Dejan Radonjić prvi put od okupljanja ima ceo tim na raspolaganju

Poraz od Uniksa u Beogradu nije bio lak da se svari, ali je posle njega Crvena zvezda zbog FIBA kvalifikacija za Mundobasket dobila gotovo punih nedelju dana za rad i pripremu sledećeg izazova – Zenita u Sankt Peterburgu (TV Sportklub, 19.00). I ne samo to. Trener Dejan Radonjić prvi put od okupljanja ekipe u avgustu na raspolaganju ima ceo tim.

Verovatno je Zvezdin trofejni stručnjak morao i sam da se uštine kako bi proverio da li sanja. Ako izuzmemo nekoliko “sitnih“ povreda koje se rešavaju u hodu, šampion Jadranske lige još nijednom nije odigrao takmičarsku utakmicu sa svim igračima na platnom spisku. Od prvih kontrola pre ulaska u trenažni proces i pripremu nove sezone, pa sve do najsvežijih događaja Crvena zvezda imala je čak 13 različitih prvotimaca sa bar jednom povredom, a to su: Nikola Kalinić, Luka Mitrović, Nejt Volters, Branko Lazić, Ognjen Kuzmić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Aleksa Uskoković, Majk Cirbes, Ostin Holins, Nikola Ivanović, Nemanja Popović. Plus Eron Vajt koji je dobio odobrenje da može da radi punim kapacitetom. Videli su ga navijači kratko kako se priprema pred utakmicu sa Uniksom, ali je ubrzo zatim uključen u ekipne treninge. To znači da Dejan Radonjić sada može da bira koga će staviti u protokol, ne da ga sastavlja samo od onih koji nisu na listi povređenih.

19.00: (1,30) Zenit (16,0) Crvena zvezda (3,90)

Kako su svi otputovali u prelepi ruski grad na reci Nevi, možda će i američki krilni centar dobiti koji minut posle teškog preloma podlaktice i skoro tromesečnog oporavka. No, trener Radonjić je od početka oprezan sa Vajtom kao i ostalima koji su bili povređeni, pa tako neće ni žuriti...

“Težak meč, jako dobro igraju, Zenit je pokazao da može da pravi probleme svim ekipama. Jaki su u oba smera, ako želimo da im pariramo moramo da igramo kvalitetno u odbrani. Svi znamo da je Evroliga, na visokom nivou i nema lakih ekipa, ali treba istaći da smo te duele igrali bez četvorice košarkaša. To nas prati od početka sezone, tek dva dana smo kompletni, očekujem da protiv Zenita odigramo bolju utakmicu nego što je to bio slučaj protiv Uniksa“, izjavio je Dejan Radonjić, na šta se nadovezao Luka Mitrović:

“Ne želimo ništa da obećamo, ali uradićemo sve da se pokažemo u boljem svetlu nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Nadam se da ćemo konačno pokazati svoje pravo izdanje i na taj način da se suprostavimo jednoj odličnoj ekipi kao što je to Zenit. Videćemo koliko će to biti dovoljno za trijumf. Definitivno želimo da odigramo jednu dobru utakmicu. Što se tiče igračkog kadra, popunjeni su na svim pozicijama, ali od bekovske linije, koju izuzetno dobro poznajemo Lojd – Beron, se očekuje da bude najveća opasnost za nas“.

Ćavi Paskval (©MN Press)

Zenit sa posebnim motivom dočekuje utakmicu protiv Crvene zvezde. Igrači Ćavija Paskvala žele da se pred svojim pristalicama “operu“ za poraz od Panatinaikosa u Atini prošle sedmice, čime je završena serija od pet evropskih pobeda. Zenit je do pomenutog neuspeha u OAKA Areni bio među ekipama sa najboljom formom u elitnom takmičenju. Sada joj ostaje “samo“ etiketa ozbiljne sile na domaćem parketu, pošto je Sankt Peterburg jedino Real Madrid ove sezone napustio sa pobedom u rukama.

