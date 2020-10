Fama oko blokade računa Jadranske lige nedavno je dobila novo poglavlje kada je prvi čovek Budućnosti Dragan Bokan uspeo da vrati novac na raspolaganje, mada je cela situacija potpuno čudna.

Podsetimo, kako je račun odblokiran novcem ABA lige mogu da upravljaju Mladen Veber, čovek koji je pre gotovo dve godine napustio Cedevitu i nema funkciju u novom klubu, ni regionalnom takmičenju, te bivši direktor ABA lige Krešimir Novosel koji je od prošlog septembra direktor Cedevita Olimpije. Uz njihova pominje se i ime i prezime izvesne Dolores Kanić koja takođe nema funkciju u regionalnom takmičenju.

"Imamo pravno oblikovanu ligu onako kako treba. Račune ABA lige koje puni Srbija sitnim parama, dva miliona evra godišnje ili po sezoni, upravljaju neke gospođe Dolores, uz svo uvažavanje. Upravljaju lica koja nisu ovlašćena. O tome kako su trošene pare ćemo tek razgovarati. Što se tiče nastavka ABA lige, svi smo za nastavak, ali da vidimo to sa koronom...", rekao je Nebojša Čović u emisiji "Fokus" na TV B92.

Čović ne veruje da je realno da Evroliga organizuje "balon" po uzoru na NBA ligu.

"Mislim da nije realno, to je bilo moguće u NBA. Tamo imate timove iz jedne države, samo jedan tim nije. NBA ima toliko para da može da napravi takav prisutp. Evroliga nema toliko para. NBA ima prostor da to napravi. Evroliga će nastaviti takmičenje, mislim da će biti sklonjena ova mera da timovi gube 20:0. To je bezveze, pa ćemo videti dokle ćemo doći. Svi smo opredeljeni da igramo, kao i u ABA ligi", istakao je on u emisiji "Fokus" i dodao:

"Kada je zaustavljena ABA liga u martu, ja sam rekao ne da imamo problem da nastavimo sezonu 19/20 nego ćemo da imamo problem da počnemo 20/21. Tada su stručnjaci pojedini koji sede u ABA ligi ismejavali sa tim stvarima, a sada ih nigde nema".

