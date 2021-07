Pobedom s distancom od 31 poena u finalu olimpijskog kvalifikacionog turnira 2016. u Areni Srbija je silovito overila vizu za Rio. Danas je trijumf nad istim rivalom sa 18 razlike bio dovoljan za plasman u finale, gde će košarkaši Srbije u nedelju od 20.30 da odmere snage protiv Italije za jednu od četiri preostale karte za Tokio - 102:84 (28:26, 23:14, 28:28, 23:16).

Nismo se i ovog subotnjeg popodneva proslavili, ali smo bolje izgledali u odnosu na prethodne dane turnira u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. Možda kvalitet nije toliko ni važan kao sama činjenica da smo u finalu gde nas čekaju rasterećeni i dobro motivisani košarkaši Italije, inače naši stari takmaci s velikih takmičenja...

Pozitivna stvar je to što su se naši vodeći igrači, tačnije oni koji su propustili meč protiv Filipina, razigrali. Pre svih Vasilije Micić bez koga ne bi mogao da se zamisli današnji trijumf. Ponovo je vedeta Efesa izazvala snažnu reakciju kod publike i naterao je da skandiraju "MVP, MVP, MVP" i to je Micić apsolutno zaslužio. Bio je u svakom smislu prva figura ekipe i neko za koga odbrana Portorika nije imala rešenje. Upisao je 21 poen i sedam asistencija za gotovo 30 minuta provedenih u igri. Iako je postojala određena neizvesnost zbog četvorke koja je bila rovita, svi igrači odlučili su da istrče na parket i počnu zagrevanje, ali na kraju samo Nikola Kalinić nije igrao. Očekivano, pošto je on najgore i prošao u onom duelu u prvom meču.

Nemanja Bjelica je posle slabog ulaska u susret ipak dao veliki doprinos pobedi sa 18 poena, od čega 10 u trećoj četvrtini ili 13 u drugom poluvremenu, na šta je dopisao još sedam uhvaćenih lopti. Filip Petrušev imao je 15 poena i šest skokova, dva poena više ubacio je Danilo Anđušić, dok je Miloš Teodosić na 11 poena izdelio još 10 završnih dodavanja! Naša odbrana mučila se ozbiljno da zaustavi Ajzeu Pineira i Džordža Kondita koji su uknjižili 23, odnosno 20 poena. Đan Klavel je imao 17, a Geri Braun 12 poena, uz devet asistencija i pet skokova, ali i šest izgubljenih poseda.

Možemo da odahnemo! To je utisak posle treće utakmice olimpijskih kvalifikacija. Daleko je i ovo od idealnog, ali Srbiji je bar proradio napad bez kojeg teško da će moći da izađe na noge Azurima. Odličnih 54 odsto iz igre (30/56) i respektabilnih 44 odsto s distance (12/27) dali su krila Orlovima koji su na 102 poena prosledili čak 30 asistencija. Dobro je što su igrači u belim dresovima zadržali hladne glave i na šutu s linije slobodnih bacanja (30/34) pošto će verovatno i Romeo Saketi svojim igračima dati slične instrukcije - da stalnim "seckanjem" igre teraju domaćina na drugačiji pristup igri. No, videćemo za nešto više od 24 časa šta su nam igrači dva tima spremili...

Izdanje protiv Portorika ima svojih dobrih i loših strana. Razlika od 11 poena na poluvremenu (51:40) nije garantovala previše, s obzirom na to kako smo prokockali 16 poena iz treće čertvrtine s Filipinima, ali je bar davala određenu dozu smirenosti i stabilnosti pred odlučujuća dva perioda u kojima je Srbija morala da potvrdi ne samo stečenu zalihu, već i da nije samo kvalitetniji sastav na papiru.

Micićevo raspoloženje je i te kako prijalo Srbiji. Njegovih 12 poena za dve četvrtine (4/5 iz igre) i tri asistencije poslužili su kao odlična polazna tačka za Srbiju da napravi određenu distancu u odnosu na Portoriko, ponajviše zato što je MVP Evrolige u drugom kvartalu skupio devet poena.