Crvenoj zvezdi gostovanja u Rusiji jednotavno ne idu. Crvena zvezda je dobila je samo jedan evroligaški meč u toj zemlji i to upravo protiv u Sankt Peterburgu. Bilo je to pre skoro dve godine, rezultat je glasio 65:58, a tada je u crveno-beloj opremi blistao sadašnji prvotimac Zenita Bili Beron sa 26 poena (5/6 za tri). Zanimljivo, tada je najefikasniji za Zenit bio Ostin Holins sa 14 poena. Protiv ostalih ruskih članova elite Zvezda baš i nije imala sreće dosad: CSKA (0-7), Uniks (0-1), Himki (0-4), Lokomotiva iz Krasnodara (0-2).

Današnji Zenit je ekipa koja po taktovima Ćavija Paskvala takođe gaji košarku sa kvalitetnim odbrambenim pristupom i trenutno je čak i bolji u segmentu primljenih koševa od Zvezde - 71,4, naspram 72,9 poena. Ozbiljan napadački talenat koji poseduje ova ekipa još nije uspela da otključa, ali to možda za ovu fazu sezone i nije toliko važno jer rezultata ima. Zenit je pred 13. kolo bio na deobi treće pozicije sa skorom 8-4 kao Olimpijakos i milanska Olimpija.

IZBOR UREDNIKA

Interesantno, samo jedan košarkaš Zenita ima prosek veći od devet poena, što opet pokazuje koliku širinu klupe ima španski stručnjak. Na vrhu je još jedan bivši igrač Zvezde - Džordan Lojd. Njegova uloga u odnosu na vreme provedeno na Malom Kalemegdanu jeste se delimično izmenila jer nije doveden da bude neko kod koga će lopta provesti najviše vremena, mada on redovno uzima svoju porciju šuteva i uz manje oscilacije obavlja svoj posao. Trenutno je na solidnih 36 odsto sa distance (19/52) što nije toliko loše s obzirom na to da po utakmici prosečno uzima nešto više od četiri šuta. Poređenja radi, Bili Beron ispaljuje više trojki od Lojda (preko pet), a procenat uspešnosti mu nije reprezentativan - 28,4% (19/67). Ipak, Beron je uz Džordana Mikija i Konera Frankampa neko ko drži napad Zenita i svi su na približnih devet poena u proseku, dok u prilog tezi o dužini ekipe idu imena poput Arturasa Gudaitisa, Mindaugasa Kuzminskasa, Aleksa Pojtresa, Mateuša Ponitke, Sergeja Karasjova, Dmitrija Kulagina i Andreja Zubkova od kojih svako može da bude opasan na svoj način ako mu se ostavi prostor, odnosno ne obrati dovoljno pažnje u odbrani.

Sankt Peterburg u ovom momentu ne izgleda kao destinacija na kojoj treba juriti brejk za prekid serije poraza, ali Crvena zvezda je svoje pristalice navikla na prijatna iznenađenja. Doduše, za sve se pita domaćin.

EVROLIGA – 13. kolo

Četvrtak:

CSKA Moskva – Panatinaikos 97:77

/Šved 17 - Vajt 19/

Fenerbahče – Monako 96:86

/Veseli 20 – Džejms 31/

Žalgiris – Baskonija 72:68

/Lekavičijus 13 – Inoh 13/

Bajern Minhen – Asvel 73:65

/Rubit 19, Lučić 18 - Okobo 14/

Real Madrid - Makabi Tel Aviv 72:70

/Ertel 15 - Evans 10/

Petak:

17.00: (2,05) Uniks (13,5) Olimpijakos (1,90)

18.30: (1,60) Efes (14,5) Barselona (2,55)

19.00: (1,30) Zenit (16,0) Crvena zvezda (3,90)

20.00: (3,05) Alba (15,0) Olimpija Milano (1,45)

*** Kvote su podložne promenama