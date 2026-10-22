Cibona od velikih ambicija do smene trenera posle tri kola

Imamo i prvu smenu trenera u ABA ligi, a može se reći da je malo ko uoči sezone mogao da predvidi da će Cibona biti ta koja će se najbrže rastati sa šefom struke.

Naime, Zagrepčani su usled lošeg starta sezone, pogotovo kada je reč o ABA ligi gde imaju tri poraza, odlučili da se rastanu sa Ivanom Rudežom.

"Treneru Ivanu Rudežu želim i ovim putem iskrenu zahvalnost na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji, te na svim uspesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisan u istoriju kluba. Iako ovakva odluka nije bila laka, verujem da je u ovom trenutku najbolja za obe strane, a Ivanu želimo puno uspeha u nastavku karijere", rekao je sportski direktor Marin Rozić.