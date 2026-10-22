Cibona od velikih ambicija do smene trenera posle tri kola
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 16:37
Vukovi se zahvalili Ivanu Rudežu
Imamo i prvu smenu trenera u ABA ligi, a može se reći da je malo ko uoči sezone mogao da predvidi da će Cibona biti ta koja će se najbrže rastati sa šefom struke.
Naime, Zagrepčani su usled lošeg starta sezone, pogotovo kada je reč o ABA ligi gde imaju tri poraza, odlučili da se rastanu sa Ivanom Rudežom.
"Treneru Ivanu Rudežu želim i ovim putem iskrenu zahvalnost na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji, te na svim uspesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisan u istoriju kluba. Iako ovakva odluka nije bila laka, verujem da je u ovom trenutku najbolja za obe strane, a Ivanu želimo puno uspeha u nastavku karijere", rekao je sportski direktor Marin Rozić.
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Rudež je Cibonu vodio prošle sezone u kojoj je Vukovima doneo titulu šampiona Hrvatske. Klub se stabilizovao, dobio novu vlasničku strukturu, vratio neke bivše igrače i doveo za taj nivo košarke solidne strance. Iako je delovalo da bi tim iz Zagreba mogao da napravi iskorak već u povratničkoj sezoni u ABA ligu, Cibona je trenutno zakucana za samo dno grupe A regionalnog karavana, a tome su kumovali porazi protiv Cedevita Olimpije, Slovana i Borac Mozzarta.
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Delovalo je u jednom momentu da je ekipa uspela da se izdigne iz krize jer je Cibona ubedljivo pobedila Galatasaraj u Ligi šampiona. Ipak, kap koja je prelila čašu bio je neuspeh u okršaju sa poljskom Legijom i to na domaćem parketu.
Kako navode Vukovi u zvaničnom saopštenju, ekipu će do imenovanja novog šefa struke predvoditi dosadašnji pomoćnici Neven Nikolić i Andrej Štimac.