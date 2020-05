Čović: Zalažemo se da naš region dobije još jednog predstavnika u Evroligi

Nebojša Čović se ponovo obratio javnosti i prokomentarisao aktuelno stanje u regionalnoj košarci, te prohodnosti u Evroligu.

Kako je istakao u intervjuu za Tanjug, Crvena zvezda se zalaže da ABA liga kao predstavnik veoma plodnog košarkaškog regiona dobije još jedno mesto u Evroligi.

Želja Zvezde je da se sve završi na terenu...

"Želim jasno da kažem da Zvezda želi da odigramo završnicu Evrolige, mi smo počastvovani što smo sa 18 najboljih klubova u Evropi i očekujemo da tako bude i sledeće godine", rekao je Čović Tanjugu.

Pa je dodao…

"Istovremeno, zalažemo se da naš region, prostor nekadašnje Jugoslavije, dobije još jednog predstavnika u elitnom takmičenju, imajući u vidu tradiciju košarke na ovim prostorma i koliko je dobrih klubova i osvajača evropske titule bilo, pa i koliko je dobrih igrača iznedreno", ističe Čović.

Na kraju, pomenuo je i moguću organizaciju Evrolige ili Evrokupa u našoj zemlji, o čemu je već bilo govora.

"Dogodilo se da su država i grad Beograd izašli sa kandidaturom za organizaciju završnice Evrolige, šest kola, fajnal Ejt i Fajnal for. Mi smo to maksimalno podržali i sa naše strane se trudimo da do toga dođe. A onda čujem neke glasine iz Španije, mada ne znam koliko se to potura iz Španije ili iz Beograda, neću da se bavim istragom".

FOTO: Star Sport