Nebojša Čović smatra da su priče o sukobu interesa u kojima se u kontekst dovode Crvena zvezda i FMP jedna vrsta podvale, u kojima on i klub sa malog Kalemegdana ne žele da učestvuju.

Kompletna tema je nastala nakon izjava sportskog direktora Partizana Zorana Savića, koji je za Jutarnji list, između ostalog, poručio da je ABA liga jedino takmičenje na svetu u kojoj su menadžeri vlasnici klubova, a jedan klub ima dva tima. Čović smatra da je čelnik crno-belih u ovom slučaju mislio na relaciju koju imaju klubovi u Crnoj Gori, konkretnije Budućnost i Studenski centar.

"Vidim rane komentare kako pucamo sebi u nogu, ubacivanje u kontekst Zvezda - FMP, o sukobu interesa. Da vam kažem zvanično, taj sukob interesa i ta priča, bila je nameštaljka i podvala. Kada niste imali rezultat, onda ste ubacili to. I išlo je preko mojih leđa, mog sina, moje porodice. Da nas niko nije zaštitio. Na kraju krajeva, ABA ligom će u ovoj sezoni predsedavati predsednik FMP-a. Tako da se ta priča nije odnosila na nas, mislim da se više odnosila na neke crnogorske klubove, koji su u sukobu interesa, jer su se plasirali u prvu ABA ligu", rekao je Čović u jutarnjem programu TV Happy

Crveno-beli insistiraju da se uvedu jasne regulative povodom ovog pitanja.

"Zvezda insistira da se u tim društvenim dokumentima dođe do pravih pravila, vezanih za sukobe interesa. Ta dokumenta nikako da se usvoje, jer kad se usvoje biće mnogo reda. Mi u tu polemiku nećemo ulaziti. Čekaju nas velika iskušenja, nadam se da ćemo obezbediti finansijsku stabilnu sezonu. Kažem to, ne iz razloga što sam doskorašnji predsednik košarkaškog kluba i predsednik Upravnog odbora Sportskog društva, već što je Crvena zvezda stvarno nešto posebno u srpskom sportu, nacionalni brend. Preko nje se oslikavaju brojna društvena kretanja, ogroman broj, 60-70 odsto ljudi, u zemlji i regiji, navija za Zvezdu. Kada to kažem, ne mislim ništa loše protiv drugih klubova. To je konkurencija i treba da bude zdrava. Ono što me brine jeste da je počelo svašta da nam ulazi u sport".

Čović veruje u još jendu uspešnu sezonu, iako je prošla protekla u značajnim finansijskim poteškoćama.

"Mi smo u dobrom delu oformili dobar tim. Čekaju nas još izobri u Zvezdi. Mi smo sada u nekakvom privremenom mandatu. Čekaju nas velika iskušenja, Zvezda je prošla kroz tešku sezonu, imali smo ogroman deficit između 2.500.000 i 3.000.000 evra. Primera radi, projektovali smo 1.750.000 evra u budžetu od prodaje karata, a prošle sezone smo od toga obezbedili 50.000 evra, znači tu smo u manjku 1.700.000 evra. Za putovanja je projektovano 250.000, a potrošili smo 750.000 evra, jer smo sve skoro morali da putujemo čarterom".

Sastav Dejana Radonjića je gotovo potpuno oformljen.

"Mislim da ćemo imati dobar, respektabilan tim, ne zaboravite da košarkaški klub Crvena zvezda u globalu, u celom srpskom sportu, igra najviši nivo takmičenja. Naš budžet će biti 5.400.000 evra, pričam o prvom timu, da ne bi bilo komentara na društvenim mrežama. Povremeno se uključim na društvene mreže da vidim kakvo je mentalno stanje nacije i stalno se razočaram. Pričaju o nekom minimumu u Evroligi, od nekih 7.000.000 evra. Da, taj minimum će se primenjivati u sezoni 2022/2023. Takođe, čekaju nas i utakmce u ABA ligi", dodao je Čović.