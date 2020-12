Nije Crvena zvezda odigrala savršenu utakmicu protiv Panatinaikosa, ali je uspela da pored pobede svojim pristalicama za kraj ove turobne 2020. godine pokloni nešto mnogo više od samih bodova. Poklonila im je nadu. A njima, za početak, samo to i treba.

Bio je to dašak one Radonjićeve Crvene zvezde od pre nekoliko sezona. One Zvezde koja nije igrala najbolje u Evroligi, ali se borila najviše. Nije to i dalje ni blizu, ali pomak je primetan. Zaličilo je u nekoliko navrata. I to je zvezdašima dovoljno posle nanizanih poraza. Tačnije, posle načina na koji je Zvezda gubila.

Barem na kratko, na isteku godine, Zvezda je ličila na samu sebe. Konačno se pojavila energija, konačno su domaći igrači imali pravu ulogu, konačno se pojavila strast koja se videla i u proslavi pobede na sredini terena. I to sve bez pre svega Džordana Lojda i Lendrija Noka. Potencijalno dva vodeća igrača.

To obećava.

ENERGIJA

Dugo ne videsmo da igrači Crvene zvezde onako grizu kao u prvom poluvremenu protiv Panatinaikosa. Sećamo se kako su leteli po terenu igrači u prvom Radonjićevom mandate, sećamo se kako se Lazić često družio sa reklamama, a ono bacanje Davidovca i guljenje laktova po parketu je podsetilo na to. Pa onda trojke Voldena.

Konačno malo energije!

Da li je to bila slučajnost ili je Radonjićev rad već počeo da deluje, to ćemo da vidimo u narednim utakmicama. Takve stvari bi trebalo da se ponavljaju i da ih bude sve više i više. Zvezda samo tako može do dobrih rezultata. Valjda su nas tome istorija i sam Radonjić naučili.

Saša Obradović je stalno pokušavao da digne igrače, galamio je na njih, gestikulirao, ali nije uspelo. Radonjiću to takođe nije uspelo protiv Igokee, ali jeste protiv Panatinaikosa. Zvezda je pokazala krivu liniju na EKG-u. Živa je. Oživela je. Pomerila se sa one mrtve tačke o kojoj smo pisali.

O tome je pričao i Kori Volden, ponajbolji igrač Zvezde sinoć.

“Nismo se smejali neko vreme. Ponovo, nije bilo najlepše, ali baš me briga što je tako. Bilo nam je ovo potrebno. Odgovara ovo, posebno na kraju godine. Drugo poluvreme nije bilo lepo, mogli smo bolje, da igramo sa idejom, da igram pametnije. Mogli smo bolje, ali ne hajem. Imamo pobedu i slavićemo. Pritisak je prisutan, tenzija, a moraš da ostaneš miran u tim momentima. Mislim da smo dali najbolje od sebe. Zato sam srećan", rekao je posle utakmice Volden.

UČINAK DOMAĆIH IGRAČA

Kod one Radonjićeve Zvezde bilo je upečatljivo da su domaći igrači bili glavni i nosioci. Bilo ih je mnogo, a pomenućemo samo Stefana Jovića, Nikolu Kalinića, Bobana Marjanovića, Branka Lazića, Ognjena Kuzmića, Luku Mitrovića...

Mnogim navijačima crveno-belih zasmetalo je što je ove sezone uloga domaćih igrača bila znatno manja, ali sa dolaskom Radonjića i to bi moglo da se promeni.

Zato zvezdaše posebno raduje činjenica da je Dejan Davidovac igrao 33 minuta i dao šest poena uz četiri skoka, četiri asistencije i tri ukradene lopte. Posebno pristalicama crveno-belih zaigra srce na činjenicu da je Aleksa Radanov dobio prostor, odigrao je 15 minuta i dao pet poena bez promašaja.

