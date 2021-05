Crvena zvezda je drugi finalista Jadranske lige posle trijumfa protiv Igokee u majstorici polufinala - 76:53 (24:12, 24:23, 9:16, 19:2)!

Bez ikakve najave Crvena zvezda je otvorila deo tribina, pa je nekoliko stotina navijača bodrilo tim Dejana Radonjića na putu do novog finala. Oni koji su imali tu privilegiju da utakmicu isprate sa lica mesta na kraju su umalo izbačeni iz dvorane Aleksandar Nikolić zbog vređanja sudija, pa je morao da reaguje direktor Nebojša Ilić. Dok predstavnicima medija i dalje nije omogućeno da rade svoj posao na pozicijama kraj terena... Podsetimo, Crvena zvezda je već jednom reagovala na pisanja medija o prisustvu gledalaca posle utakmice protiv Fenerbahčea, kada je u saopštenju objašnjeno da su na tribinama bili "sponzori i prijatelji kluba". Njih 183, po tadašnjem brojanju. Večeras ih je zvanično bilo 383.

Na kraju ubedljiva pobeda Crvene zvezde, jer je Igokea u poslednjoj četvrtini svedena na samo dva poena! I to Nikole Jovanovića na samom početku, posle čega je usledio potpuni sunovrat. Odbrana je večeras igrala ključnu ulogu i to je košarka kakvu Dejan Radonjić želi da vidi u seriji protiv Budućnosti. Igokea je ostala na samo 53 poena, svi prilazi košu bili su zatvoreni, a igrači Dragana Bajića bili su prinuđeni da pogotke traže iz teških situacija ili sa linije slobodnih bacanja. Deluje i da je značaj ove utakmice uterao strah u kosti ekipi iz Aleksandrovca, jer danas nije ličila na one verzije koje smo videli u prethodna četiri duela ove sezone. Edin Atić je ostao bez realizacije iz igre (0/6) i na samo jednom poenu ukupno, iako je u ovoj seriji bio najefikasniji igrač gostiju. Nije bilo koševa Nikole Jovanovića i Stefana Pota iz drugog plana, Entoni Klemons je posle odlične dve četvrtine potpuno stao i na kraju imao 15 poena, baš kao i Džeki Karmajkl koji je upisao 12 poena. Ostali su bili daleko ispod, ali Zvezda je baš to i htela, a egzekucija je bila savršena.

------------------------------------------

CRVENA ZVEZDA – IGOKEA 76:53

/24:12, 24:23, 9:16, 19:2/

Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.

Gledalaca: 383;

Sudije: Ilija Belošević, Matej Boltauzer, Sašo Petek.

CRVENA ZVEZDA: Hol 4, Volden 7, Lojd 15 (5as, 5sk), Uskoković -, Davidovac 22 (8sk, 4uk, 3as), Lazić -, Rit -, Radanov 2, Dobrić 11, Simonović 2, Noko 11 (7sk).

IGOKEA: Vulić -, Klemons 15, Atić 1, Jovanović 7, Grej 3, Jošilo 6, Talić -, Ilić 5, Pot 2, Karmajkl 12, Fundić 2,, Kondić -.

------------------------------------------

Šta bi Crvena zvezda bez svojih vedeta Dejana Davidovca i Ognjena Dobrića?! To je ono što je Crvenoj zvezdi nedostajalo u najvećem delu sezone, jer kad god su Davidovac i Dobrić imali svoj dan, sve bi bilo lakše! Sve je večeras bilo u znaku tandema Da-Do! Jeste Lendri Noko odigrao vrhusku prvu četvrtu koju je završio sa 11 poena i četiri skoka - na kraju dopisao još samo tri uhvaćene lopte -, dok su Kori Volden i pogotovo Džordan Lojd uspeli da se uzdignu posle slabog, gotovo neprepoznatljivog izdanja u Laktašima, ali sve zasluge za plasman u finale idu na račun Dejana Davidovca i Ognjena Dobrića!

