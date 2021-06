Ne pamti se kada je poslednji put jedna utakmica konferencijskog finala NBA lige bila ovako neefikasna kao ova četvrta u Stejpls Centru, ali budite sigurni da ni nedostatak koševa na obe strane nije umanjila element drame, neizvesnosti i pre svega spektakla koji su košarkaši Finiks Sansa i Los Anđeles Klipersa priredili punim tribinama.

Rezultat tipičan za evropske standardne košarke, ali Finiksu je valjda baš ovako nešto trebalo - da pre svega zaustavi tako efikasan sastav kakav su Klipersi, maksimalno im ograniči manevarski prostor i u takvom ambijentu stigne do brejka koji franšizu iz Arizone dovodi na prag prvog finala NBA lige posle 28 godina čekanja. LA Klipers - Finiks Sans 80:84 (20:20, 16:21, 30:19, 14:15).

Daleko od toga da su košarkaši Finiksa baš to želeli, jer su posle apsolutno dominacije tokom prvog dela utakmice u oba smera potpuno stali u napadu i za celo drugo poluvreme jedva skupili 33 poena. Ali, na kraju su apsolutno zasluženo slavili i došli na prag najvećeg višedecenijskog uspeha.

Kris Pol je igračka gromada! Bezmalo je dve decenije u NBA ligi i nikada nije bio bliži plasman u veliko finale. Sve ono što mu godinama nije uspevalo upravo sa Klipersima, sada je nadomak toga da uradi sa Sansima u samo jednoj sezoni i možda čak bude favorit za šampionski prsten, pod uslovom da drugi finalista bude Atlanta. Nije imao svoje šutersko veče CP3, ali je sve promašaje za tri poena (0/3) i unutar polukružne linije uspeo da nadoknadi hicima sa linije slobodnih bacanja! Zagrcnuo se samo u jednom od sedam upućenih šuteva sa crte, ali je dotad uspeo da pogodi čak 35 šuteva uzastopno, te da pogodi dva najvažnija penala pošto je uhvatio odbitak na namerni promašaj Pola Džordža na tri sekunde do kraja i stavi tačku na još jednu pobedu Finiksa! Na kraju njegovih 18 poena (6/22 iz igre), te sedam asistencija i četiri skoka.

Svaka čast Džordžu, ali ova pobeda ima potpis Deandrea Ejtona. Ako se neko pitao zašto su ga Sansi birali sa prvog mesta na Draftu 2018. pre Luke Dončića, evo odgovora! Dok je prvo lice franšize Devin Buker meč završio s 25 poena (8/22 iz igre, 0/5 za tri), ali i šest faulova zbog čega ga nije bilo u završnici, Ejton je popunjavao sve kolone – 19 poena, brutalna 22 skoka, od čega devet u napadu, te četiri blokade i tri asistencije!

Šta je ove noći radio Deandre Ejton! Kakva je to sila u reketu, kakva surova moć... A u ovom četvrtom meču kao da je duh Patrika Juinga ušao u centra Sansa, jer je gospodario reketima kao malo ko i nastavio da pruža vrhunske role u ovogodišnjem plej-ofu, što je samo jedan od razloga zašto je Finiks tako blizu finala!

Luđi meč finala nismo videli neko vreme. Bar ne sa ovakvim parametrima. Evropska košarka igrala se u poslednjoj četvrtini, faul na faul, penali na penale, nijedan napad nije mogao da prođe s lakim poenima. Kolika je tenzija vladala na terenu potvrđuje to da su igrači oba tima promašivali čak i zicere, pokušaje koje bi u 99 od 100 pokušaja rutinski završavali. Jednostavno, nije htela lopta kroz obruč ka dnu mrežice, kao da je neko omađijao koševe. Četiri ili pet napada za preokret imali su Klipersi kod rezultata 71:70 za goste i opet nisu mogli da naprave taj jedan korak i povedu.

Verovali ili ne, Finiks je vodio praktično svih 48 minuta! Izuzev početka utakmice, kod rezultata 0:0, više nijednom do kraja nije viđen nerešen rezultat. Klipersi su samo u poslednjoj četvrtini četiri puta bili na samo poen zaostatka, poslednji put kod rezultata 79:78 uz 13 sekundi na semaforu posle dva uspešna slobodna bacanja Pola Džordža. Ali, ni tada domaćin nije mogao da uzme ono što mu se nudilo nekoliko puta... Džordž je u sledećoj odbrani poslao Pola na crtu, on je oba puta bio siguran, da bi onda Majkal Bridžis poslao upravo Džordža na penale uz šest sekundi do kraja. Prvi šut je promašio što je šokiralo sve u dvorani. Morao je onda da promaši i drugi, što je i učinio, da bi Dario Šarić na zagrađivanju faulirao Demarkusa Kazinsa..

Bugi je prvi šut pogodio, a zatim je jako loše pokušao da izvuče skok za eventualni koš za pobedu. Bacio je loptu o tablu iz sve snage, pa je lopta opet stigla do Pola, kada je fauliran i tada je promašio drugi penal. Tori Kreg je Džordžu dao nova dva slobodna bacanja. On je dao prvo, pa promašio drugo, ali lopta kao da je imala magnet koji su privlačile Polove šake jer je opet završila u njegovim rukama. Od želje da odigra dobru odbranu i spreči kraj, Džordž je izuo Pola i tom prilikom ga faulirao. CP3 je sada bio bez greške, što je bio kraj svih nadanja za domaćina.

Klipersi jednostavno ne mogu bez Kavaja Lenarda. Džordž je užasno loše šutirao iako je imao 23 poena (5/20 iz igre, 12/18 slobodna bacanja). Pokupio je 16 skokova. Najbliži pratilac bio mu je Redži Džekson sa 20 poena uz 8/24 iz igre. Ivica Zubac imao je 13 poena i 14 skokova, sedam u napadu.

Peta utakmica igra se u noći između ponedeljka i utorka od tri časa posle ponoći.