Ognjen Dobrić se našao u startnoj postavi za razliku od dosadašnjeg dela sezone i to je iskoristio tako što je za 28 minuta dao 11 poena i pogodio tri trojke, posle početnih promašaja. Na sve to, vidi se da se Ognjen Kuzmić budi i da je nekim delom igre podsetio na vreme kada je igrao kod Radonjića prvi put u sezoni.

Prvi napad na prve dve utakmice, išao je tradicionalno na Kuzmića.

TROJKE MAČ SA DVE OŠTRICE

Crvena zvezda je uspela da slomi Panatinaikos pre svega trojkama. Dala ih je 10 u prvom poluvremenu, iz 18 pokušaja, i tako stekla prednost. Do kraja utakmice ušle su samo dve i odmah je to pravilo problem crveno-belima. Toliki da su se Atinjani vratili i imali šansu na samom kraju da preokrenu.

To pokazuje da je Zvezda dosta zavisila od šuta za tri poena, pa će sigurno Radonjić probati da uvede tim u igru u kojoj će lakše dolaziti do poena, a da to nisu trojke. Tu se podrazumeva i veće korišćenje centara, i tu dolazimo do buđenja Kuzmića i dolazak Noka.

Plejmejkeri i centri su kod Radonjića posebno bitne figure. Ukoliko ta osovina krene da radi kao nekada Jović - Kuzmić, crveno-belima se dobro piše.

Samo da ne zavise toliko od šuta za tri.

ODBRANA

To je bio Radonjićev trejdmark. I kao što mnogi kažu, odbrana zavisi od voljnog momenta. Ako je tako, Radonjić je doneo taj voljni momenat i počeli su crveno-beli da grizu. Spustili su PAO na 71 poen, a lagano je to moglo da bude i manje.

Odbrana će biti sigurno najveći fokus Radonjića u nastavku sezone. Ako uspe da dovede crveno-bele na onaj nivo na kom znaju njegovi timovi da igraju, to će biti prava stvar za tim sa Malog Kalemegdana.

BEZ LOJDA, NOKA, SIMONOVIĆA, HOLA

Posebno Zvezdu može da raduje činjenica da je Zvezda dobila Panatinaikos, veliko ime evropske košarke, bez pomoći veoma važnih igrača. Pre svih, onog najvažnijeg, Džordana Lojda. On se ove sezone pokazao kao najbolji pojedinac, a ako ga Radonjić uklopi na pravi način Zvezda bi mogla da dobije ogromno oružje kada se Lojd vrati na parket.

Još jedno veliko pojačanje mogao bi da bude Lendri Noko. On se polako uvodi u trening i ekipu, a sama činjenica da je izabran letos kao prva opcija na poziciji pet dovoljno govori sama za sebe. Sećamo se njegovih igara u Albi, zaista je dominirao, bio odličan u igri leđima ispod koša, pa bi sa njegovim dobrim partijama Zvezda mogla značajno da profitira.

Pored njih dvojice, Radonjić nije mogao da računa ni na Marka Simonovića niti Lengstona Hola, a videćemo kakvu će oni imati ulogu ubuduće. Te da li će Radonjić i ljudi u klubu imati strpljenja da čekaju Hola da proradi.

POTREBNO JE VREME, VREMENA NEMA

Koliko god utakmica Zvezde protiv Panatinaikosa daje nadu njenim navijačima, toliko meč u Laktašima treba da bude nešto što će držati sve na zemlji. Ništa se ne može preko noći, Radonjić je tu tek dve utakmice i veliki je posao pred njim.

Zvezda samo u januaru u Evroligi ima utakmice protiv Fenerbahčea (7. januar), Real Madrida (13. januar), Valensije (15. januar), Barselone (22. januar), Anadolu Efesa (26. januar) i Asvela (29. januar). Dakle, ogromni izazovi su pred Zvezdom.

Ali, sve ono što smo izdvojili iznad daje nadu navijačima Crvene zvezde da bi crveno-beli mogli u 2021. godini da igraju bolju košarku nego što je to bilo tokom prethodnih 12 meseci.