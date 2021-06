Kada naspram sebe imate ovako raspoženog Trea Janga onda vam nema spasa. To je na svojoj koži osetio Milvoki, koji nije uspeo da odbrani domaći teren na otvaranju finalne serije na Istoku. Sjajni plejmejker Atlante ubacio je 48 poena u protivnički koš i na taj način bio direktno zaslužan za veliki brejk Hoksa - 116:113.

Atlanta je u ovom meču upravo imala ono što joj je bilo najpotrebnije, a što je sa druge strane nedostajalo Baksima. Igrača koji ključa od samopouzdanja, rešava ključne poene, donosi prave odluke, razigrava ostatak ekipe. Tre Jang je prosto bio nezaustavljiv i dominantan u svim segmentima igre. Meč je okončao sa dabl-dabl učinkom, pošto je imao i 11 skokova. Svemu tome pridodao je i sedam skokova. S

jajni plejmejker Atlante večeras je sa 22 godine i 277 dana postao drugi najmlađi igrač u istoriji plej-ofa NBA lige, koji je ubacio više od 45 poena i imao više od 10 asistencija. Najmlađi je i dalje Luka Dončić, koji je to učino sa 22 godine i 98 dana.

Srpski as Bogdan Bogdanović bio je potpuno van ritma tokom meča, pa je za 28 minuta na parketu uspeo da ubaci tek četiri poena, uz tri skoka i dve asistencije.

Jang je čak uspeo da baci potpuno u drugi plan i Janisa Adetokunba, koji je postigao 34 poena, imao 12 skokova i devet asistencija. Grčki as je zajedno sa Džruom Holidejom (33 poena, 10 asistencija) bio najzaslužniji što je završica meča bila prilično dramatična. Ipak, na kraju je zasluženo prevagnula na stranu gostujućeg tima, iako je Kris Midlton imao priliku da iz poslednjeg šuta za tri poena odvede meč u produžetak.

O tome koliko je bila nategnuta situacija na samom terenu potvrđuje i činjenica da nijedna ekipa tokom meča nije uspela da stigne do dvocifrene prednosti. Baksi su tokom druge deonice išli na maksimalnih plus devet (34:25) dok su Hoksi u završnici treće četvrtine u dva navrata išli na osam poena prednosti (83:75 i 86:78) kada su najavili da bi mogli do velikog trijumfa.

Baksi su sredinom poslednje deonice ponovo došli do prednosti, imali su čak i velikih plus sedam (105:98), ali su gosti tada dodali gas i do kraja meča ubacili 18 poena, a domaćin svega osam.

Naravno, Jang nije potpuno sam doneo slavlje svom timu. Važan doprinos je dao i Džon Kolins sa 23 poena i 15 skokova, a dabl-dabl je ostvario sjajni Klint Kapela, koji je ubacio 12 poena i imao 19 skokova.

Drugi meč se igra takođe za dva dana u Milvokiju, a onda se serija seli u Atlantu.