Dejan Davidovac (©Star Sport)

Obojica su pružili najviše kada se utakmica lomila! Kakvu je samo minijaturu sklopio Davidovac na početku poslednje četvrtine kada je postigao trojku, pa ukrao dve lopte gde je Dobrić rešio napad iz alej-upa, da bi onda momak iz Zrenjanina ubacio još jednu trojku i plus od šest poena podigao na čak 16 (69:53) posle čega je sve bilo rešeno! Davidovac je susret završio sa 22 poena, uz 7/12 iz igre, te 4/5 za tri poena! Na sve to osam skokova, četiri ukradene lopte i tri asistencije za indeks 33! Dobrić ga je i pored problema sa skočnim zglobom doprineo trijumfu sa 11 poena, s tim da je sa dve bitne trojke u trećoj četvrtini pokrenuo Zvezdu u momentima kada je Igokea serijom 9:0 prišla opasno blizu. Njemu takve situacije najviše prijaju, to je odavno poznato, jer je igrač ritma i energije, koju obično on zna da ubrizga i pokrene tim.

Džordan Lojd je utakmciu završio sa 15 poena i po pet skokova i asistencija, a posle dobrog ulaska u meč dugo je tražio svoju šutersku formu. Dva puta je promašio ceo koš, lopta ga nije slušala (4/14 iz igre, 2/7 za tri), ali je imao dostojnu zamenu, posle čega je i njemu laknulo pa se u poslednjoj deonici raspucao i rešio sve dileme o tome ko će u finale.

Treći sezonu zaredom gledaćemo finale između dva poslednja osvajača - Crvene zvezde i Budućnosti. I opet će crveno-beli imati prednost domaćeg terena. Šestu godinu u nizu, a sedmi put u istoriji kluba Crvena zvezda igra finale regionalnog takmičenja u kojem je dosad osvojila četiri titule. Igokea završava istorijsku sezonu u kojoj je po drugi put izborila plasman u narednu fazu i prvi plej-of, uz napravljen iskorak u FIBA Ligi šampiona, te prvi trijumf otkako se ABA liga igra u ovom formatu.

Ognjen Dobrić (©KK Crvena zvezda)

Bila je Igokea na konopcima sredinom druge četvrtine i izgledalo je da je Zvezda nadomak ubedljive pobede, na kraju smo dobili neizvesnu majstoricu i karakteristično tvrdu košarku samo u trećoj četvrtini, kada je Igokea uspela da priđe na četiri poena minusa (54:50). Crvena zvezda nije dozvolila dramu i da joj izmakne prednost domaćeg terena ostvarena u samom finišu ligaškog dela. U Igokei će sigurno žaliti zbog propuštene šanse, ali mogu da budu i te kako ponosni jer su ostavili poslednju kap znoja na parketu, naterali Zvezdu da se svojski pomuči kako bi prošla u finale, ali na kraju je šampion iz 2019. otišao korak dalje na iskustvo, više raspoloženih igrača i pre svega razliku iskreiran u prvom poluvremenu, pošto je sredinom druge četvrtine razlika iznosila i 18 poena, poslednji put kod rezultata 40:22.

Igokea je u drugom poluvremenu krenula na sve ili ništa, svesna da nema šta da izgubi, ali je to bilo dovoljno za neizvesnu treću deonicu i ništa više. Tada je gotovo savršeno funkcionisala jer je Zvezdu ostavila bez poena iz igre punih šest minuta. Ali, Crvena zvezda je onda brutalno odgvorila i naterala goste da pognute glave napuste parket. Serijom 17:0 Crvena zvezda ne samo što je ostvarila ubedljiv trijumf i protivnika svela na samo 53 poena, poslala je jasnu poruku rivalu u finalu da je pronašla svoju formu i da nas samim tim čeka paklena košarka!

Finale se igra na tri dobijene utakmice, a počinje u nedelju 16. maja. Domaćin prve dve utakmice je Crvena zvezda.

JADRANSKA LIGA - POLUFINALE

Majstorica

Crvena zvezda - Igokea 76:53

/Davidovac 22 - Klemons 15/