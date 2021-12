Budućnost sa osmoricom igrača dobila gradski obračun

Može se reći - očekivano. U duelu dva podgorička tima, Budućnosti i Studentskog centra, nije bilo previše neizvesnosti. Plavi su od početka do kraja držali ritam i u skraćenoj rotaciji nadigrali Studente sa 78:70.

Nekako Budućnost nije išla na preveliku razliku, ali je odigrala dovoljno dobro da sigurno privede meč kraju.

Najefikasniji u pobedi Budućnosti bio je Džastin Kobs koji je meč završio sa 22 poena, pet skokova i sedam asistencija. Pratio ga je Marko Jagodić Kuridža sa dabl-dablom - 12 poena, 10 skokova. Kod gostiju se najbolje pokazali Kenan Kamenjaš sa 14, te Tomislav Ivišić i Milić Starovlah koji su ubacili po 10 poena.

Zanimljivo je da je Aleksandar Džikić u ovaj meč ušao samo sa osmoricom igrača u timu. To nije sprečilo Plave da lagano dobiju prvu četvrtinu, da do poluvremena stignu do 44 poena i tako najave trijumf u gradskom obračunu.

U trećoj četvrtini Budućnost je odigrala dovoljno kvalitetno da u poslednjih 10 minuta uđe sa 14 poena prednosti, što joj je i sa osmoricom igrača u rosteru bilo dovoljno za novu pobedu.

ABA LIGA - 10. KOLO

Petak

Split - Borac 66:88

/Perković 13 - Pecarski 26/

Subota

Mornar - Mega Mozzart 79:75

/Gordić 14 - Matković 16/

Igokea - Partizan 68:70

/Voler, Stivens 18 - Smailagić 15/

FMP - Krka 87:76

/Tasić 14 - Gibs 24/

Nedelja

Cedevita Olimpija - Zadar 73:74

/Ogast 14 - Karter 19/

Budućnost - Studentski centar 78:70

/Kobs 22 - Kamenjaš 14/

Ponedeljak

18.00: Crvena zvezda - Cibona

