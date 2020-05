Čarapić Borčev do 2023.

Uprkos tome što je sudbina sezone u regionalnom takmičenju još uvek maglovita i nepoznata svima, osim možda čelnicima ABA lige, KK Borac je mudro krenuo da na vreme kroji tim za naredne podvige. U skladu sa tim, pokrenuti su pregovori sa igračima koji se trenutno nalaze u rosteru, a kojima ugovori uskoro ističu. Kao što je i red, prvi je saradnju sa klubom produžio kapiten Uroš Čarapić, koji, doduše, ima važeći ugovor zaključno sa krajem sezone 2020/21. Međutim, on je svoj paraf stavio na dokument koji produžava njegov ostanak u Borcu na još dve godine pride.

Direktor Borca Marko Ivanović ne krije zadovoljstvo što je Čarapić odlučio da ostane u matičnom klubu.

,,Već smo započeli razgovore sa igračima kojima na kraju sezone ističu ugovori. U skladu sa tim, sklopili smo dogovor sa kapitenom Čarapićem. On je imao ugovor do kraja 2021. godine, ali je produžio saradnju sa klubom na još dve godine. Želja svih nas bila je da Čarapić ostane u klubu, jer je on dete Borca i kapiten prvog tima. Dobro je razumeo ambicije kluba, tako da je dogovor postignut na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Ivanović.

Kormilar Čačana Marko Marinović smatra da je klub napravio pravi potez što je u svojim redovima sačuvao kapitena.

,,Moram da naglasim svoje veliko zadovoljstvo što je klub produžio saradnju sa Čarapićem. Svi smo ga želeli, kako mi iz stručnog štaba, tako i saigrači. Drago mi je što je uprava kluba postupila na pravi način. Takođe, dobra je stvar to što smo na vreme krenuli da mislimo na narednu sezonu“, kratko je izjavio Marinović.

Kapiten tima iz grada na Moravi Uroš Čarapić smatra da je Borac pravo mesto za dalji napredak u karijeri.

,,U Borcu sam od malih nogu, prošao sam sve mlađe kategorije. Eto, od ove sezone sam i kapiten prvog tima, tako da nisam puno razmišljao kada su mi ponudili produžetak saradnje. Ugovor je potpisan na dve godine, a smatram da je to dobra odluka. Borac će, nadam se, od naredne sezone igrati na još višem nivou. Svi rado očekujemo ulazak u ABA ligu, pa zbog toga verujem da je Borac pravo mesto, na kom ću moći dodatno da napredujem u karijeri. Verujem da ću sa klubom u budućnosti dobro sarađivati, baš kao do sada“, završio je Čarapić.

