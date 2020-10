Definitivno ovo nije vreme i mesto da se govori o konačnim dometima, ne posle jedne utakmice i poraza od Fenerbahčea, ali da bi se reči prvog čoveka kluba Nebojše Čovića uopšte uzele za ozbiljno, Crvena zvezda mora pod hitno da pronađe ne jedno, već dva rešenja na tržištu - šutera i krilnog centra. Uz Emanuela Terija, koji se još čeka zbog pozitivnog rezultata na COVID-19 testu.

Ova tema ne sme da se pretvori u onaj metaforički idiom "slon u sobi" iliti ignorisanje očiglednog. Fenerbahče je u samo 40 minuta košarke ogolio istinu i nacrtao svim protivnicima, u Evroligi i regionalnom takmičenju, kako da se postavi protiv Crvene zvezde i koji je put do pobede - izbaci Džordana Lojda iz ravnoteže i odradio si više od pola posla.

Zato je u rotaciji Saše Obradovića potreban još jedan klasičan šuter. Poređenja radi Crvena zvezda je prošle sezone imala Bilija Berona kao jedinog pravog cepača mrežica, pa se brzo videlo da to neće ići, ma koliko da je dobro Lorenzo Braun izgledao kada je Milan Tomić otišao, a Dragan Šakota preuzeo komandu nad ekipom. Čarls Dženkins jednostavno nije bio onaj igrač iz prvog ili druge polovine drugog mandata na Malom Kalemegdanu, a Stratos Perperoglu je vodio svoju bitku s povredama. Na nekog ko bi zaista mogao da rastereti Berona čekalo se gotovo do poslednjeg dana 2019. godine, kada je stigao Kevin Panter. I tada je Zvezda proigrala, raspucala se, a u svlačionici se osetilo rasterećenje!

Zato Crvena zvezda ne sme da čeka predugo sa angažovanjem još jednog rasnog strelca. Ne, ako želi zaista da napadne "sam vrh Evrolige". Prethodnih meseci pominjalo se nekoliko imena. Prvi je bio Met Džening. Šampion ACB lige sa Baskonijom i dalje nema angažman. Ubrzo se pojavilo i Arči Gudvin iz Ulma, ali ni tu se ništa konkretno nije dogodilo. Sada se stidljivo pominje ime Tejlora Ročestija, a navodno postoji interesovanje da se obnovi saradnja iz sezone 2017/18. S tim što ne treba zaboraviti da je s Ročestijem raskinuta saradnja u Lokomotivi vreme kada je Saša Obradović bio šef stručnog štaba... Pisali smo nedavno, Crvena zvezda se pred start takmičarske 2020/21 odlučila da sačeka rasplet u Razvojnoj ligi, jer u slučaju da se to takmičenje ne bude igralo, na tržištu slobodnih igrača biće izuzetno veliki broj slobodnih strelaca i košarkaša svih profila. Da li je to čekanje vredno gledanja u zvezde i razmišljanja o tome da li će Džordan Lojd imati svoj dan ili ne? To najbolje znaju u stručnom štabu.

Džordan Lojd (©KK Crvena zvezda)

Lojd je na svom takmičarskom debiju za Crvenu zvezdu izgledao loše. U najvećem delu proživljavao je deža-vi iz onog pripremnog susreta s Igokeom, kada je pucao 1/15 iz igre. U petak uveče skupio je 15 poena, ali je najveću porciju koševa ubacio kada je sve praktično bilo rešeno. U delu kada je rezultat još bio aktivan Lojd je imao šest promašaja za tri u prvom poluvremenu, prvi koš iz igre ubacio je tek posle sedmog šuta, a meč je završio s ukupno 1/9 sa distance iliti 5/16 s parketa.

Nije ni Lojd zapravo toliki problem. U redu, podbacio je, ali ga je Saša Obradović ipak držao na parketu s idejom da pusti svog šutera da ispali sve ćorke kako bi probio mentalnu barijeru i počeo da pogađa ono što je u "ACB balonu" pogađao kao od šale i to mu je bio standard. Stvar je u tome što ga saigrači nisu pokrili. Lengston Hol jedini je uz Ognjena Kuzmića ostavio pozitivan utisak, ali ni bivši plejmejker Promiteasa nije bio dovoljno aktivan kada mu se saborac mučio. Poluvreme je završio s devet, meč sa dvanaest poena. Kuzmić je svoj posao odradio vrlo dobro, po sedam poena i skokova, a zbog izostanka Emanuela Terija jedinazamena bio mu je Duop Rit, a čak je i Marko Jagodić Kuridža bio niska petica u nekim momentima. Korija Voldena su lične greške izbacile iz ritma. Dobro je počeo, a onda je brzo skupio tri faula i meč je praktično za njega bio završen već u prvom delu. Kasnije su iz nervoze došli neki ishitreni šutevi i promašaji, pa je Zvezda jedva dobacila do 63 poena. Dejan Davidovac je takođe bio jako tih s pet poena (2/6 iz igre), mada Saša Obradović na njega ozbiljno računa i to se videlo na pripremama, Ognjen Dobrić je imao dva hica za tri, po jedan u trećoj četvrtoj deonici, što znači da najveći deo meča bio napadački pasivan. Uostalom, kao i ostali.

Ista je priča i na krilnom centru, gde je Zvezdi takođe potrebno još jedno rešenje pod hitno. Marko Jagodić Kuridža jeste blistao u Jadranskoj ligi prošle sezone, ali od njega ne može da se očekuje da kao neko ko je u Evroligi debitovao s 32 godine nosi i ovako deficitarnu poziciju praktično sam. Duop Rit jeste neko ko zna da se spusti na četiri i čak pripali za tri poena, od Dejana Davidovca i Marka Simonovića očekuje se da uzmu neke minute i kao visoka krila, ali nijedna "zakrpa" ne može da zameni original.

Boriša Simanić (©MN Press)

A u ovom slučaju jedine klasične četvorke su Marko Jagodić Kuridža i Boriša Simanić. Dakle, igrač koji je idealna rezervna opcija sada i momak na koga Saša Obradović očigledno ne računa. Simanić ni tokom priprema nije dobijao pravu šansu, minute je uzimao na kašičicu, a u Istanbulu nije ni zaigrao. A Zvezdi je kao hleb gladnom potreban krilni centar koji će praviti razliku. Baš kao što je to svojevremeno bio Kvinsi Miler posle one teške povrede tadašnjeg kapitena Luke Mitrovića.

Ne treba poraz u Istanbulu da se shvati ni kao nešto dramatično. Daleko od toga. Zvezda je samo na papiru imala lepu šansu da uzme meru Feneru u Ulker Sport areni, ali baš ta slova na papiru brzo su se pretvorila u prah i pepeo. Zašto? Pa, manje-više sve je rečeno u izveštaju meča - Crvena zvezda nije imala dovoljno jak napadački arsenal da se suprotstavi ekipi koju je Igor Kokoškov vrlo dobro posložio tokom leta, a kada na to dodate sve one Lojdove promašaje, pa još 17 izgubljenih lopti i generalno loše procente iz igre (15/31 za dva - 48%; 9/29 za tri - 31%), ni solidna odbrana koju su crveno-beli pokazali ne može da nadomesti toliko negativnih stavki.

Zvezda će izvesno reagovati brzo i možda već do kraja sedmice pred nama obraduje navijače s jednim, ako ne i dva nova igrača.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (@nikolaS_msport)