Dobrićev pokušaj da snažno zakuca pored Kondita (©Star Sport)

Ponovo je Srbija stegnuto i s određenom dozom treme ili pre nervoze ušla u susret. Odbrana je i u uvodnih 20 minuta “štucala“ s vremena na vreme, ali je u drugoj četvrtini dovela do toga da protivnik ostane na samo 14 poena. Bar je napad funkcionisao dobrim delom – do 51 poena stiglo se kroz 17/33 iz igre iliti 52 odsto, odnosno 6/14 za tri što je 43 odsto uspešnosti. Osim toga lopta se dobro kretala i najveća porcija koševa Srbije došla je iz proigravanja, ne demonstracijom individualnih kvaliteta. Na 16 podeljenih dodavanja kapiten Teodosić je prosledio šest, Micić tri, po dva još Avramović čiji je ulazak u igru dao određeno ubrzanje i Dobrić koji je pored upitnog statusa pred meč zbog udarca koji je pretrpeo u sredu uveče imao najviše energije u odbrani. Bespoštedno se trošio najbolji igrač Zvezde za svaku lopta i iz njegovih defanzivnih minijatura dolazilo se do lakih poena iz kontri u nekoliko situacija.

Anđušić je dobro gurao Srbiju u prvoj četvrtini kada su svi ostali bili još nedovoljno razigrani. Već tada je ubacio deset poena, a isti broj dodao je i Petrušev uz još pet skokova čime je nadoknadio manjak lakih realizacija Marjanovića. Najefikasniji igrač Srbije u prva dva meča je poluvreme završio sa samo tri poena i to trojkom koju je pogodio iz ugla na lepu asistenciju Micića. Da u srpskim redovima ne bude opuštanja potrudio se Pineiro koji je za poluvreme spakovao 16 poena (7/8 iz igre, 2/2 za tri). Klavel i Kondit su dodali po šest, a prvi asistent tima Braun imao je četiri poena, tri asistencije, dva skoka i četiri izgubljena poseda...

Ono što je možda bilo i najvažnije jeste to da smo i posle treće deonice uspeli da zadržimo distancu od 11 poena. Bjelica je sa svojih 10 poena u tom periodu služio kao protivteža razigranom Konditu koji je u istom intervalu spakovao 12 poena! Na svaki naš pogodak, Portoriko je imao spreman odgovor što je znalo da nas izbaci iz takta na momente, ali dovoljno je iskusna ova ekipa Srbije i pored svih izostanaka da bi tek tako dozvolila da je tako nešto poremeti na duže staze. Samo što Portorikanci nikako nisu odustajali... Jednostavno, nisu nam dali mira do poslednjeg zvuka sirene zahvaljujući Konditu i Braunu, mada su na kraju Portorikanci ipak morali da potpišu ubedljiv poraz. Svakako je sve ovo bila dobra priprema za ono što nas čeka sutra uveče.

Sada da vidimo karakter ovog tima u finalu sa Azurima... Nedelja, 20.30, RTS.

SRBIJA - PORTORIKO 102:84 (28:26, 23:14, 28:28, 23:16)

Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)

Sudije: Johan Roso (Francuska), Omar Bermudes (Meksiko), Jener Jilmaz (Turska)

SRBIJA: F. Petrušev 15, M. Teodosić 11, N. Bjelica 18, N. Kalinić, D. Milosavljević 4, V. Micić 21, S. Jović, D. Davidovac 2, A. Avramović 6, O. Dobrić 5, D. Anđušić 15, B. Marjanović 5

PORTORIKO: A. Pineiro 23, Dž. Kondit 20, G. Braun 12, I. Gandia 3, H. Dijaz, T. Parker Rivera 3, E. Anduhar 3, A. Sosa, Đ. Klavel 17, K. Ortiz 3, A. Toro Barea, G. Klavel