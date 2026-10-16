Da pomrsimo Zvezdi račune

Trener Krke Domen Zevnik rekao je šta očekuje pred meč sa crveno-belima.

"Dolazi Crvena zvezda, o čijem kvalitetu ne treba trošiti reči. Pokušaćemo da uđemo u utakmicu kao protiv Budućnosti, opušteno i sa namerom da im što duže pomrsimo račune. Pozivam sve navijače da dođu na utakmicu, jer nam je uz njihovu podršku zaista mnogo lakše da igramo. Osim toga, ovakav protivnik ne dolazi svake nedelje u Novo Mesto", kaže trener Krke.

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Gejlin Smit, košarkaš Krke isto je najavio utakmicu.

"Crvena zvezda je poznata kao jedna od najtalentovanijih i fizički najjačih ekipa u ovoj ligi. Očekujemo zahtevnu utakmicu, ali ne smemo da se uplašimo takvog izazova. I mi imamo veoma kvalitetne igrače, a pre svega moramo da se usredsredimo na stvari na koje sami možemo da utičemo. To su energija i zalaganje tokom svih 40 minuta, što je posebno važno protiv ovakve ekipe. Ako to ostvarimo, stvari će se odvijati onako kako treba. Pozivamo navijače Krke da dođu i pruže nam podršku, jer nam njihova energija tokom utakmice daje dodatnu snagu. Njihovu podršku uvek veoma cenimo", rekao je Smit.

Crvena zvezda je na skoru 1-1, dok je Krka poražena do sada u oba susreta.