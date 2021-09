Cibona ošamarila Mornar u Baru! Jovanovićevi klinci zablistali, turbo Prkačin ubacio 18 poena za poluvreme

Nova sezona Jadranske lige počela je trijumfom Cibone protiv Mornara u Baru! U nekim prošlim vremenima bila bi ovo prvoklasna senzacija, nije ni sada tako daleko od takvog epiteta, ali slušajući reči košarkaških stručnjaka u regionu uoči početka takmičenja, talentovana ekipa Vladimira Jovanovića mogla bi da izraste u najprijatnije iznenađenje što se večeras potvrdilo na parketu dvorane Topolica!

Cibona je dobila Mornar rezultatom 87:77 (28:16, 23:16, 16:27, 20:18) uz strašnu partiju supertalentovanog Roka Prkačina! Odlične role imali su i novajlija s koledža Nejt Rivers te Amar Gegić koji se već u prvoj zvaničnoj utakmici pokazao kao kvalitetno pojačanje. Posle turbulentnog leta u kojem je Cibona prošla dug period neizvesnosti zbog najavljivanih promena na vrhu kluba, pa da li će Prkačin otići u NBA ligu ili ne, dugo osporavani Vladimir Jovanović uspeo je da sastavi ekipu po svom ukusu – mladu, talentovanu, perspektivnu, borbenu! I šamarom Mornaru poslala svima snažnu poruku da neće saviti kičmu ma ko bio na drugoj strani, pa bio to i tim koji je unapred bio viđen u krugu kandidata za plej-of.

Možda je bilo prerano za veliki skok u karijeri i odlazak u najjaču košarkašku ligu sveta, ali sada se vidi koliko je odluka Prkačina i ljudi koji vode računa o njegovoj karijeri da ostane u Ciboni bila ispravna. Već u prvoj utakmici dobio je bezmalo 35 minuta i loptu u ruke, a on je poverenja trenera vratio na najbolji mogući način. Za poluvreme 18 poena uz perfektan šut iz igre, do kraja 24 poena (11/12 iz igre, 9/9 za dva), šest skokova, dve asistencije, jedna blokada i četiri iznuđena faula za indeks korisnosti 30!

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

Nesumnjivo prvo ime Cibone ispratili su Gegić sa 17 poena, sedam asistencija, četiri skoka, tri ukradene i pet izgubljenih lopti i Rojvers sa 18 poena, sedam uhvaćenih, čak pet blokiranih i četiri izgubljene lopte. Iz drugog plana delovali su Lovro Gnjidić sa 10 poena, osam asistencija i četiri skoka, te Danko Branković takođe sa 10 poena. U domaćim redovima Vladimir Mihailović je jedini funkcionisao u prvom delu, a susret je završio sa 18 poena. Toliko je imao i Marko Jeremić, dok je Strahinja Mićović dopisao 10 poena.

Cibona je apsolutno zasluženo slavila večeras. Posle početnog vođstva domaćina desio se preokret u kojem Cibona više nije dozvolila rivalu da se približi. Koliko je napadački Cibona u elementu pokazuje da je posle prve četvrtine ubacila 28, do poluvremena čak 51 poen. Pokušali su izabranici Mihaila Pavićevića da do preokreta dođu u završnim minutima, ali su mladi igrači Cibone uspeli da pregrme krizu kada je umalo došlo do drame. Posle zakucavanja Prkačina na dva i po minuta do kraja Cibona je imala 15 poena više u rukama (85:70), ali se ubrzo dogodio pad. Dva od tri slobodna bacanja ubacio je Jeremić, posle čega je Lovro Gnjidić izgubio posed, a najbolji strelac Mornara večeras Mihailović dodao je još dva hica sa crte, da bi mladi Balša Živanović brzom trojkom doveo Mornar na samo osam poena zaostatka (77:85). To je na kraju bilo sve što je domaćin pokazao, Jovanović je tajm-autom presekao nalet rivala, da bi blokadama u uzastopnim napadima potvrdili trijumf.





Cibona je do 87 poena stigla uz samo pet pogodaka sa distance (5/15) i šest uspešnih šuteva sa linije slobodnih bacanja (6/10). Poređenja radi, Mornar je ostao veran svojoj prepoznatljivoj taktici sa mnogo ispaljenih lopti sa distance (11/31), ali to nije obeshrabrilo goste koji su pravom demonstracijom timske košarke uz 25 asistencija anulirala 18 izgubljenih lopti. Što nije ništa čudno s obzirom da Cibona zaista ima mlad i nedovoljno iskusan sastav.

Ali, kako je krenulo, biće milina gledati Cibonu.

ABA LIGA - 1. KOLO

Petak

Mornar Bar - Cibona 77:87

/Mihailović 18 - Prkačin 24/

20.00: (1,85) Crvena zvezda (hendikep -19,5) Split (1,85)

Subota

17.00: (1,17) Igokea (20,0) Borac (5,50)

21.00: (1,17) Cedevita Olimpija (20,0) Krka (5,50)

Nedelja

12.00: (1,25) Mega (17,0) Studentski centar (4,40)

19.00: (1,07) Budućnost (25,0) FMP (8,50)

Ponedeljak

18.00: (6,00) Zadar (20,0) Partizan (1,15)

*** Kvote su podložne promenama