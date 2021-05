"Mnogo je teže bilo doći do finala, nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću tražiti od momaka - da daju sve što mogu. Da li će to biti dovoljno za titulu, videćemo - nadam se da hoće", izjavio je trener podgoričke Budućnosti

U nedelju (18.30) je na programu prva utakmica finalne serije ABA lige. Treći put zaredom se u borbi za trofej sastaju Crvena zvezda i Budućnost. Crveno-beli imaju prednost domaćeg terena, a trener Podgoričana Dejan Milojević je govorio za medije uoči prvog susreta. Nedelja, 18.30: (1,70) Crvena zvezda (14,5) Budućnost (2,30) Pred najvažnije mečeve u sezoni će pokušati da rastereti igrače. Kako kaže, teži deo posla je obavljen. "Meni je uvek bilo najlakše da igram finalne utakmice. Mnogo je teže bilo doći do finala, nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću tražiti od momaka - da daju sve što mogu. Da li će to biti dovoljno za titulu, videćemo - nadam se da hoće". Zadovoljan je učinjenim, veruje da će ljubitelji košarke uživati u predstojećoj seriji. "Srećan sam što smo ovde, čestitke i Zvezdi, nije bilo lako doći do finala. Verujem da nas očekuju lepe utakmice, verujem da će ljubitelji košarke uživati i neka pobedi bolji". Milojević ističe da su Zvezda i Budućnost pre svega dobre ekipe, u kojima su uloge jasno raspodeljene. "Zvezda i mi smo ekipe u kojima se zna ko šta radi. Mornar je, recimo, nepredvidiv, Vranješ može da vam ubaci 25 poena... Zna se šta ima Zvezda, tu su Lojd i Volden, Davidovac koji igra sjajno važne utakmice, defanzivno Lazić i Dobrić rade veliki posao, u reketu su odlični Kuzmić i Noko... I mi i oni smo, jednostavno, dobri timovi". Šta bi moglo da bude od presudnog značaja u finalu? "Osnove košarke su najvažnije - kako šutirate slobodna bacanja, koliko imate izgubljenih lopti, koliko tačno ispunjavate ono što se dogovorite... Ko bude čvršći, ko bude pravio manje grešaka, taj će biti bliži pobedama", zaključio je trener Budućnosti Dejan Milojević. Lojdova trka s šuterskom formom i pogled u ogledalo – Zvezdi u finalu treba najbolja verzija Jedan od najboljih i najbitnijih igrača Budućnosti Nikola Ivanović tvrdi da će prve dve utakmice na gostovanjima biti od presudnog značaja. "Ovo su najbitnije utakmice, a čekamo ih u dobrom stanju i dobroj formi. Znamo mnogo o toj ekipi, koliko su čvrsti i jaki. Cele sezone igraju tako, nadam se da ćemo uspeti da odgovorimo na njihovu agresivnost i da pod većim pritiskom nego do sada donosimo prave odluke. Pretpostavljam da oni imaju pritisak, ali imamo ga i mi. Poražena ekipa uvijek napravi reakciju u drugom meču, ali fokus je sada samo na prvoj utakmici". Podgoričani su u regularnom delu sezone u oba navrata nadigrali crveno-bele, koji su ipak serijom dobrih rezultata u finišu obezbedili prvo mesto na tabeli i tako zaradili prednost domaćeg terena u doigravanju. Bek Budućnosti tvrdi da prethodni susreti nemaju veliku važnost pred finalne. "Ovo je totalno nova serija, jeste da se znamo, ali sve se briše. Priča je drugačija, očekujem najveću moguću agresiju s njihove strane, najbolju igru u sezoni". Prethodnih sezona se stvorilo veliko rivalstvo između Crvene zvezde i Podgoričana. Atmosfera koja se stvarala uoči utakmica često je u drugi plan umela da baci samo igru. Ovoga puta neće biti navijača, ali Ivanović tvrdi da ipak neće biti prijatno. "Nije prijatno ići tamo, verovatno njima nije prijatno da dođu ovde, ali posao nas igrača jeste da na terenu odradimo što je do nas", zaključio je bek Budućnosti. Zvezdini centri pred velikim ispitom: Kako "preskočiti" visoku liniju Budućnosti? Davidovac i Dobrić - od potcenjenih do najboljih igrača Crvene zvezde