Finiks Sansi će igrati u velikom finalu plej-ofa NBA lige prvi put posle 1993. godine i generacije Čarlsa Barklija, Kevina Džonsona i ostalih koji su naleteli na Džordanove Bulse. Prvu meč loptu protiv Los Anđeles Klipersa na svom terenu su pre neko veče propustili ali ovu drugu nisu i kao gost su slavili 130:103 čime su došli do četvrte pobede u finalnoj seriji Zapada (4:2).

Apsolutni heroj pobede u Los Anđelesu je bio fenomenalni plejmejker Kris Pol koji je u drugom poluvremenu razneo Kliperse i uveo završnicu meča u bezbrižan tok. Ni faulovima, ni batinama nisu Klipersi uspeli da ga zaustave. Ubacio je 41 poen, šutirao iz igre 16/24, za tri poena 7/8, imao je osam asistencija, četiri skoka i nijednu izgubljenu loptu za 35 minuta na parketu!

Pružio je partiju karijere u plej-ofu i prvi put u 16-godišnjoj NBA karijeri će igrati veliko finale. Neverovatno zvuči da je za godinu dana tim koji je bio deseti na Zapadu i godinama daleko od plej-ofa, doveo na korak od prve titule. Istina, imao je sjajnog Devina Bukera uz sebe, ali se čini da je Sansima više bio potreban Buker uz Pola nego Pol uz Bukera... Pol ima 36 godina! Jedini stariji koji je ubacio više poena u plej-ofu je bio legendarni Karl Meloun.

Nadali su se Klipersi da mogu još jednom da prežive kao što su to radili u serijama protiv Dalasa i Jute ali im Pol nije dozvolio. Da su možda imali Kavaja Lenarda...

Početak nije nagoveštavao ovakav debakl domaćina. U prvih 15 minuta igre su samo centri bili dvocifreni. Ejton u Finiksu i Kazins na drugoj strani pošto je trojke šutirao 2/2. Šuterska artiljerija je mirovala, igrale su se jake odbrane, a mini rola Darija Šarića sa dve trojke i brzih sedam poena je prvi put odvela Sanse na dvocifrenu razliku. Pol Džordž je bio dobro čuvan, a Markus Moris i Pet Beverli su u tim trenucima držali priključak Klipersa. U drugoj četvrtini je eksplodirao Džae Krauder i obezbedio Sansima pristojnih devet poena plusa na poluvremenu. Pol i Buker su polako palili mašinu...

Na krilima Bukera su Sansi povećali prednost na plus 17 sredinom treće četvrtine a Džordža na drugoj strani i dalje nije bilo skoro nigde. Dvocifren je postao tek sredinom trećeg kvartala. Konačno, počeo je da pogađa makar sa linije penala, Batum se priključio Morisu i Klipersi su se u svom vratili u igru i smanjili na samo sedam poena zaostatka 14 minuta pre kraja.

A onda je sa klupe ušao Kris Pol i počeo je šou!

Odigrao je vrsni plejmejker najboljih 15-ak minuta karijere do kraja meča. Do tada je imao pristojnih 15 poena, a onda je započeo rafal. Za tri, kroz reket, sa poludistance... Pogađao je šta je hteo. Za nepunih osam narednih minuta je ubacio 24 poena! Klipersi zajedno u istom periodu – 10 poena. Ubacio je 27 od 35 poena koliko su Sansi dali do kraja.

Isfrustrirao je Kliperse toliko da nisu znali šta da mu rade. Kazins ga je udario laktom i dobio tehničku. Prgavi Patrik Beverli je izbačen jer ga je udario sa leđa.

Na 24 razlike, dva minuta pre kraja je otišao na zaslužen odmor. Sve je bilo gotovo...

Pored njegovog 41 poena, Buker je dodao 22, Krauder 19, Ejton 16 poena i 17 skokova. Klipersi su izgubili meč u kojem su imali 21 slobodno bacanje više od rivala?! Pol Džordž je na kraju dao 21 poen ali je još jednom potvrdio reputaciju zvezde koja zataji kada je najvažnije. Šutirao je 6/15, 1/6 za tri poena. Moris je ubacio 26 poena, a Redži Džekson 13.