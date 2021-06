Završnica košarkaškog prvenstva u Bosni i Hercegovini donela je mnogo bure, a rezutlat svega je izbacivanje Igokee, Borca i Sparsa iz lige, javljaju tamošnji mediji!

Naime, pošto se tri kluba nisu pojavila na završnom turniru u Širokom Brijegu titula prvaka države pripala je upravo domaćinu – Širokom.

Iz Košarkaškog saveza BiH najavili su žestoke kazne za klubove koji se nisu pojavili na završnici prvenstva, ali novčani iznos nisu obelodanili. Ono što je zasad poznato jeste da su ti klubovi kažnjeni sa po 3.000 konvertibilnih maraka.

“Znate da je ovo jedna od najvećih lakrdija u bh. sportu. Da tri ekipe nisu htele da se pojave na završnici Prvenstva BiH. Te tri ekipe su argumentovale tu odluku svojim velikim brojem utakmica i umorom te da se zbog toga brinu za zdravlje svojih igrača. Nikad u istoriji sporta takvi argumenti nisu prošli pa nisu ni danas“, prenosi sajt sportsport.ba reči prvog čoveka Širokog Igora Jelčića, te se dodaje:

“Tri kluba su očito dogovoreno nastupila. Mi smo dobili prakitčno tri ista dopisa, samo su u zaglavlju promenili ime kluba koji šalje. Iza toga je nastala čudna situacija, a za par dana je Igokea poslala dopis da neće da organizuje Fajnal for niti će doći na završnicu. Savez je u tom trenutku napravio samo ono što je mogao– ponudio je nekome drugom organizaciju prvenstva. Mi smo se javili i prihvatili organizaciju završnice. Tada je ponovo krenula lavina napada na nas. Ne znam šta je Savez mogao drugo da uradi“.

Podseća na to da ni prošle godine niko nije hteo da organizuje završnicu domaćeg kupa...

“Neki ljudi očito imaju kratko pamćenje pa su zaboravili da prošle godine Kup BiH nije hteo niko da organizuje pa ga je organizovao Savez. Tada su Sparsi osvojili Kup na Grbavici u svojoj dvorani gde je Savez odredio da se igra. Zašto to niko nije komentarisao? To je u redu, tada je Savez mogao da organizuje sve. A sada kada jedan klub želi da igra iz razloga što poštuje Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH, zato što su tri člana tog odbora iz reda Košarkaškog saveza Herceg-Bosne, što nam je naš Savez rekao da igramo. To je sad problem“, pita se Jelčić.

