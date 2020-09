Jeste li spremni? Nikola Jokić i njegovi Denver Nagetsi nisu zaludeli samo Srbiju neverovatnim igrama u ovogodišnjem NBA plej-ofu, nego su svi oni neutralni ljubitelji najbolje košarkaške lige na svetu sa srećom ispratili ispadanje Klipersa, a sada se svi nadaju izbacivanju Lejkersa. Ali, je li to moguće?

Najlakše bi bilo reći da je moguće, ali da će biti jako teško. Bilo bi jednostavno izvući sve ono što su Lebron Džejms, Entoni Dejvis i društvo iz Grada anđela napravili ove sezone, a posebno u "mehuru" gde su uništili ambicije Portlanda i Hjustona. Doduše, od obe ekipe su Lejkersi izgubili prve utakmice u seriji, ali je nakon toga sve išlo na njihov mlin.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Moglo bi se pričati i o tome da nije lako igrati protiv ekipe koja u svojim redovima ima dva od pet najboljih igrača na svetu, a Džejms i Dejvis su u tom društvu. Moglo bi se reći i kako je Frenk Vogel pokazao puno više u plej-ofu od, npr. Doka Riversa koji je bespomoćno gledao kako mu ekipa tone nakon velikog vođstva u tri uzastopne utakmice. Moglo bi se, i može se, bez problema napisati puno toga o prednosti Lejkersa i staviti prognozu da Denver može doći do jedne ili maksimalno dve pobede. Ali ko da se usudi?

NIKOLA JOKIĆ (broj asistencija (6,5), tip više, kvota 1,70)

Ono šta je Denver napravio u ovom plej-ofu je magija. Svedočimo potpunoj transformaciji ekipe koja je, realno govoreći, bila mrtva nakon šta je gubila 1-3 od Juta Džeza. Nećemo se praviti da i mi nismo bili u tom vozu koji je gurao Majkla Malona prema otkazu, a stavljao puno upitnika za budućnost ovog tima.

Nismo nikoga podcenjivali, ali ono šta smo gledali u te prve četiri utakmice protiv tima iz Solt Lejk Sitija nije uopšte odgovaralo onome šta su u Denveru očekivali. I šta smo i mi, na neki način, očekivali tamo negde na početku sezone kada smo mislili da bi Nagetsi mogli biti broj jedan na Zapadu nakon regularnog dela sezone. Razlog za takvo mišljenje je bila činjenica da Nagetsi nisu puno toga menjali prošlog leta, a i ta prednost nadmorske visine koju imaju nad svakim timom koji dolazi na gostovanje u Denver ne može se zanemariti. Ali, obe ekipe iz Los Anđelesa su brzo zajedno 'kliknule', a Nagetsi su pokazivali previše slabosti da bi ih smatrali pravim izazivačem za naslov prvaka. Ali, sport je proklet i sjajan u isto vreme jer mnogo toga može da se promeni u kratko vreme. Kao šta se promenilo sve oko Denvera u poslednjih nekoliko sedmica.

LEBRON DŽEJMS (broj poena (28,5), tip manje, kvota 1,85)

Znamo sve, pisali smo o tome. Nikola Jokić je utišao sve one koji su sumnjali u to je li on trenutno najbolji centar na svetu. U rovitog Džamala Marija su pre serije s Jutom verovatno sumnjali i rođeni otac i majka, da ne govorimo o navijačima Denvera, ali sada niko ne sme da kaže reč protiv njega. Majkl Malon je bio "sahranjen", a onda je vaskrsnuo s nekoliko stvarno sjajnih poteza i napravio od Denvera pravu mašinu koja melje sve pred sobom. I to radi sa osmehom na licu. Da uopšte ne govorimo da su preostali igrači odigrali odlične role i sada se svi zajedno nalaze tu gde se nalaze.

Hoće li ova bajka da potraje još neko vreme, videćemo sledećih dana. Jedno je sigurno - Lejkersi jesu favoriti, ali imaju i puno veći pritisak na svojim leđima. Zapravo, pitanje je osećaju li igrači Denvera bilo kakav pritisak...

???????????????????? & ????????????????????



"Two really special players that lead the charge." #MileHighBasketball pic.twitter.com/P4Cp1Gr5RK — Denver Nuggets (@nuggets) September 17, 2020





Kada Jokić odgovara američkim novinarima, svaka rečenica mu zvuči kao da da se šali sa svima oko sebe, a znamo da su sportisti najopasniji u situacijama kada igraju bez ikakvog pritiska, kada znaju da su već napravili i više nego šta se očekivalo da naprave. I to je najveća snaga Denvera u ovoj seriji protiv Lejkersa, to je ono zbog čega se ovaj tekst, koji je trebao biti neka taktička analiza dvoboja, pretvorio u nešto potpuno suprotno.

