalna serija Budućnost izvodi prosečno 31 penal, Crvena zvezda 20. To je diferencijal od 11 penala što je u seriji gde se svaka utakmica završila jednocifrenom razlikom svojevrstan benefit, pogotovo ako se uzme da su se sve četiri utakmice završavale s jednocifrenim razlikom. Ukupno, Budućnost je izvela 43 slobodna bacanja više od Crvene zvezde! Uz 19 faulova više za ekipu Dejana Radonjića.

A, da li je zaista napad Crvene zvezde toliko pasivan i opredeljen isključivo na pokušaje bez kontakta? Beograđani su sinoć ispalili samo pet hitaca više za tri (Budućnost 4/18 - Crvena zvezda 10/23) i tek četiri manje za dva (Budućnost 23/40 - Crvena zvezda 18/36). Ako je zona reketa mesto gde se najviše sviraju faulovi, ni tu ne postoji preterana razlika. Iz iscrtanog prostora je Budućnost postigla 38, Crvena zvezda 28 poena. U prošlom meču kada je domaćin izveo 20 slobodnih bacanja više Crvena zvezda je ubacila 32 poena iz reketa, a protivnik deset manje. Drugi meč jedini je gde je Zvezda izvela više penala, tek tri (27-24), a ubacila je 36 poena iz neposredne blizine koša, dok su Podgoričani s istog odstojanja imali 30 poena. Na početku serije odnos je bio 42-38 za Crvenu zvezdu u poenima iz reketa. Dakle, crveno-beli nisu bežali od koša i fokusirali se samo na šuteve, naprotiv.

Kako se razlika od pet slobodnih bacanja u korist Budućnost posle prve dve utakmice pretvorila u 38 tokom trećeg i četvrtog susreta? Da li je ovo najbolje što regionalno takmičenje, pa i Evroliga imaju da ponude od sudija, pošto su pravdu delili arbitri elitnog ranga klupskog takmičenja. Od toga je Uroš Nikolić, jedan od trojice sudija u ponedeljak uveče, nagrađen učešćem na predstojećem završnom turniru Evrolige u Kelnu. Zašto su sudije "ukrale" pažnju tokom finala i dovele do toga da se o njima priča više nego o samim akterima utakmica? I da li je suđenje kakvo smo videli u Beogradu i pogotovo u Podgorici realnost ove finalne serije? Sve su to pitanja kojim bi nadležni organi i pre svega struka trebalo da se pozabavi u narednom periodu.

Podvucimo crtu sledećim podacima - tokom finalne serije 2018. Budućnost je izvela 28 slobodnih bacanja više uz devet faulova više na štetu Crvene zvezde. Tokom finala godinu dana kasnije Zvezda je ispalila 13 šuteva više, a protiv Budućnosti svirana su tri faula više. Tada su Plavi išli na liniju penala 125 puta ukupno za pet utakmica. Sada 123, a majstorica tek treba da se odigra.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

FINALE - SEZONA 2020/21

Prva utakmica:

Crvena zvezda – 17/22 slobodna bacanja;

Budućnost - 21/30 slobodna bacanja;

Faulovi: 28-27.

Druga utakmica:

Crvena zvezda – 25/27;

Budućnost – 21/24;

Faulovi: 20-24.

Treća utakmica:

Budućnost – 28/34;

Crvena zvezda – 11/14;

Faulovi: 22-26.

Četvrta utakmica:

Budućnost – 23/35;

Crvena zvezda – 14/17;

Faulovi: 17-35.

UKUPNO:

Crvena zvezda – 67/80

Budućnost - 93/123;

Faulovi u celoj seriji: Crvena zvezda 109 - Budućnost 90.

FINALE - SEZONA 2018/19

Prva utakmica:

Crvena zvezda - 21/34 slobodna bacanja;

Budućnost - 19/29 slobodna bacanja;

Faulovi: 26-27.

Druga utakmica:

Crvena zvezda - 21/30;

Budućnost - 12/22;

Faulovi: 25-28.

Treća utakmica:

Budućnost - 19/25;

Crvena zvezda - 23/30;

Faulovi: 27-26.

Četvrta utakmica:

Budućnost - 17/28

Crvena zvezda - 17/23

Faulovi: 25-25.

Peta utakmica:

Crvena zvezda - 15/21

Budućnost - 14/21

Faulovi: 25-23.

U CELOJ SERIJI:

Crvena zvezda - 97/138;

Budućnost - 81/125;

Faulovi: Crvena zvezda 127 - Budućnost 130.

FINALE - SEZONA 2017/18

Prva utakmica:

Crvena zvezda - 11/19 slobodna bacanja.

Budućnost - 18/21 slobodna bacanja.

Faulovi: 23-23.

Druga utakmica:

Crvena zvezda - 21/31;

Budućnost - 17/23;

Faulovi: 25-29.

Treća utakmica:

Budućnost - 21/28;

Crvena zvezda - 5/11;

Faulovi: 20-27.

Četvrta utakmica:

Budućnost - 23/35;

Crvena zvezda - 8/18;

Faulovi: 21-27.

U CELOJ SERIJI:

Crvena zvezda - 45/79

Budućnost - 79/107

Faulovi: Crvena zvezda 102 - Budućnost 93.