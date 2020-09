Čuda se dešavaju, ali ne i ovog puta! Nikola Jokić je sve uradio što je bilo u njegovoj moći da Denver izjednači rezultat pred nastavak strašne finalne serije Zapada, vezao 11 poena u završna dva i po minuta, ali onda je Mejson Plamli sve uprskao i prodao utakmicu Lejkersima odlukom da ne uradi apsolutno ništa na dve sekunde do kraja! Tražio je od duhova koje je samo on video da preuzmu Entonija Dejvisa na šutu, a kako naravno nikog nije bilo da to zaista i uradi, Obrva je trojkom uz zvuk sirene bacila Nagetse na kolena, uprkos nadljudskom Jokićevom naporu da i ovaj šut stigne i izblokira... Pobeda Lejkersa rezultatom 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25)!

Malo, tako malo nedostajalo je Denveru da poravna rezultat i nastavi ovo finale s ravnopravnim snagama! Cela utakmica stala je u jedan izuzetan pogodak Entonija Dejvisa, a uprkos njegovom nespornom majstorstvu, za sve može da zahvali Mejsonu Plamliju. Rezervni centar Denvera bukvalno je svojim neshvatljivim ponašanjem u najvažnijem trenutku obezvredneo sve ono što je Nikola Jokić sam napravio u poslednjih 150 sekundi meča. Još ga je Majk Meloun uveo u igru sa klupe umesto Pola Milsapa kako bi Denver dobio na skočnosti za taj poslednji trzaj Lejkersa. A, onda nije usledio samo taj trzaj, već nešto mnogo više... Dejvis usamljen kao na strelištu, Jokić koji kasno istrčava na ispomoć jer je prethodno zasmetao Ražonu Rondu na izvođenju čeonog auta i sigurno nije očekivao da će Plamli da reaguje kako jeste i to je 2:0 za Lejkerse. Zasluženo, mada je Denver mogao komotno da izađe iz ovog susreta kao pobednik... Dejvisovom šutu i autu Lejkersa prethodio je haotični napad u izvedbi Lebrona Džejmsa. Pokušao je Kralj sam da reši utakmicu, umesto toga je umalo pružio ruku spasa Denveru. Lopta je posle odbitka nakratko završila u rukama Denija Grina koji je iz ugla pokušao da reši meč, ali ga je izblokirao Džamal Mari. Da je možda Mari bio samo za nijansu brži u reakciji i stigao loptu pre nego što je otišla u aut, Denver bi verovatno uzeo pobedu, ali niko ne može da ga krivi jer fizički to nije bilo izvodljivo...

Šta su sve preko leđa preturili Nagetsi da bi se našli u poziciji da se uopšte bore za trijumf! Posle ubedljivog poraza pre dve noći, pa onda i minusa od 16 poena u uvodnoj fazi treće četvrtine kod rezultata 70:54 za Lejkerse, ponovo je jedan tajm-aut Majka Melouna pokrenuo lančanu reakciju! Nagetsi su u narednih deset minuta susreta uspeli ne samo da spuste zaostatak, već i da nakratko povedu i to sa 87:86, što je bilo prvo vođstvo tima iz Kolorada još od rezultata 12:10 u prvoj deonici... Ali, onda se sve okrenulo protiv Nagetsa. Ponovo su košarkaši Denvera ušli u kontraritam iz kojeg su Lejkersi izvukli maksimum! Denverova prednost trajala je bukvalno tek nekoliko sekundi, pošto su ekspresnim trojkama Deni Grin i Ražon Rondo vratili stvari na svoje i trasirali put Lejkersima za trijumf. Džamal Mari je zatim krenuo s nekim suludim dodavanjima preko širine terena, te da iz skoka sa glavom spuštenom dole traži nerezonska rešenja, Denver je opet počeo da gubi tlo pod nogama i Lejkersi su novom trojkom Kentavijusa Koldvel Poupa i Dejvisovim pogocima sa penala otišli na 97:92. Greške Nagetsa samo su se ređale, a Dejvis je trojkom preko Milsapa na tačno tri minuta do kraja susreta doveo Lejkerse do 100:92 i činilo se tada da će to biti to. Ali nije tako mislio i Nikola Jokić...

Opet je usledio tajm-aut Melouna i onda je uzde u svoje ruke preuzeo Nikola Jokić! Kakvu je samo minijaturu imala superzvezda iz Sombora! Da se Plamli nije onako obrukao, o Jokićevim bravurama bi se danima pričalo... Težak pogodak iz okreta, pa dva penala, te trojka na tačno minut do kraja i Lejkersi su bukvalno ostali na samo poen viška (100:99). Dok su se bezuspešni pokušaji Jezerdžija ređali zahvaljujući pomalo neočekivanim greškama Lebrona Džejmsa iz napada u napad, Mari je u još jednoj svojoj epizodi nerezonskih pokušaja ispalio trojku iz očaja reklo bi se, lopta čak nije stigla do obruča, ali je pala tačno na Jokićev dlan koji iz odbojke preko Džejmsa pogađa za 101:100! Kao da su u dvorani bili samo Dejvis i Jokić! Sledeći napad rešila je Obrva, a onda je Meloun pozvao još jedan mali odmor, kako bi nacrtao napad za Jokića. Ovaj je to rešio maestralno, uz horog preko Dejvisa i Denver je na 20 sekundi pre isteka vremena imao 103:102 u rukama, a Jokić sa 11 uzastopnih poena bio je nadomak čuda. Ali, onda su se desili Plamli i Dejvis, pa će Jokićeva magija ostati samo uspomena...

Jokić je na kraju imao 30 poena (9/20 iz igre), ali je proigrao tek u drugom poluvremenu i naročito završnici meča. Počeo je jako sporo, sa 1/7 iz igre, pa je teško uspevao da uhvati pravi ritam. Ali, kada je bilo najvažnije, Jokić je bio bez greške! Dopisao je još devet asistencija, šest skokova i četiri ukradene lopte. Mari je i pored nekih sumanutih poteza bio izuzetno koristan u onim svojim tipičnim prodorima i tu je zaista namučio Lejkerse. Ubacio je 25 poena (8/19 iz igre). Solidnu rolu, pogotovo defanzivnu, imao je Pi Džej Doužer, madamu se igra raspala u šutevima sa slobodnih bacanja (1/5). Kod Denvera dvocifren je bio još samo Majkl Porter sa 15 poena, ali je zbog problema sa ličnim greškama imao manje prostora za igru.

U pobedničkim redovima Dejvis je bio prva violina sa 31 poenom (11/23 iz igre), devet skokova i trojkom koja će možda odrediti dalji tok serije. Džejms ga je ispratio sa 26 poena (10/20 iz igre), te 11 uhvaćenih lopti. Po 11 poena imali su Grin i Koldvel Poup.

Treća utakmica je u noći između utorka i srede od tri časa posle ponoći. Denver je bio tako blizu da po peti put u ovogodišnjem plej-ofu nadoknadi veliki minus i okrene meč u svoju korist, ali se nije dalo. Da li će ova trojka razoriti Nagetse mentalno kao što je to svojevremeno Robert Ori uradio Sakramentu Vlada Divca i Peđe Stojakovića u onoj kultnoj četvrtoj utakmici finala Zapada 2002. godine, ostaje da vidimo... Denver je bio na dve sekunde do pobede!