Jasno je da će puno toga u ovoj seriji da zavisi o Jokiću, čoveku koji pokreće svoje saigrače. Somborac će protiv Lejkersa imati puno teži posao nego protiv Klipersa jer Lejkersi imaju više oružja kojim ga mogu usporiti, ako ne i zaustaviti. Trener tima iz Los Anđelesa, Frenk Vogel, najavio je da će u startnu petorku vratiti Džavala Mekgija nakon šta ga je držao na klupi u većem delu serije protiv Hjustona. Mekgi će sigurno biti primarni odbrambeni igrač na Jokiću, u igru će ulaziti i Dvajt Hauvard, a tu je i Entoni Dejvis koji će sigurno jedan deo utakmice čuvati Jokića. Ta visoka odbrana je u regularnom delu sezone dobro funkcionisala protiv centra Denvera jer je on u četiri utakmice protiv Lejkersa prosečno imao 16,3 koševa (3,6 manje nego u celoj sezoni), 5,8 skokova (3,9 manje nego u sezoni) i 5,8 asistencija (1,2 manje nego u sezoni).

DŽAMAL MARI (broj poena, (24,5) tip više, kvota 1,85)

Pred Jokićem je veliki zadatak da se prilagodi takvoj odbrani, a čini nam se da bi rešenje moglo biti dosta jednostavno, barem što se Denvera tiče - igranje "pik-end-rol" akcija s Džamalom Marijem koji bi mogao koristiti koncetrisanje odbrane Lajkersa na srpskog asa. Uostalom, koliko god ekipa iz Los Anđelesa stvarno odlično izgledala u fazi odbrane u ovom plej-ofu, do sada se nisu susretali sa dominantnim centrom kao šta je to Jokić. U Portlandu je Jusuf Nurkić odigrao odličan plej-of, ali on je ipak klasa ispod Somborca, a Hjuston nije imao igrača višeg od 203 cm.

ENTONI DEJVIS (broj skokova (10,5), tip više, kvota 1,95)

Ovo što će Nagetsi igrati biće i veliki izazov za Lejkerse, jer sada moraju da brane i centra i beka, a sa druge strane će protiv sebe imati prilično dobru odbranu. Denver će morati da spreči brzu tranziciju Lejkersa iz odbrane u napad koja je njihova neverovatna snaga. Teško će da zaustave Džejmsa i Dejvisa, ali će biti jako važno da se ne dopusti da se razigraju ostali igrači tima iz Los Anđelesa. Isto tako, trebaće da Geri Heris, Džerami Grent, Pul Milsap, Torej Krejg i posebno Majkl Porter junior odigraju odlične uloge, paze na sve zamke koje će Lejkersi postavljati Jokiću i Mariju i koristiti prazan prostor. Bilo bi sjajno za Denver da neko od njih odmah u prvoj seriji napravi značajnu ulogu da se promene taktičke postavke Frenka Vogela. Lejkersi su agresivni u preuzimanju igrača u odbrani i svako kažnjavanje rupa koje će se sigurno pojaviti će uneti nesigurnost kod njih.

A koliko god je teško reći da jedan Lebron Džejms može osećati nesigurnost i tremu, ovo je serija koja mu nikako ne odgovara. Denver je, da ponovimo, već napravio čudo, ulazi u obračun bez ikakvog pritiska, a slavljem protiv Klipersa kupili su sve one navijače kojima je dosta veštačkog stvaranja supertimova.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Na Istoku u finalu igraju Boston i Majami, ekipe koje su se uglavnom stvarale na draftu, a kada bi u velikom NBA finalu jedna od njih igrala protiv Denvera, onda bi to bila prava pobeda romantičarskog razmišljanja o sportu. A može li Denver? Može, naravno da može. Jesu, Lejkersi su favoriti, ali koga je to više briga kada igraju Jokić i ekipa. Osmeh na licu, lopta u ruci i lepota ove igre. To je ono šta Jokić donosi, to je košarka.

FINALE ZAPADA

03.00 (1,70) LA Lejkers (14,0) Denver (3,70)

/početak serije/

***kvote su podložne promenama

PIŠE: EMIR FULURIJA