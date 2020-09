Pobeda Toronta posle dva produžetka u susretu sa Bostonom dobila je veću pažnju američkih medija, ali mi ćemo po “službenoj dužnosti“ krenuti od Nikole Jokića i njegovog Denvera. Ovo “njegovog“ uopšte ne zvuči preterano, pošto je posle četiri utakmice sa Los Anđeles Klipersima postalo sasvim jasno da Negetsi nemaju koga da gurnu da pomogne srpskom centru. U četvrtoj utakmici serije 26 poena i 11 skokova Jokića, ali i komforna pobeda Klipersa od 96:85 za vođstvo od 3:1 u seriji.

Utakmica je odlučena maltene i pre no što je počela. Denver je u prvoj četvrtini postigao samo 12 poena i do kraja meča se nije sasvim oporavio. Ali to je jednostavno tako. Protiv Klipersa i njihove krvave odbrane napad koji zavisi od samo dvojice igrača – Jokića i Džamala Marija – nije imao šanse. Mari je ubacio 18 pena. Majkl Porter je dodao 15 sa klupe, ali je posle meča indirektno kritikovao i trenera Majkla Melouna.

“Jednostavno nisam pipnuo loptu (u drugom poluvremenu, prim.aut.). To je i do trenera, do toga kome oni žele da daju lopte u ruke. Da se razumemo, Jokić i Mari su neverovatni igrači, ali mislim da smo morali da uključimo više igrača u igru ako smo želeli da pobedimo Kliperse. Protok lopte je morao da bude bolji. Ne smemo da igramo ovako predvidljivo“.

Na drugoj strani, Kavaj Lenard je vodio Kliperse sa 30 poena, 11 skokova i devet asistencija, Montrezl Harel je pomogao sa 15, Lu Vilijams je završio sa 12. Ali odbrana je ono što Kliperse odvaja od drugih. I odbrana je ono zbog čega ih čuveni Džef Van Gandi vidi kao prve favorite za šampionsko prstenje.

“Po meni, jasno je da su Klipersi najbolji tim u ligi. To ne znači da će da je osvoje, ali kad se ovako brane teško mi je da zamislim da bi neko mogao da ih dobije u četiri utakmice“, rekao je Van Gandi, sada stručni konsultant na I-Es-Pi-Enu.

Nagetsi će se nadati da će moći da ponove podvig iz serije sa Jutom – i tada su gubili sa 1:3 – ali istini za volju: Klipersi su dve klase iznad Džezera i niko nije preveliki optimista.

Mnogo više drame u okršaju Toronta i Bostona. Reptorsi su u šestoj utakmici uspeli da posle dva produžetka stignu do pobede od 125:122 i tako izbore majstoricu. Kajl Lauri je opet bio junak meča, 11,7 sekundi pre kraja je postigao odlučujuće poene, sve skupa ih je za neverovatnih 53 minuta na parketu ubacio 33. Imao je i osam skokova i šest asistencija, pa ćemo ime Majamijevog rivala u finalu Istočne konferencije saznati u noći između petka i subote.

Verovatno će odlučivati i to ko je odmorniji. Ali kako to vole da ove sezone ističu navijači Toronta: ne potcenjuj srce šampiona. A posle odlaska Kavaja Lenarda svi su potcenjivali Reptorse. Štaviše, američki kladioničari su procenili da bar 20 godina aktuelni šampion nije imao manje šanse da odbrani titulu. Samo su još Dalas 2011. toliko malo cenili. Reptorse pred početak većina stručnih kontultanata nije videla ni u plej-ofu.

Ali na terenu – druga priča. Norman Pauel je ubacio 23 poena, Fred Vanvlit 21, dok su Serž Ibaka i Ou-Dži Anunobi pobedi doprineli sa po 13. Paskal Sijakam je stao na 12.

A treba podsetiti... Lauri je dva puta trejdovan pre no što je procvetao u ol-star igrača. Vanvlit nije ni prošao na draftu, a ovog leta, kad mu istekne ugovor, naplatiće sve što je istrpeo. Pauel je bio pik druge runde drafta, a sada je jedan od najboljih šestih igrača u ligi. Paskal Sijakam je izabran kao 27. pik, predviđali su mu “kaljenje“ u Evropi, a on je sada ol-star igrač. Čak je i trener Nik Nurs morao da radi po Mančesteru i Londonu (?!) pre no što je dobio šansu u NBA ligi.

Ali otpisani su pokazali karakter. Iako su ih svi potcenjivali. Iako su ih i povrede cele sezone ubijale. Od timova koji su došli do plej-ofa samo je Portland imao veće zdravstvene muke. Lauri je zbog palca propustio 11 utakmica u novembru i decembru, Ibaka u istom periodu nije igrao zbog članka, kad su se oni vratili Sijakam je išao na pauzu zbog prepona, Vanvlit je propustio 18 mečeva zbog zadnje lože, kolena i ramena. Marka Gasola da me pominjemo.

U stvari, startna petorka Lauri, Vanvlit, Sijakam, Gasol, Anunobi pre pandemije korona virusa započela je samo 17 od 64 utakmice.

“To je lepota košarke. Nije ovo tenis. Ne pričamo o Rafi Nadalu, Đokoviću, Federeru ili Raoniću. Pričamo o košarci. A košarka je timski sport, ma koliko pokušavali da je individualizujemo“, komentariše Gasol.

On je tu od prošle sezone, dok su Lauri, Vanvlit, Sijakam, Ibaka, Anunobi i Pauel tu po bar tri godine. Čak je i Nurs u Torontu od 2013, ako računamo i period u ulozi asistenta. I sve je to moralo da stigne na naplatu.

Jer košarka nije tenis.

NBA

Boston – Toronto 122:125

/Braun 31, 16sk, Tejtum 29, 14sk, 9as, Smart 23, 11sk, 10as - Lauri 33, Pauel 23/

Denver – LA Klipers 85:96

/Jokić 26, 11sk – Lenard 30, 11sk, 9as,